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Дитмар Хаманн: «Ростову» несдобровать

Сергей Кузовенко
Источник:  «Совспорт Футбол»Комментарии
Дитмар Хаманн: «Ростову» несдобровать
Источник: Reuters

Известный в прошлом немецкий полузащитник Дитмар Хаманн, выступавший за «Баварию» и сборную Германии, считает, что шансы «Ростова» даже на ничью в матче с немецким клубом минимальны.

­ Гвардиола требовал от игроков, чтобы они четко следовали его указаниям, Анчелотти же дает подопечным больше свободы, – говорит Хаманн. – В «Баварии» немало творческих личностей, поэтому подход нового тренера им очень нравится. Особенно воодушевился Рибери, который чувствовал себя не в своей тарелке при Гвардиоле. Француз любит импровизировать, прежний тренер обрезал ему крылья. Больше свободы – больше нестандартных ходов и голевых моментов.

Анчелотти никогда не пойдет против воли игрока. Если человек скажет, что чувствует себя некомфортно на той или иной позиции, тренер обязательно прислушается. Когда Карло пришел в «Реал», он планировал использовать Роналду на позиции центрального нападающего. Но Криштиану сказал: «На краю я более эффективен». Анчелотти тут же отказался от своей идеи и начал выпускать игрока на фланг. Вряд ли мы увидим какие-то неожиданные перестановки вроде перевода Лама в центр, а Рафиньи – на край обороны (как это сделал Гвардиола).

Голосование: Как завершится матч «Бавария» – «Ростов»?

При этом стоит отметить, что тактика Анчелотти более энергозатратная. Мы больше не увидим матчей, в которых «Бавария» владеет мячом по 70–75 процентов игрового времени, как это было в команде Гвардиолы. Игрокам не приходилось слишком много бегать, так как зачастую мяч удавалось быстро перехватить. Сейчас же, по словам того же Лама, команда стала давать сопернику больше свободных зон и сама вынуждена намного больше передвигаться.

Нейтральным зрителям новая «Бавария» понравится. Будет больше открытого футбола. Конечно, мюнхенцы остаются главными фаворитами бундеслиги, но на сей раз, как мне кажется, чемпион определится чуть позже, чем в предыдущие годы: к 31–32-му турам. Основной приоритет Анчелотти в этом сезоне – Лига чемпионов.

Боюсь, «Ростову» несдобровать. «Бавария» превосходит вашу команду на каждой позиции. Не думаю, что русским удастся сдержать Левандовски. Он рвет и мечет и, как мне кажется, забьет в этом сезоне даже больше, чем в прошлом. Идеальный центрфорвард. Конечно, в футболе всякое бывает. Если звезды так сойдутся, что баварцы всей командой провалятся, а «Ростов» выдаст суперматч… Помните, как
БАТЭ в свое врем победил «Баварию» на своем поле? Кстати, именно в том сезоне мюнхенцы выиграли Лигу чемпионов. Но, откровенно говоря, у русских почти нет шансов даже на ничью. У того же ЦСКА больше возможностей отобрать очки у «Байера».

Матч

Бавария - Ростов

Судья:

Энтони Тэйлор (Англия)

Место и дата

13 сентября 21:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция


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