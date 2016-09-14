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«С такой обороной ЦСКА ловить нечего»

Сергей Кузовенко
Источник:  «Совспорт Футбол»Комментарии
«С такой обороной ЦСКА ловить нечего»
Источник: Sovsport.ru

Журналист Laola1 Якоб Фабер, отвечающий в издании за «Байер», считает: команда Роджера Шмидта мало того что является явным фаворитом в матче с ЦСКА, так еще и с непобедимой «Баварией» за титул чемпиона способна побороться.

– Нынешний состав «Байера», пожалуй, самый сильный за последние 14 лет, – утверждает Фабер. – В 2002 году леверкузенцы во главе с Баллаком смогли пробиться в финал Лиги чемпионов. Не скажу, что команда Шмидта готова повторить то достижение, но шороху навести вполне способна. Есть Чичарито, который в прошлом сезоне забил 26 голов в 43 матчах. Прирожденный нападающий. Та, Брандт и Беллараби – на карандаше у Йоахима Лева. Приобретены Баумгарлингер, Драгович, Фолланд, при этом из ключевых игроков ушел только Крамер. Конкуренция настолько высока, что даже потеря травмированных Беллараби и Фолланда не должна повлиять на исход игры с ЦСКА. К тому же внезапно проявил себя тот, от кого вообще ничего не ждали, – Похьянпало.

МЕЖДУ ТЕМ

Игорь Акинфеев пропускает мячи в 37 матчах Лиги чемпионов подряд, начиная с сезона-2007/08. В этом году у вратаря ЦСКА есть по меньшей мере шесть возможностей, чтобы прекратить кошмарную серию.

С такой медленной обороной (все мы смотрели чемпионат Европы) российской команде ловить нечего. Знаменитый высокий прессинг Шмидта сделает свое дело. В игре с «Гамбургом» порой можно было наблюдать, как сразу шестеро игроков «Байера» прессингуют соперника у чужой штрафной. Леверкузен играет очень агрессивно и очень быстро. В России к такому футболу вряд ли готовы.

На мой взгляд, «Байер» вполне способен претендовать на титул в бундеслиге. «Бавария» и «Боруссия» находятся в стадии перестройки и наверняка не смогут ровно пройти сезон. У команды Шмидта все стабильно. Пусть поражение на старте вас не смущает. Главное – мощная концовка. В прошлом сезоне «Байер» победил в 8 из 9 завершающих туров бундеслиги.

Вытянут ли «кони»? Михаил Борзыкин – о старте армейцев в Лиге чемпионов

Матч

Байер - ЦСКА

Судья:

Даниэле Орсато (Италия)

Место и дата

14 сентября 21:45, БайАрена, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч «Байер» -– ЦСКА?

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