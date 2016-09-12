Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ФутболУфа0 : 0Краснодар
ХоккейАвангард3 : 4Слован
ХоккейЦСКА5 : 2Северсталь
ФутболСуонси2 : 2Челси
ФутболОлимпик3 : 0Днепр
ХоккейБарыс3 : 4Автомобилист
ФутболСпартак1 : 0Локомотив
ФутболВаленсия2 : 3Бетис
ФутболАрсенал Тула0 : 5Зенит
ТеннисДжокович7:6, 4:6, 5:7, 3:6Вавринка
ХоккейСибирь- : -Слован
ХоккейМеталлург- : -Динамо Минск
ФутболБавария- : -Ростов
ФутболМанчестер Сити- : -Боруссия М
ФутболДинамо Киев- : -Наполи
ХоккейАвангард- : -Медвешчак
ХоккейСКА- : -Северсталь
ФутболПСВ- : -Атлетико
ФутболБарселона- : -Селтик
ФутболПСЖ- : -Арсенал

Токио, жди! Михайлин стал десятикратным чемпионом России

Марина Майорова
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Александр Михайлин (слева)
Александр Михайлин (слева)Источник: Sovsport.ru

Парадоксально, но дальневосточный регион РФ, расположенный ближе всех к исторической родине дзюдо – Японии, никогда ранее не принимал у себя чемпионатов страны. Исправилась эта несправедливость в сентябре 2016-го.

СЕРЕБРО В ЗОЛОТЕ

Главный старт официального календаря российских дзюдоистов – личный и командный чемпионат страны, с успехом прошел в столице ДФО. То, что для Хабаровска было первым опытом, в истории ФДР – стало юбилейным, 25-м подобным турниром, первый из которых состоялся в 1992 году в Балаково. На новых, специально закупленных к состязаниям татами более пятисот атлетов из всех федеральных округов России за три дня разыграли 14 комплектов медалей в личном соревновании и награды в командном турнире «стенка на стенку».

Как часто случается на постолимпийских чемпионатах, на первые позиции во многих категориях вышли молодые атлеты в возрасте 20-23 года, занявшие вакантные места отдыхающих после напряженного цикла олимпийцев. Для большинства из новых чемпионов хабаровское золото российского первенства, которое, к слову было подкреплено эксклюзивной 250-граммовой медалью из чистого серебра, стало первым в карьере. На вершине пьедестала они оказались благодаря техничности, воле, удаче и… крепкому здоровью, позволившему за короткий срок адаптироваться к тяжелой смене часовых поясов, ведь разница во времени, к примеру с Москвой, составляет семь часов.

Титул чемпионов достался вчерашним юниорам Савве Каракизиди (60 кг) и Акбару Бейсагурову (66), Феликсу Галуаеву (73), Анастасии Павленко (48) и Галие Сагитовой (52), Давиду Оганисяну (90) и Максуду Ибрагимову (100), а также Станиславу Семенову (81), Ольге Крюковой (63) и Дарье Межецкой (57).

Призер юниорского первенства мира Межецкая начала пробовать свои силы на взрослом татами в прошлом году и ее дебют получился вполне удачным – на чемпионате России в Красноярске Дарья завоевала бронзу, затем она помогла женской сборной попасть на пьедестал командного чемпионата Европы в Казани-2016 и добилась серебра на турнире «Большой шлем» в Тюмени. В Хабаровске 22-летняя подопечная Сергея Герасимова покорила пьедестал категории 57 кг, одолев по ходу дня пять соперниц.

-- Каждая спортсменка мечтает стать чемпионкой России, - уверена Дарья. – Я, можно сказать, только начинаю свой путь во взрослой команде и счастлива, что сегодня мне удалось завоевать «золото». Самым сложным моим соперником оказалась акклиматизация – я не спала всю ночь, потом весь день боролась со сном… Спасибо тренеру, что бодрил меня. Закончи я турнир без медали, очень-очень расстроилась бы, потому что такого тяжелого дня, как сегодня в моей карьере не было никогда.

Алена Прокопенко
Алена ПрокопенкоИсточник: Sovsport.ru

МИХАЙЛИН: БУДУ ГОТОВИТЬСЯ К ТОКИО-2020!

