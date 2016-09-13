Нападающий «Байера» Йоэль Похьянпало: Постараюсь забить ЦСКА

Йоэль Похьянпало Источник: Reuters

Спецкор Sovsport.ru перед матчем с ЦСКА взял флеш-интервью у форвардов «Байера» – серебряного призера Олимпиады в Рио Юлиана Брандта и 21-летнего финна Йоэля Похьянпало, который сделал хет-трик с «Гамбургом» за 20 минут.

– «Байер», ЦСКА, «Тоттенхэм» и «Монако». Ровная группа, согласны? – спрашиваю Брандта.

– У нас опасная группа, в которой нет слабых соперников. Но мы, тем не менее, надеемся из этой группы выйти в плей-офф и очень хотим начать турнир с победы.

– ЦСКА тоже рассчитывает на это.

– Все правильно, иначе бы они в Лиге чемпионов и не играли бы. В нашей группе вообще каждый может победить каждого. Но мы постараемся дома взять свое.

– Вы хорошо знаете ЦСКА?

– Хорошо или нет, но кое-что об этой команде знаю. Познакомимся ближе на теории. Но ЦСКА постоянно играет в Лиге чемпионов, в прошлом году были в одной группе с «Вольфсбургом». Видел эти игры, знаю некоторых игроков московской команды.

– Кого, например.

– Вратаря Акинфеева.

– ЦСКА только что сыграл на новом стадионе…

– Значит, у них праздник? Поздравляю!

Полузащитник леверкузенцев Кевин Кампль, услышав об открытии «Арены ЦСКА», уточнил, какой газон постелен на новом армейском стадионе – натуральный или искусственный. И порадовался, что не придется выходить на «пластик».

Оформившему в матче с «Гамбургом» хет-трик 21-летнему финну Йоэлю Похьянпало, кажется, все равно, на каком поле забивать. И за какое время – тоже. Йоэль теперь с четырьмя забитыми мячами вместе с Робертом Левандовски возглавляет гонку бомбардиров. Четыре гола после двух туров!

Поздравив финна с первым хет-триком в бундеслиге, корреспондент пожелал Похьянпало не останавливаться на достигнутом, но в матче с ЦСКА держать свою пушку зачехленной.

– Вот этого вам не обещаю, – посмеялся форвард. – Я, правда, не знаю, выпустит ли меня тренер в матче Лиги чемпионов на поле. Но если буду играть, обязательно постараюсь забить.

После такого и не выпустить в основе?! Акинфееву и защите ЦСКА придется непросто с этим парнем.