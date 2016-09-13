Вспомнить «Камп Ноу». Что ожидает «Ростов» в Мюнхене

Sovsport.ru пытается отыскать уязвимые места «Баварии», которые могут позволить «Ростову» устоять на «Альянц Арене».

При всем уважении к историческим регалиям «Андерлехта» и «Аякса» можно говорить о том, что только сегодня Лига чемпионов предъявит «Ростову» свою визитную карточку. Какие особенности и недостатки «Баварии» могут помочь российскому клубу добиться в Германии положительного результата?



Предсказуемость тактики

«Бавария» образца сезона-2008/09 под управлением Юргена Клинсманна заняла достойное место в экспозиции музея футбольных ужасов. Нынешний тренер сборной США начал удивлять консервативную мюнхенскую публику с самого начала, инициировав перекраску стен в раздевалке и окружив тренировочное поле буддийскими статуями. Прошло всего несколько месяцев – и команда едва не довела до сердечного приступа Ули Хеннесса, как раз в ноябре 2009 года сменившего пост спортивного директора «ротхозе» на кресло президента клуба.

C лицом свекольного цвета чемпион мира и Европы наблюдал за тем, как баварцы «горели» на своем поле бременскому «Вердеру» со счетом 0:5, как бразильский форвард «Вольфсбурга» Графите под фанфары вел задорную команду Феликса Магата к чемпионскому титулу, унизив в одном эпизоде всю оборону и вратаря «красных». А «Барселона» Хосепа Гвардиолы могла растерзать подопечных Клисманна на «Камп Ноу» с двузначным счетом, но из человеколюбия бросила играть после перерыва, остановившись на четырех забитых мячах. «Бавария» была слишком слаба, разобщена и нелепа, чтобы воспринимать ее всерьез, а показательно унижать клуб с мировым именем было бы просто не по-джентльменски.

Над трепетным отношением Луи ван Гала к слову «философия» сегодня принято иронично посмеиваться, но без эксцентричного голландца «Бавария» пошла бы в своем развитии по совершенно иному пути, и едва ли смогла бы стать командой, ежегодно претендующей на триумф в Лиге чемпионов.

Именно он по итогам катастрофического сезона настоял на покупке у мадридского «Реала» Арьена Роббена, внедрил в основной состав тогда еще совсем юного «блуждающего форварда» Томаса Мюллера, и даже центральный полузащитник Давид Алаба на месте левого латераля – идея ван Гала, а вовсе не ноу-хау Юппа Хайнкеса. 17-летний австриец впервые отыграл на новой для себя позиции в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2009/10 против «Фиорентины».

Но главное – ван Гал задал игре «Баварии» четкие стратегические ориентиры, которые действуют и поныне. Команда стремится к тотальному контролю мяча с тем, чтобы в какой-то момент прорвать фронт противника с помощью реактивных вингеров (Роббен и Рибери, когда они здоровы) при активной поддержке крайних защитников (Алаба и Лам).





Игру «Баварии» по сей день во многом определяют прогрессивные наработки Луи ван Гала (слева) и Юппа Хайнкеса



Примечательно, что и Хайнкес, и Гвардиола, и Карло Анчелотти в своих интервью не раз подчеркивали безграничное уважение к работе предшественников и нежелание кардинально менять рисунок игры «Баварии». И это не было дежурными реверансами. В самом деле, зачем чинить то, что не сломано?

Конечно, нынешняя «красная машина» способна проявлять изобретательность и разнообразие в атаке, но «Бавария» по-прежнему нередко впадает в ступор, когда ее лидеров на флангах лишают пространства и свободы маневра. Когда у мюнхенцев категорически не работает «план А» - редко проходит и что-то другое.

Переполненный лазарет

Мало кто поддерживал Хосепа Гвардиолу в его крестовом походе против медицинского персонала чемпионов Германии. В том, что у «Баварии» всегда множество травмированных футболистов, а сроки их восстановления часто оказываются куда длиннее изначально озвученных – обычно винили самого Пепа и его беспощадный тренировочный процесс. Но вот каталонец уже третий месяц правит в Манчестере, а на Себенер-Штрассе уже в дебюте сезона столкнулись с привычными трудностями.



