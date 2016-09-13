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Старый знакомый. Как Бердыев играл в Лиге чемпионов с «Рубином»

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Старый знакомый. Как Бердыев играл в Лиге чемпионов с «Рубином»
Источник: Associated Press

Пусть официально Курбан Бердыев и не руководит «Ростовом», понятно, что это его команда. Команда, которая играет по рисунку, созданному Бердыевым. Sovsport.ru накануне возвращения специалиста в Лигу чемпионов – уже с «Ростовом» – вспоминает статистику Бердыева в еврокубках с предыдущей командой – «Рубином». 

БЕРДЫЕВ В ЕВРОКУБКАХ

Матчи

60

Победы

28

Ничьи

17

Поражения

15

Разница мячей

82:51

В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

Участия

3

Матчи

16

Победы

4

Ничьи

7

Поражения

5

Разница мячей

12:16

ДЕБЮТНЫЕ МАТЧИ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

Дата

Матч

16.09.2009

«Динамо» (Киев, Украина) – «Рубин» – 3:1

14.09.2010

«Копенгаген» (Дания) – «Рубин» – 1:0

26.07.2011

«Динамо» (Киев, Украина) – «Рубин» – 0:2

ПОБЕДЫ НАД ТОП-КЛУБАМИ

Дата

Турнир

Матч

20.10.2009

Лига чемпионов

«Барселона» (Испания) – «Рубин» – 1:2

22.11.2012

Лига Европы

«Рубин» – «Интер» (Италия) – 3:0

14.02.2013

Лига Европы

«Атлетико» (Испания) – «Рубин» – 0:2

11.04.2013

Лига Европы

«Рубин» – «Челси» (Англия) – 3:2

ВСЕ МАТЧИ С ТОП-КЛУБАМИ

Дата

Турнир

Матч

29.09.2009

Лига чемпионов

«Рубин» – «Интер» (Италия) – 1:1

20.10.2009

Лига чемпионов

«Барселона» (Испания) – «Рубин» – 1:2

04.11.2009

Лига чемпионов

«Рубин» – «Барселона» (Испания) – 0:0

09.12.2009

Лига чемпионов

«Интер» (Италия) – «Рубин» – 2:0

29.09.2010

Лига чемпионов

«Рубин» – «Барселона» (Испания) – 1:1

07.12.2010

Лига чемпионов

«Барселона» (Испания) – «Рубин» – 2:0

20.09.2012

Лига Европы

«Интер» (Италия) – «Рубин» – 2:2

22.11.2012

Лига Европы

«Рубин» – «Интер» (Италия) – 3:0

14.02.2013

Лига Европы

«Атлетико» (Испания) – «Рубин» – 0:2

21.02.2013

Лига Европы

«Рубин» – «Атлетико» (Испания) – 0:1

04.04.2013

Лига Европы

«Челси» (Англия) – «Рубин» – 3:1

11.04.2013

Лига Европы

«Рубин» – «Челси» (Англия) – 3:2

ИТОГО:

Матчи

12

Победы

4

Ничьи

4

Поражения

4

Разница мячей

15:15
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