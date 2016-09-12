Путешествие к звездам. Как «Ростов» готовится к «Баварии» в Мюнхене

Тренировка ростовского клуба на «Альянц Арене» Источник: Reuters

Во вторник «Ростов» проведет первый матч в группе Лиги чемпионов – против «Баварии», которую Леонид Слуцкий как-то назвал «космосом». Спецкор Sovsport.ru – о том, как началось путешествие ростовского клуба на исторический матч.

НАВАС И НОБОА НЕ БАСТУЮТ

Матч премьер-лиги с «Крыльями» (2:1) стал одним из этапов подготовки «Ростова» к старту в Лиге чемпионов. Например, тренерский штаб желто-синих смог проверить новичков в деле. Дебют им удался, а старожилы восстановились после дальних перелетов, залечили болячки.

А то в субботу в СМИ появилась новость, что Навас и Нобоа больше не хотят играть за ростовчан из-за долгов. Это неправда. Испанца беспокоили боли в колене, а эквадорец просто устал от перелетов между Эквадором и Ростовом. К игре с «Баварией» оба подходят готовыми.

ГАМУЛА ЛОМАЕТ ГОЛОВУ

В Мюнхен, кстати, желто-синие взяли не всех новых футболистов, которых заявили в конце лета. Дома остались юные Ярошенко и Скопинцев, а также третий вратарь Комиссаров.

Зато впервые вместе с основой на матч еврокубков полетела «молодежка «Ростова». Во вторник ей предстоит дебют в юношеский Лиге чемпионов. Игорю Гамуле пришлось серьезно напрячься, чтобы заполнить заявку на этот турнир. Дело в том, что лидеры нынешнего ростовского дубля не вписались в возрастные требования (игроки не старше 19 лет), поэтому Гамуле пришлось заявлять в команду ребят 1999 года рождения, которые еще ни разу не выходили на поле. Вот с «Баварией» и дебютируют.

Играть ростовская «молодежка» будет на стадионе «Грюнвальдер», которому чуть ли не 100 лет и который вмещает 21000 зрителей. Да, это не стадион в Батайске, где обычно принимает соперников команда Гамулы.

ФАНАТЫ ВСТРЕЧАЮТ ИСПАНЦА

Если в Брюсселе и Амстердаме «Ростов» пограничники встречали уже у трапа самолета, в этот раз пришлось пройти в здание терминала и ждать штампа в паспорт на общих условиях.

На выходе из терминала теплая встреча ждала Сесара Наваса – его дожидались личные фанаты. Испанцы преодолели несколько сот километров, чтобы получить автограф кумира.

В Мюнхене без поддержки «Ростов» не останется. По нашей информации, выезд в Германию станет для болельщиков желто-синих самым массовым в текущей еврокубковой кампании. В клуб было направлено более трехсот заявок на билеты. Реализовывались они в два этапа. Сначала в Ростове-на-Дону, а начиная со вторника – в кассах «Альянц Арены». Стоимость – 50 евро. Примерно столько же будет стоить билет на центральную трибуну «Олимпа-2» во время домашних игр «Ростова» в Лиге чемпионов.

Клуб попытался организовать чартер, но не вышло. Фанатов не устроила цена: за перелет по маршруту Ростов-на-Дону – Мюнхен – Ростов-на-Дону нужно было заплатить более 50 тысяч рублей.