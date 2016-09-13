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Шахматы с Анчелотти. Как «Ростову» сдержать «Баварию»

Евгений Ломоносов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Шахматы с Анчелотти. Как «Ростову» сдержать «Баварию»
Источник: Reuters

На основе увиденного в игре «Шальке» - «Бавария» (0:2) Sovsport.ru разбирается, как можно добиться успеха во встрече с мюнхенской командой.

УДАЧНЫЙ ПЛАН «ШАЛЬКЕ»

В первом тайме «Шальке» мало в чем уступал «Баварии». А в каких-то компонентах даже превосходил более именитого соперника. Например, в количестве ударов по воротам – шесть против пяти. Поэтому нулевая ничья по итогам 45 минут была реальным отражением происходящего на поле.

Хозяева избрали удачный план на игру. Прессинг на чужой половине поля – его часть. В начале матча случился момент, когда тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль характерными жестами рук призывал своих игроков запереть соперника у его ворот.

Главной целью прессинга был полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо. За ним все время приглядывал атакующий хавбек «Шальке» Горецка, который перекрывал все направления передач на испанца. Горецка мог идти прессинговать защитников соперника, но делать это так, чтобы пас на Алонсо не прошел. По этой причине его действия нельзя назвать персональной опекой. Это привело к тому, что Хаби Алонсо был выключен из игры (он славится своими длинными переводами, а в этой игре сделал всего четыре таких), и уже на 61-й минуте тренер «Баварии» Карло Анчелотти убрал его с поля.

Другая важная деталь плана Вайнцирля – плотность в середине поля. В то время как Горецка перекрывал Алонсо, а форвард Хюнтелар напрягал защитников, их партнеры образовывали две оборонительные линии по четыре игрока, в результате чего при обороне «Шальке» работал по схеме 4-4-2. Крайние полузащитники – Коноплянка и Шупо-Мотинг - играли близко к центральным – Стамбули и Бенталебу. Целью было не дать развернуться сопернику в середине поля. Это важно, ведь в составе «Баварии» играли сильные центральные полузащитники Ренату Саншеш и Тиаго Алькантра, а на позиции инсайдов действовали умные Мюллер и Рибери.

«Шальке» добился своего – Рибери и Мюллер из центра поля стали сваливаться на фланги. Показательная статистика: в пятерку самых популярных взаимодействий матча вошли передачи двух крайних защитников – Лам сделал 13 пасов Мюллеру, а Алаба столько же на Рибери.  Но получить мяч – не значит создать опасность, тем более когда перед тобой толпа народа. Поэтому иногда Мюллер и Рибери просто совершали подачи. И если у немца из трех две оказались удачными, то у француза из трех точной не вышла ни одна. Статистика точности их передач вообще вводит в ступор: если показатель Мюллера составил еще приличные 68,1%, то Рибери провел одну из худших игр - 58,6%!

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ПЕРЕВОРОТ ИМЕНИ АНЧЕЛОТТИ

«Бавария» пришла в себя и стала создавать остроту, но только после перерыва. И статистика ударов во втором тайме подтверждает преимущество мюнхенской команды – 13 против 3! Что же такого сделал Анчелотти в раздевалке?

1. Ставка на фланги

Поняв, что через центр не продраться, Анчелотти усилил игру на флангах. Сделал это просто – Мюллеру и Рибери к бровкам он отходить запретил, а вместо этого попросил играть активнее крайних защитников Алабу и Лама. Как итог – во втором тайме сразу трижды партнеры били по воротам после их передач, еще по разу защитники сами угрожали чужим воротам.

2. Шанс для Дугласа Косты

Исходя из особенностей соперника, Анчелотти выпустил на поле Дугласа Косту – реактивного флангового полузащитника. Вышел он вместо Рибери, который не приносил пользы и на позиции инсайда. Запомнился Коста тем, что много перемещался, дважды обыграл соперников, нанес два удара по воротам и создал голевой момент для Левандовски.

3. Перевод Тиаго Алькантары на позицию Алонсо

Но, усиливая фланги, Анчелотти не забывал про центр. Вместо Хаби Алонсо он выпустил Видаля. Это повлекло за собой перевод Тиаго Алькантары на позицию Алонсо. Тиаго добавил в опорной зоне движение при начале атак – то, что требовалось для раскачивания построений «Шальке». Достаточно сказать, что за матч он пробежал 11,29 километра, уступив по этому показателю только Мюллеру, который преодолел 11,44 километра.

Привело это к тому, что свободную зону перед собой увидел центральный защитник Хави Мартинес, ворвался в нее и вывел один на один с вратарем Левандовски. Для «Шальке» это стало  сюрпризом. Так был открыт счет. Довести дело до победы было делом техники.

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В ОЖИДАНИИ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ

Главный вывод: вмешательство в игру Анчелотти стало решающим фактором. На протяжении первого тайма, когда камеры выхватывали итальянца, он спокойно сидел на скамейке запасных. Жевал жвачку, разговаривал с помощниками. Но когда наступил перерыв, внес перелом в игру.

Из этого следует то, что против «Баварии» лучше иметь сразу несколько планов игры. И грамотно реагировать на действия ее тренера. Если бы «Шальке» по ходу второго тайма решил отказаться от прессинга в центре поля, то Левандовски один на один бы не убежал. Оказались бы результативными навесы – вопрос. Вайнцирль же рисунок игры менять не стал.

Выражаясь шахматным языком, в матче с «Ростовом» «Бавария» сыграет белыми - соперник будет взламывать  насыщенную оборону. Но в этом году, особенно по весне, команда Курбана Бердыева не раз показывала, что это  ничего не значит. ЦСКА и «Зенит» не дадут соврать. И это дает надежду, что приятно удивить Европу наша команда может. Не результатом, так игрой.

ОСОБО ОПАСЕН – ЛЕВАНДОВСКИ

Лучшим игроком в составе «Баварии» был нападающий Левандовски. Он нанес сразу семь ударов. Его излюбленный трюк, когда мяч находитсяв центре поля у его партнеров, – открывание на грани офсайда. Именно так он забил «Шальке». Кроме того, поляк еще трижды получал мяч в подобных эпизодах. Что интересно, передачи делали разные игроки – Мартинес, Хуммельс, Рибери, Саншеш. Поэтому за Левандовски нужен глаз да глаз. Причем желательно, чтобы это был глаз быстрого защитника.

Матч

Бавария - Ростов

Судья:

Энтони Тэйлор (Англия)

Место и дата

13 сентября 21:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция

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