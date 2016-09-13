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Валерий Каменский: У нас есть команда, способная победить

Андрей Ефимов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Валерий Каменский: У нас есть команда, способная победить
Источник: Sovsport.ru

Вице-президент «Спартака» Валерий Каменский поделился ожиданиями от выступления сборной России на предстоящем Кубке мира в Торонто.

- 17 сентября в Торонто стартует Кубок мира. Что ждать болельщикам от сборной России?
- Хорошего хоккея. Победы надо ждать всегда. Поддерживать сборную. Уверен, мы увидим красивый, хороший хоккей.

- Насколько для нашей команды важно участие в турнире?
- Я думаю, это важно для всех сборных: посмотреть на каком уровне они находятся.

- Каких результатов способна добиться наша команда?
- Она способна выиграть этот турнир.

- То есть, вы верите в победу?
- У нас одно из сильнейших нападений на Кубке. Да и вратарская линия одна из лучших. В составе команды признанные вратари, нападающие и неплохие амбициозные молодые защитники.

- Согласны ли вы с тем, что оборона сборной – самая слабая сторона нашей команды?
- Лучшая оборона - нападение. А нападение у нас хорошее. Не надо говорить про слабые и сильные стороны. У нас есть команда, способная победить.

- Есть ли явный фаворит на предстоящем турнире?
- Думаю, явных фаворитов нет. Все сборные очень сильны и грамотно укомплектованы.

- Не помешает ли нашей команде совмещение постов Олегом Знарком?
- Напротив, это поможет. Ведь человек находится в постоянном тонусе, всегда в хоккее. И знает как вести игру.

- Скажется ли на зрелищности матчей отсутствие практики у игроков НХЛ?
- Наоборот, у хоккеистов накопилось много сил после отпуска, и есть большое желание играть. Во всех командах играют великие мастера, которые уже проведут к этому моменту по 3 выставочных матча и наберут максимальную форму, к которой их подводят.

- Можно ли сравнивать Кубок мира с Олимпийским хоккейным турниром?
- Нет, сравнение недопустимо. Олимпиада – это Олимпиада. Во-первых, здесь всего шесть сборных, а на Олимпиаде намного больше команд. Плюс на олимпийском турнире можно спокойно обыгрывать некоторые сборные. А здесь проходных игр не будет. Каждый матч станет настоящей битвой. Плюс финал будет до двух побед.

- Сборная провела два выставочных матча. Как на ваш взгляд, вписались ли в команду ребята из КХЛ?
- Они показали хороший уровень хоккея и свое мастерство. Не только не выпадали из игры, но даже вели за собой в некоторых моментах.

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