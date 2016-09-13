Старый знакомый. Как Бердыев играл в Лиге чемпионов с «Рубином»
Пусть официально Курбан Бердыев и не руководит «Ростовом», понятно, что это его команда. Команда, которая играет по рисунку, созданному Бердыевым. Sovsport.ru накануне возвращения специалиста в Лигу чемпионов – уже с «Ростовом» – вспоминает статистику Бердыева в еврокубках с предыдущей командой – «Рубином».
БЕРДЫЕВ В ЕВРОКУБКАХ
|
Матчи
|
60
|
Победы
|
28
|
Ничьи
|
17
|
Поражения
|
15
|
Разница мячей
|
82:51
В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ
|
Участия
|
3
|
Матчи
|
16
|
Победы
|
4
|
Ничьи
|
7
|
Поражения
|
5
|
Разница мячей
|
12:16
ДЕБЮТНЫЕ МАТЧИ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ
|
Дата
|
Матч
|
16.09.2009
|
«Динамо» (Киев, Украина) – «Рубин» – 3:1
|
14.09.2010
|
«Копенгаген» (Дания) – «Рубин» – 1:0
|
26.07.2011
|
«Динамо» (Киев, Украина) – «Рубин» – 0:2
ПОБЕДЫ НАД ТОП-КЛУБАМИ
|
Дата
|
Турнир
|
Матч
|
20.10.2009
|
Лига чемпионов
|
«Барселона» (Испания) – «Рубин» – 1:2
|
22.11.2012
|
Лига Европы
|
«Рубин» – «Интер» (Италия) – 3:0
|
14.02.2013
|
Лига Европы
|
«Атлетико» (Испания) – «Рубин» – 0:2
|
11.04.2013
|
Лига Европы
|
«Рубин» – «Челси» (Англия) – 3:2
ВСЕ МАТЧИ С ТОП-КЛУБАМИ
|
Дата
|
Турнир
|
Матч
|
29.09.2009
|
Лига чемпионов
|
«Рубин» – «Интер» (Италия) – 1:1
|
20.10.2009
|
Лига чемпионов
|
«Барселона» (Испания) – «Рубин» – 1:2
|
04.11.2009
|
Лига чемпионов
|
«Рубин» – «Барселона» (Испания) – 0:0
|
09.12.2009
|
Лига чемпионов
|
«Интер» (Италия) – «Рубин» – 2:0
|
29.09.2010
|
Лига чемпионов
|
«Рубин» – «Барселона» (Испания) – 1:1
|
07.12.2010
|
Лига чемпионов
|
«Барселона» (Испания) – «Рубин» – 2:0
|
20.09.2012
|
Лига Европы
|
«Интер» (Италия) – «Рубин» – 2:2
|
22.11.2012
|
Лига Европы
|
«Рубин» – «Интер» (Италия) – 3:0
|
14.02.2013
|
Лига Европы
|
«Атлетико» (Испания) – «Рубин» – 0:2
|
21.02.2013
|
Лига Европы
|
«Рубин» – «Атлетико» (Испания) – 0:1
|
04.04.2013
|
Лига Европы
|
«Челси» (Англия) – «Рубин» – 3:1
|
11.04.2013
|
Лига Европы
|
«Рубин» – «Челси» (Англия) – 3:2
ИТОГО:
|
Матчи
|
12
|
Победы
|
4
|
Ничьи
|
4
|
Поражения
|
4
|
Разница мячей
|
15:15