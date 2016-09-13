Оцифровка: 13 лет, 19 подряд и еще 6 самых любопытных цифр новой Лиги чемпионов

Диего Симеоне: У нас есть запасной план, который мы можем использовать в матче с ПСВ

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча против ПСВ. Напомним, что командам предстоит сыграть в первом туре группового турнира Лиги чемпионов.