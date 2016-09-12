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Где Курбан – там победа. Что и кто помог «Рубину» впервые выиграть

Артур Еникеев
Артур Еникеев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Источник: Sovsport.ru

«Рубин» впервые выиграл с Хавьером Грасией – все произошло в Казани, где в понедельник праздновали Курбан-байрам.

Нынешний «Рубин» напичкан знаками и противоречиями, которые занятно читать и разгадывать. В Татарстане понедельник выходной – Курбан-байрам. Но при этом на «Центральном» антирекорд посещаемости. Город откровенно разочарован игрой команды, а она выдает свой лучший матч нового времени.

Эти три очка стали идеей-фикс Грасии. На каждом брифинге он произносил фразу «чтобы добиться первой победы». Сейчас понятия «командная химия», «микроклимат», «взаимопонимание», «качество игры» и прочее отодвинуты на второй план. Глядя за жизнью «Рубина» со стороны, кажется, игроки сказали себе: «Давайте просто уберем этот ноль из таблицы, а потом – все остальное».

...Кверквелия выходит из автобуса с сумкой. Грузин уже давно может не брать на матч бутсы – он снова вне заявки. Но это уже не сюрприз. А вот Оздоев на скамейке – это что-то новое.

Накануне матча еще и фанаты из «Рубин Ультрас» объявляют бойкот. Причина не в клубе, а в лютых, по мнению фанатов, мерах МВД. В Казани это вечная проблема. Но из-за тишины на фан-секторе отлично слышны подсказки тренеров. И президента «Урала» Григория Иванова, который традиционно на скамейке запасных как начальник команды. А вот Грасия в первом тайме, в основном, молчал. Ближайший к нему игрок – Ткачук – все равно не понимает по-испански.

Голов не было долго. «Рубин» прорвало только после автогола гостей. Причем красивого – Новиков отправил мяч в ворота пяткой.

Последние лет десять принято считать, что позиция «плеймекер» – вымирающий вид, но Рочина в Казани исключение. Его голова всегда выше, чем у остальных, а пасы точнее и острее. Из всех 30-ти игроков, что есть у Грасии, лишь он не боялся брать игру на себя в предыдущих матчах. И в этот раз творил так, как не видели со времен Домингеса.

Выход Лестьенна зрители встретили так, словно в Казани оказался Месси. Бельгийца с его документами ждали, как спасителя, и он сыграл, как хэдлайнер концерта. Первый парашют бельгийца защитник снял с линии Емельянов, но второй шанс Лестьенн использовал мастерски.

Павлюченко снова забил «Рубину», но было уже поздно. Казань поднимается из зоны вылета, хотя перед началом сезона это звучало смешно. Кажется Грасия нащупал победное сочетание. Карадениз, Оздоев и Девич сейчас в запасе. А впереди у «Рубина» выезд в Петербург.

Матч

Рубин - Урал - 3:1 (1:0)

Голы

Новиков 29 (1:0 - автогол). Ткачук 70 (2:0). Лестьенн 77 (3:0). Павлюченко 87 (3:1).

Состав

Рубин: Рыжиков, Камболов, Самбрано, Бауэр, Санчес, Набиуллин (Бурлак, 90), Ткачук, Сонг, Канунников, Жонатас (Лестьенн, 66), Рочина (Жемалетдинов, 84)

Урал: Арапов, Кулаков, Новиков (Чантурия, 65), Фонтанелло, Данцев, Емельянов, Коробов (Жуков, 72), Фидлер (Павленко, 81), Динга, Лунгу, Павлюченко

Предупреждения:

Набиуллин, 38 - Емельянов, 19; Павлюченко, 78

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

12 сентября 19:30, Центральный, Текстовая трансляция

ВЫБЕРИ ЛУЧШИЙ ГОЛ 6-ГО ТУРА!

 

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