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Переходим на канадское время!

Сергей Микулик
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Переходим на канадское время!
Источник: Associated Press

Вы как хотите, но у меня полное ощущение, будто Кубок мира для России стартует уже сегодня ночью. Ведь какова главная для нас хоккейная новость последних дней - после, понятно, достижения Мозякина?  Известие о том, что российская сборная прибыла в Питтсбург, и там Овечкин облюбовал себе место рядом со шкафчиком Кросби. Овечкин, «промолчавший» обе игры с чехами, Овечкин, которого били по рукам при выходе один в один в овертайме последнего матча, одним лишь местом выбора в раздевалке неприкрыто заявляет: все, шутки в сторону, теперь пойдет игра всерьез.

Нет, конечно, с чехами тоже рубились по-взрослому. Но то были как бы пробные игры – одна вообще на большой площадке, с прокатом овертайма «3 на 3», с последующей отработкой буллитов. Все, что  было нужно, эти матчи в себя вместили – и уже сегодня мало кто вспомнит, какой из них наши выиграли в основное время, а какой проиграли после дополнительного. Это все в Европе осталось, как присадка на дорожку. Все, встали и покатили. Пора!

Матч в Питтсбурге – это уже те «шашечки», с которыми команды въедут в турнир. Затеяли тут игры в политкорректность – освистают ли Овечкина болельщики «Питтсбурга» или же нет? Во-первых – не «Питсбурга», а как минимум всей Северной Америки, а во-вторых – засвищут вдвое громче: он же дважды чужой, этот русский из «Вашингтона»! Да еще и опирается в раздевалке на дверцу шкафа самого Сида!! Он что, не в курсе, кто тут лучший?! 

Или, может, кто-то ждет, что народ радостно аплодировать, если Малкин забьет? Пора бы уже, кстати – нет, мы все понимаем, победный Кубок Стэнли в позднем июне, ранний выход из отпуска – но ровно с этого дня (или, для нас, ночи) все это уже в прошлом, запускается новый отсчет.

В Сочи наши проиграли до канадцев. Пошли привычные стенания: ну а что, ну а как – других, то бишь лучших хоккеистов у нас все равно нет. Проходит два с половиной года – и оказывается, что очень даже есть, и  нежданно еще и много. Ну можно ли совсем недавно было представить сборную России без Ковальчука с Радуловым? Не только не травмированных, а просто пышущих здоровьем? А как вам такая экзотика, как  Дацюк в четвертом звене?..

Так что никакой это не выставочный матч – это такая Суперсерия, состоящая из одной игры. Сам Кубок может еще подарить этот праздник, а может – и нет. Как недавно слегка ехидно вспоминал Павел Буре: как только в НХЛ стали делать перерывы на Олимпиады, мы в 1998-м дошли до финала и оглянулись: где вы, канадцы, ау! Потом, правда, нам это ауканье несколько раз – за исключением разве что Турина-2006 – довольно больно откликнулось.

И вот новая игра-испытание. Такое нельзя смотреть не в прямой трансляции. Поэтому смело ставьте будильник на два часа ночи по Москве. И вообще – привыкайте с сегодняшнего дня жить по канадскому времени.

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