Сенсация! Четыре паралимпийца в Рио обогнали… победителя Олимпиады

Феноменальный результат на Паралимпийских играх-2016, заставляющий задуматься о масштабной реорганизации Игр.

Я ждал, что это когда-нибудь случится. И все-таки не думал, что так скоро. Но вот он факт – сразу четыре бегуна-паралимпийца в Рио улучшили результат обладателя золотой медали в этой дисциплине на Олимпиаде-2016 – 26-летнего американца Мэттью Центровица.

Напомню, что американский бегун победил в олимпийском финале на 1500 метров далеко не с выдающимся результатом – 3 минуты 50. 00 секунд. Но этого хватило, чтоб завоевать первое место.

Когда же на старт месяц спустя вышли уже паралимпийцы, на финише оказалось, что результат Центровица превысили сразу четыре спортсмена!

Перечислим их имена:

Абделлатиф Бака из Алжира – 3:48,29

Тамиру Демиссе из Эфиопии – 3:48,49

Генри Кирва из Кении – 3:49,59

И еще один алжирец Фуад Бака – 3:49,59

Кстати, вторым в олимпийском финале был также спортсмен из Алжира – Махлуфи Тауфик. Его результат – 3:50.11.

Как такое могло произойти?! Отмечу, что у всех вышеперечисленных паралимпийцев проблемы со зрением, а не с ногами или дыхалкой. Примем во внимание и то, что личный рекорд того же Центровица намного лучше – 3:30.40.

Но факт есть факт. Спортсмены с ограниченными возможностями доказали – они уже сейчас могут на равных соревноваться с олимпийцами. И даже побеждать их на Играх.

Следом встает вопрос - так кого же считать истинным олимпийским чемпионом Летних Игр в Рио – Центровица или Бака? Понятно, что меняться медалями спортсмены вряд ли станут. Но по результату алжирец-паралимпиец заслуживает и золотой олимпийской награды.

Вот вам эхо игр ВАДА с допингом и отстранение российских легкоатлетов от Олимпиады. В условиях ослабленной конкуренции сразу вылезла на божий свет проблема, с которой непонятно что делать.

По идее, спортсменов-паралимпийцев в некоторых видах надо уже допускать к Олимпиаде. Ну а как иначе, если они показывают более лучший результат? Я не удивлюсь, если скоро и спортсмены, бегающие на протезах по мере совершенствования технологий начнут обгонять бегунов с целым ногами. И что делать тогда? Спортсмены начнут ноги ампутировать, чтобы перейти на протезы?

Предположение из разряда черного юмора, не спорю. Но согласитесь, не менее трагикомично будут теперь выглядеть и мечты олимпийцев дотянуться спустя четыре года на Играх до результата паралимпийцев…

Ну а четверке бегунов из Африки – мои искренние аплодисменты! И опять же – жаль, что там нет наших…