Чемпионы остальных категорий в Хабаровске приумножили свои прежние достижения. Седьмую медаль национального первенства, наконец-то золотую, завоевала опытная москвичка Анастасия Дмитриева (78 кг). Отбиравшаяся на Игры-2016 в Рио, но не завоевавшая путевки, Анастасия в Хабаровске, явно реализовала нерастраченную энергию. В финале она взяла верх над самой титулованной дзюдоисткой турнира, чемпионкой Европы, девятикратной победительницей чемпионатов страны Верой Москалюк. В третий раз подряд титул чемпионки страны завоевала Алена Прокопенко (70), в четвертый раз победу праздновала Анаид Мхитарян (свыше 78).

Ну а самым ожидаемым оказалось десятое, юбилейное, золото трехкратного чемпиона мира, серебряного призера Игр в Лондоне 37-летнего Александра Михайлина. «После двухлетнего перерыва я решил вернуться в большой спорт, - заявил чемпион. - Начал с чемпионата Москвы, где стал третьим. Продолжил золотом России, и намерен готовиться далее к Играм в Токио. К этому меня сподвигли несколько причин. Свой олимпийский финал в Лондоне я проиграл, оставшись серебряным призером – это первое. А второе – мне хочется показать, что есть еще в России настоящие тяжи, и я - яркий представитель!»

Остались довольны увиденным на татами в Хабаровске и наставники сборной Дмитрий Морозов и Константин Философенко.

«Мне чемпионат понравился, - признался Морозов. – Была хорошая борьба, появились абсолютно новые ребята, и в то же время закрепились в сборной медалисты России-2015. Первые сборы новой команды начнутся уже 15 сентября. В Грозный приедут все обладатели наград Хабаровска, а также спортсмены-олимпийцы. Начинаем новый путь к новым вершинам. К Токио-2020».

«У меня остались хорошие впечатления от чемпионата – рассказал Философенко. – Организация была на высоте, и борьба соответствовала уровню главного старта календаря. Много молодых спортсменов из команды до 23 лет попали на пьедестал, проявили себя среди взрослых соперниц. Это очень хорошо для плодотворной работы в новом цикле».

В общем зачёте среди округов лидером стала сборная Уральского ФО. На втором месте оказались спортсмены Приволжского ФО, а на третьем - Москвы. Уральцы подтвердили статус и в командном турнире «стенка на стенку», одолев в финале соперников из Центрального ФО со счетом 9:5.