По-прежнему не может играть Жером Боатенг, хотя в его отсутствие Хави Мартинес и Матс Хуммельс не дают ни малейших оснований для критики в свой адрес. В матчах с дортмундской «Боруссией» (2:0), «Вердером» (6:0) и «Шальке 04» (2:0) баск и немец не только прочно зацементировали подступы к своим воротам, но и приняли деятельное участие в голевых акциях своей команды. Далеко не факт, что возвращение в стартовый состав гиператлетичного, но склонного к необъяснимым ошибкам на ровном месте Жерома пойдет «Баварии» на пользу.

Карло Анчелотти также исключил участие в матче с «Ростовом» Арьена Роббена и Кингсли Комана. Только-только оправился от травмы еще один вингер – Дуглас Коста. От того, появится ли «донецкий бразилец» на поле с первых минут – будет зависеть игровая схема «Баварии».

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В первом варианте привязка Мюллера к правому краю чисто номинальна. Слова Анчелотти о том, что Томас в его команде на фланге играть не будет – не расходятся с делом. В последних матчах один из лидеров сборной Германии в излюбленной манере искал свободные зоны в районе чужой штрафной, в то время как акцент баварских атак был четко смещен на левую сторону.

Если же против «Ростова» выйдут два чистых вингера – «Баварии» придется пожертвовать одним из центральных хавбеков. Скорее всего, вторая расстановка таит в себе больше угроз для вице-чемпионов России. Господству хозяев в середине поля при любых раскладах едва ли будет что-то угрожать, а максимальная загрузка обоих флангов позволит растянуть насыщенную оборону и использовать привычные козыри мюнхенцев.

Недооценка соперника

- Никто из нас не знает соперника, с которым команде предстоит сыграть в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Но важно быть готовыми ко всему и взять три очка без лишних проблем. (Филипп Лам)

- «Ростов» - интересный жребий, не думаю, что кто-то из нас знаком с этой командой. Но они прошли «Аякс», это о чем-то говорит. (Мануэль Нойер)

Дуглас Коста и Франк Рибери перед матчем с «Ростовом» пребывают в благодушном настроении



Перед игрой баварцы делают однотипные, шаблонные и вполне политкорректные заявления, но даже по этим репликам заметно: по-настоящему серьезного испытания во вторник они не ждут. Титулованная команда привыкла к тому, что де-факто Лига чемпионов начинается для нее не в сентябре, а в марте-апреле. Наказывать оппонентов за несобранность и легковесную игру «Ростову» не впервой.

Не будем забывать и о том, что даже в исторический сезон-2012/13 (когда «Бавария» выиграла требл) подопечные Хайнкеса умудрились на групповом этапе Лиги чемпионов проиграть БАТЭ, явно отнесясь к выезду в Белоруссию с прохладцей.



И все равно нет

Обладатель диковинного статуса «вице-президент-тренер» в стане ростовчан давно приучил болельщиков к тому, что как никто другой умеет находить изъяны даже в игре топ-команд. А уж в умении реализовать свои идеи на практике, донести их до игроков Курбану Бердыеву и вовсе найдется немного равных.

Проблема в том, что у «Ростова» слишком много слабостей и проблем в собственном лагере. От самой прочной и организованной обороны РФПЛ образца прошлого сезона остались лишь воспоминания. Баштуш был продан в «Лацио», Иван Новосельцев – в «Зенит», Федор Кудряшов пропустит игру в Мюнхене из-за дисквалификации, а нынешнее состояние Сесара Наваса вызывает много вопросов. Если в таких условиях подопечные Бердыева (или все-таки Ивана Данильянца?) смогут выдержать давление хозяев «Альянц-Арены» на протяжении 90 минут – это будет что-то невероятное.

Пожалуй, перед главным творцом «ростовского чуда» сегодня стоит куда более сложная задача, нежели на «Камп Ноу» в 2009 году, когда обескураженная «Барселона» обломала зубы о казанский бетон.

Можно не сомневаться в том, что у Сослана Джанаева в Мюнхене будет много работы