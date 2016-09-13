Оцифровка: 13 лет, 19 подряд и еще 6 самых любопытных цифр новой Лиги чемпионов
Неочевидное, но яркое и значимое, что нужно знать накануне старта основной стадии нового розыгрыша.
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|Хоккей
|Ак Барс0 : 2Локомотив
|Хоккей
|Торпедо2 : 3 БАдмирал
|Хоккей
|ХК Сочи3 : 1Куньлунь
|Хоккей
|Лада3 : 0Витязь
|Футбол
|Рубин3 : 1Урал
|Футбол
|Сандерленд0 : 3Эвертон
|Футбол
|Бавария (мол)- : -Ростов (мол)
|Хоккей
|Металлург- : -Динамо Минск
|Футбол
|Бавария- : -Ростов
|Футбол
|Манчестер Сити- : -Боруссия М
|Футбол
|Динамо Киев- : -Наполи
|Хоккей
|Авангард- : -Медвешчак
|Хоккей
|СКА- : -Северсталь
|Футбол
|ПСВ- : -Атлетико
|Футбол
|Барселона- : -Селтик
|Футбол
|ПСЖ- : -Арсенал
|Футбол
|Байер (мол)- : -ЦСКА (мол)
|Хоккей
|Салават Юлаев- : -Адмирал
|Футбол
|Ювентус- : -Севилья
|Футбол
|Байер- : -ЦСКА
|Футбол
|Легия- : -Боруссия
|Хоккей
|Автомобилист- : -Барыс
|Хоккей
|Нефтехимик- : -Локомотив
|Футбол
|Тоттенхэм- : -Монако
|Футбол
|Реал- : -Спортинг
|Футбол
|Брюгге- : -Лестер Сити
Неочевидное, но яркое и значимое, что нужно знать накануне старта основной стадии нового розыгрыша.