Александр Михайлин
Александр МихайлинИсточник: Sovsport.ru

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Михайлин: Может, рано я завершил карьеру»?Серебряный призер олимпийских игр, четырехкратный чемпион мира пр дзюдо Александр Михайлин провел открытый мастер-класс в спортивном клубе серебряного призера ОИ Барселоны - Джейсона Морриса в штате Нью-Йорк.Александр Михайлин: Никогда не бил жену! Время и следствие все расставят по местамСеребряный призер Олимпийских игр в Лондоне Александр Михайлин ответил на обвинения его супруги, обвинившей спортсмена в избиении.«Он избивает жен, режет вены, врет»... В чем хотят обвинить дзюдоиста, награжденного за многодетное отцовство«Он избивает жен, режет вены, врет»... В чем хотят обвинить дзюдоиста, награжденного за многодетное отцовствоСеребренного призер Игр в Лондоне-2012, дзюдоиста и многодетного отца Александра Михайлина обвиняют в избиении двух жен, от которых у 35-летнего спортсмена пятеро детей.Жена олимпийского призера по дзюдо Михайлина обвинила своего мужа в избиенииСупруга призера Олимпиады по дзюдо Александра Михайлина Ксения утверждает, что муж избил ее. Подробно о случившемся она рассказала на своей странице в Instagram.«Убегай или бей первым»«Убегай или бей первым»Чемпион мира и серебряный призер Олимпиады в Лондоне дзюдоист Александр Михайлин согласился показать пару движений, которые помогут справиться с обидчиком в уличной драке. А чтобы ненароком не зашибить нашего корреспондента, отработал приемы самообороны на родном брате – чемпионе мира по самбо Вячеславе Михайлине.Александр Михайлин: Приму решение о продолжении карьеры после ЧМ в ЧелябинскеСеребряный призер Олимпиады в Лондоне, трехкратный чемпион мира по дзюдо Александр Михайлин примет решение о дальнейшей карьере в большом спорте после чемпионата мира 2014 года, который пройдет в Челябинске.Россия выиграла чемпионат мира по дзюдоРоссия выиграла чемпионат мира по дзюдоРоссийские дзюдоисты продолжили олимпийский успех: в финале командного чемпионата мира в Бразилии наши спортсмены обыграли японцев и впервые в истории стали чемпионами мира, сообщает сайт федерации дзюдо.Чемпионат мира. Сборная России – победитель командного первенстваВ Бразилии завершился командный чемпионат мира по дзюдо. Мужская сборная России завоевала золотые медали, победив поочередно команды Украины, Бразилии, Южной Кореи, а в финале – сборную Японии.Александр Михайлин: И по три часа автографы раздавать приходитсяАлександр Михайлин: И по три часа автографы раздавать приходитсяДзюдоист Александр Михайлин после окончания Олимпийского урока в Центре образования «Царицыно» на протяжении получаса был окружен детьми, желавшими получить автограф спортсмена.Александр Жуков, Александр Михайлин и Михаил Терентьев провели Олимпийский урок в МосквеАлександр Жуков, Александр Михайлин и Михаил Терентьев провели Олимпийский урок в МосквеВ пятницу, 5 октября, в Центре образования «Царицыно» состоялся Олимпийский урок «Лондон 2012-Сочи-2014».Эцио Гамба: На чемпионат мира поедет МихайлинТренер сборной России по дзюдо Эцио Гамба заявил агентству «Р-Спорт», что на предстоящий чемпионат мира, который пройдет в Бразилии, из российских олимпийцев поедет лишь Александр Михайлин.Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев вручил награду Эцио ГамбеГубернатор Кемеровской области Аман Тулеев на открытии чемпионата России по дзюдо вручил награды главному тренеру сборной России Эцио Гамбе и спортсменам, ставшими Олимпийских игр в ЛондонеАлександр Михайлин: Познакомился с Путиным больше десяти лет назадСеребряный призер Олимпиады в Лондоне Александр Михайлин рассказал о своей первой встрече с Владимиром Путиным.Александр Михайлин: Люди на улице спрашивают: «Что за вид спорта? А каким стал?»Александр Михайлин: Люди на улице спрашивают: «Что за вид спорта? А каким стал?»Серебряный призер Олимпиады в Лондоне Александр Михайлин рассказал о том, как относится к своей популярности после Игр-2012.Александр Михайлин: Я не сделал того, чего должен был сделатьСеребряный призер Игр в Лондоне, дзюдоист Александр Михайлин рассказал, почему у него не получилось стать олимпийским чемпионом.Лезгинка в терминале DЛезгинка в терминале Dкорреспондент «Советского спорта» вместе с сотнями болельщиков по-настоящему душевно и непомпезно встретил дзюдоистов-олимпийцев в аэропорту «Шереметьево».Серебряный призер игр Александр Михайлин: Победить француза? Если б мне только дали...Серебряный призер игр Александр Михайлин: Победить француза? Если б мне только дали...Я видела, что Михайлин настроен иронично, что он как-то отрывисто говорит, останавливаясь у выстроившихся шеренгой камер. В каждую по две-три фразы, но как-то жестко, будто рубя топором. Хочет поскорее отделаться, дежурные слова барабанит? Оказалось, совсем нет. Говорит правду. Для кого-то неприглядную, а для него – почти невыносимую. И не считает нужным ее скрывать.Ринер пятился, как рак. А Михайлину «прописывали» штрафы за пассивностьРинер пятился, как рак. А Михайлину «прописывали» штрафы за пассивностьТедди Ринер, человек-гора. Его давно по пятам преследует слава непобедимого. Предвидя, что в финале Александру Михайлину придется схватиться, скорее всего, с Ринером, вечером, в Bosco Сlub мы с дзюдоистами, среди которых с каждым днем олимпийских чемпионов становится все больше, в перерывах между празднованием триумфа Тагира Хайбуллаева, пытались представить, как это все будет.Серебряный призер Олимпиады Александр Михайлин: Моя мечта разбита. А я ждал этого дня 12 лет!Серебряный призер Олимпиады Александр Михайлин: Моя мечта разбита. А я ждал этого дня 12 лет!В то, что дзюдоист Александр Михайлин сможет выиграть у непобедимого француза Тедди Ринера в финале категории свыше 100 кг., мало кто верил.Александр Михайлин: Выиграл серебряную медаль, а удовлетворения нетРоссийский дзюдоист Александр Михайлин, ставший серебряным призером Олимпиады в Лондоне в соревнованиях тяжеловесов, признался, что его олимпийская мечта сбылась не полностью.

Александр Михайлин
Александр Михайлинвсе новости

Cпецпредложения