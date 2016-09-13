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Экзамен для «тренеришки». Что смотреть сегодня в Лиге чемпионов

Дмитрий Гирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери
Главный тренер «ПСЖ» Унаи ЭмериИсточник: Reuters

Sovsport.ru представляет самые интересные матчи дня в Лиге чемпионов.

Группа А

«ПСЖ» – «Арсенал»

Париж. Стадион «Парк де Пренс». 21.45 (мск)
Судья: В. Кашшаи (Венгрия).
Травмы/дисквалификации: Кюрзава, Тиаго Силва, Орье, Пасторе, Максвелл – Габриэл, Мертесакер, Уэлбек, Дебюши, Дженкинсон
ТВ: «Матч Футбол 1», 21.30 (мск).

«Базель» – «Лудогорец»

Базель. Стадион «Санкт-Якоб Парк». 21.45 (мск).
Судья: А. Кулбаков (Белоруссия).
Травмы/дисквалификации: нет – Сисиньо.

Пожалуй, центральный матч дня состоится в Париже, где «ПСЖ» примет лондонский «Арсенал». И пусть на календаре только первый тур, эта игра имеет довольно большое значение в турнирном плане. Дело в том, что и те, и другие явные фавориты в этой группе. Две другие команды – «Базель» и «Лудогорец» – уступают парижанам и «канонирам» в классе (хотя, конечно, могут и показать зубы, особенно это касается опытных швейцарцев). И поэтому очные встречи «ПСЖ» и «Арсенала» имеют большое значение с точки зрения того, кто из них займет первое место, а кто – второе.

А это важно для последующей жеребьевки 1/8 финала. Уж сколько раз тот же «Арсенал» оставался в группе вторым и в первом же раунде плей-офф попадал то на «Барселону» (как, например, в прошлом году), то на «Баварию», и благополучно вылетал.

Важен матч и для главного тренера «ПСЖ» Унаи Эмери. Никто не скрывает, что его позвали в Париж, чтобы тот наконец добился чего-то стоящего в Европе. Побеждать во внутренних турнирах команда могла и с Лораном Бланом, да и вообще с кем угодно, а вот постоянные вылеты в четвертьфинале Лиги чемпионов катарским хозяевам клуба надоели.

«По мне, так команда выглядит хорошо, пусть мы и не смогли выиграть два последних матча в чемпионате Франции. Я собрал ребят, они посмотрели мне в глаза. Нам нужно продолжать тяжело работать и сохранять оптимизм», – сказал Эмери.

Игроки киевского «Динамо»
Игроки киевского «Динамо»Источник: Reuters

Группа В

«Бенфика» – «Бешикташ»

Лиссабон. Стадион «Да Луж». 21.45 (мск)
Судья: М. Мажич (Сербия).
Травмы/дисквалификации: Жонас, Хименес, Митроглу – нет.
ТВ: «Матч Футбол 2», 23.45 (мск).

«Динамо» К – «Наполи»

Киев. Стадион «НСК Олимпийский». 21.45 (мск).
Судья: У. Коллам (Шотландия).
Травмы/дисквалификации: Данило Силва – Кирикеш, Тонелли.
ТВ: «Матч Игра», 21.30 (мск).

Крайне любопытный матч состоится и в Киеве, где «Динамо» сыграет с «Наполи» – одной из самых ярких команд прошлого европейского сезона.

«Наполи» продал одного великого игрока – Игуаина, но купил шестерых новичков, так что стал даже сильнее. Но мы готовы соперничать с ними и надеюсь, что полный стадион поможет нам, а не будет давить на команду. Лига чемпионов – это не только ответственность, но и радость и шанс показать свой лучший футбол. Знаю, что моя команда способна на это», – сказал главный тренер «Динамо» Сергей Ребров.

Статистика на стороне «Наполи» – из 20 встреч с итальянскими командами «Динамо» выиграло только две. Впрочем, нападающий киевлян Ярмоленко сказал полагающиеся по такому случаю вещи: про этот факт знаем, внимания не обращаем, каждая игра – новая история.

В другом матче группы «Бенфика» примет «Бешикташ». У лиссабонцев травмированы сразу три центрфорварда, но главный тренер «орлов» Руй Витория заявил, что придумает даже не план В, а план С. Кстати, самого Витории на скамейке не будет – он дисквалифицирован.

«Бешикташ» же летом здорово поработал как раз на португальском рынке, приобретя как раз у «Бенфики» бразильского нападающего Талиску, а у «Порту» – форварда Абубакара. Ну и приедет на родину один из героев Евро-2016 Куарежма.

Луис Суарес, Неймар и Лионель Месси
Луис Суарес, Неймар и Лионель МессиИсточник: Reuters

Группа С

«Манчестер Сити» – «Боруссия» М

Манчестер. Стадион «Этихад». 21.45 (мск)
Судья: Б. Кайперс (Голландия).
Травмы/дисквалификации: Дельф, Компани – Херманн.
ТВ: «Матч Арена», 21.30 (мск).

«Барселона» – «Селтик»

Барселона. Стадион «Ноу Камп». 21.45 (мск).
Судья: О. Хацеган (Румыния).
Травмы/дисквалификации: нет.
ТВ: «Матч Футбол 2», 21.30 (мск).

Разумеется, всех интересует, чем закончится очередной поход Пепа Гвардиолы за Кубком чемпионов. Интересует это в том числе и боссов «Манчестер Сити», которые тоже давно мечтают о европейском триумфе. Ну матч с «Боруссией» дома – хорошая возможность удачно стартовать в турнире.

«Почему мы не можем выигрывать каждые три дня? Почему мы не можем попытаться сделать это. Да, это тяжело физически, но ведь мы все так же играем в футбол. Может, когда я буду отвечать на этот вопрос в феврале, марте или апреле, футболисты будут истощены. Но сейчас я думаю, что это возможно», – сказал Гвардиола в ответ на вопрос, возможно ли выиграть в один сезон и премьер-лигу, и Лигу чемпионов.

Ну а «Барселона» будет стараться реабилитироваться за шокирующее поражение от «Алавеса» в минувшие выходные. Соперник – вполне подходящий. «Селтик» не может победить какую-либо испанскую команду вот уже 14 матчей кряду.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне
Главный тренер «Атлетико» Диего СимеонеИсточник: Reuters

Группа D

ПСВ – «Атлетико»

Эйндховен. Стадион «Филипс». 21.45 (мск).
Судья: М. Аткинсон (Англия).
Травмы/дисквалификации: Локадия – Мойя, Черчи.
ТВ: «Матч Наш Спорт», 21.30 (мск).

В прошлом сезоне команды устроили зарубу в 1/8 финала турнира, за 210 минут так и не забив ни одного гола – все решилось в серии пенальти, которая тоже растянулась на 16 ударов. Будем надеяться, что в этот раз все будет по другому: все же пока это только групповой турнир, и право на ошибку есть. Об этом же говорил и главный тренер ПСВ Филлип Коку. «Разница еще и в том, что теперь мы знаем – если у нас будет хоть малейший шанс, нужно его использовать. Нужно быть максимально эффективными», – добавил он.

Шанс дебютировать в Лиге чемпионов имеет украинский полузащитник Александр Зинченко.

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