Токио, жди! Михайлин стал десятикратным чемпионом России

Парадоксально, но дальневосточный регион РФ, расположенный ближе всех к исторической родине дзюдо – Японии, никогда ранее не принимал у себя чемпионатов страны. Исправилась эта несправедливость в сентябре 2016-го.

СЕРЕБРО В ЗОЛОТЕ

Главный старт официального календаря российских дзюдоистов – личный и командный чемпионат страны, с успехом прошел в столице ДФО. То, что для Хабаровска было первым опытом, в истории ФДР – стало юбилейным, 25-м подобным турниром, первый из которых состоялся в 1992 году в Балаково. На новых, специально закупленных к состязаниям татами более пятисот атлетов из всех федеральных округов России за три дня разыграли 14 комплектов медалей в личном соревновании и награды в командном турнире «стенка на стенку».

Как часто случается на постолимпийских чемпионатах, на первые позиции во многих категориях вышли молодые атлеты в возрасте 20-23 года, занявшие вакантные места отдыхающих после напряженного цикла олимпийцев. Для большинства из новых чемпионов хабаровское золото российского первенства, которое, к слову было подкреплено эксклюзивной 250-граммовой медалью из чистого серебра, стало первым в карьере. На вершине пьедестала они оказались благодаря техничности, воле, удаче и… крепкому здоровью, позволившему за короткий срок адаптироваться к тяжелой смене часовых поясов, ведь разница во времени, к примеру с Москвой, составляет семь часов.

Титул чемпионов достался вчерашним юниорам Савве Каракизиди (60 кг) и Акбару Бейсагурову (66), Феликсу Галуаеву (73), Анастасии Павленко (48) и Галие Сагитовой (52), Давиду Оганисяну (90) и Максуду Ибрагимову (100), а также Станиславу Семенову (81), Ольге Крюковой (63) и Дарье Межецкой (57).

Призер юниорского первенства мира Межецкая начала пробовать свои силы на взрослом татами в прошлом году и ее дебют получился вполне удачным – на чемпионате России в Красноярске Дарья завоевала бронзу, затем она помогла женской сборной попасть на пьедестал командного чемпионата Европы в Казани-2016 и добилась серебра на турнире «Большой шлем» в Тюмени. В Хабаровске 22-летняя подопечная Сергея Герасимова покорила пьедестал категории 57 кг, одолев по ходу дня пять соперниц.

-- Каждая спортсменка мечтает стать чемпионкой России, - уверена Дарья. – Я, можно сказать, только начинаю свой путь во взрослой команде и счастлива, что сегодня мне удалось завоевать «золото». Самым сложным моим соперником оказалась акклиматизация – я не спала всю ночь, потом весь день боролась со сном… Спасибо тренеру, что бодрил меня. Закончи я турнир без медали, очень-очень расстроилась бы, потому что такого тяжелого дня, как сегодня в моей карьере не было никогда.

МИХАЙЛИН: БУДУ ГОТОВИТЬСЯ К ТОКИО-2020!

Чемпионы остальных категорий в Хабаровске приумножили свои прежние достижения. Седьмую медаль национального первенства, наконец-то золотую, завоевала опытная москвичка Анастасия Дмитриева (78 кг). Отбиравшаяся на Игры-2016 в Рио, но не завоевавшая путевки, Анастасия в Хабаровске, явно реализовала нерастраченную энергию. В финале она взяла верх над самой титулованной дзюдоисткой турнира, чемпионкой Европы, девятикратной победительницей чемпионатов страны Верой Москалюк. В третий раз подряд титул чемпионки страны завоевала Алена Прокопенко (70), в четвертый раз победу праздновала Анаид Мхитарян (свыше 78).

Ну а самым ожидаемым оказалось десятое, юбилейное, золото трехкратного чемпиона мира, серебряного призера Игр в Лондоне 37-летнего Александра Михайлина. «После двухлетнего перерыва я решил вернуться в большой спорт, - заявил чемпион. - Начал с чемпионата Москвы, где стал третьим. Продолжил золотом России, и намерен готовиться далее к Играм в Токио. К этому меня сподвигли несколько причин. Свой олимпийский финал в Лондоне я проиграл, оставшись серебряным призером – это первое. А второе – мне хочется показать, что есть еще в России настоящие тяжи, и я - яркий представитель!»

Остались довольны увиденным на татами в Хабаровске и наставники сборной Дмитрий Морозов и Константин Философенко.

«Мне чемпионат понравился, - признался Морозов. – Была хорошая борьба, появились абсолютно новые ребята, и в то же время закрепились в сборной медалисты России-2015. Первые сборы новой команды начнутся уже 15 сентября. В Грозный приедут все обладатели наград Хабаровска, а также спортсмены-олимпийцы. Начинаем новый путь к новым вершинам. К Токио-2020».

«У меня остались хорошие впечатления от чемпионата – рассказал Философенко. – Организация была на высоте, и борьба соответствовала уровню главного старта календаря. Много молодых спортсменов из команды до 23 лет попали на пьедестал, проявили себя среди взрослых соперниц. Это очень хорошо для плодотворной работы в новом цикле».

В общем зачёте среди округов лидером стала сборная Уральского ФО. На втором месте оказались спортсмены Приволжского ФО, а на третьем - Москвы. Уральцы подтвердили статус и в командном турнире «стенка на стенку», одолев в финале соперников из Центрального ФО со счетом 9:5.