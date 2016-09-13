Россия – родина футбола. Колонка Василия Уткина

Как со мной это часто бывает, самое главное я пропустил. А теперь, что бывает еще чаще, рассказы очевидцев разнятся.

ДВЕ ВЕРСИИ

В основном бытуют две версии. По одной начинались съемки нового сезона КВН, и Александр Масляков вызвал на сцену все команды-участницы первой игры. Играла музыка, все улыбались, аплодисменты постепенно складывались в бодрящий ритм, как вдруг в зал вошел суматошным шагом опоздавший и слегка взмыленный член жюри. Он нервно оглянулся, резко взмахнул рукой, словно говоря «а гори оно огнем!», взлез на сцену и, оттолкнув Маслякова, прокричал в микрофон: «Слушайте все!».

Потом перевел дух, расстегнул верхнюю пуговицу и поверх поехавшей вниз фонограммы мелодраматически произнес: «Да вы знаете, что Россия – не футбольная страна?».

По залу пошел гул, говорят, зазвучали возмущенные выкрики, вип-гости замерли; в общем, съемку пришлось остановить. Скандал пробовали замять. Одна девушка снимала на мобильный телефон – заставили стереть. Но в зале-то было больше тысячи человек народу... Так и вырвалось наружу. И пошло, и пошло.

Другие говорят, что дело было на школьной линейке. И даже не на самой, а после. Бабушка встречала первоклассника после первого урока – интеллигентная женщина, только вышла на пенсию. Переполненный впечатлениями внук спешил на футбольную тренировку, куда они и отправились, обмениваясь впечатлениями. Взвизгнули тормоза; ехавшая с превышением скорости иномарка успела затормозить, обдав всю эту идиллию брызгами из лужи, из машины высунулся человек, увидел спортивную сумку в руках малыша и, не извиняясь, выпалил: «Только идиоты тратят время на тренировки! Россия – не футбольная страна!».

Захохотал громовым голосом, хлопнул дверью и уехал. Старушка в обмороке, из плачущего ребенка лишь на третий день ватага психологов вытянула жуткую правду.

Есть и другие версии, в равной степени шокирующие. Сходятся они в одном: возмутительные слова произнес бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий.

БУЯН ОТМАЛЧИВАЕТСЯ

Футбольный мир наш, и так настрадавшийся, отреагировал нестройно, но моментально. Евгений Гинер, президент ЦСКА, где трудится (пока?) виновник всей этой сумятицы, пытался представить дело как шутку. Пожурил Слуцкого спартаковский босс Леонид Федун, у которого наконец-то случился аншлаг. Аншлаги на матчах «Спартака» вообще давно уже не редкость, их было уже три или четыре за два года, и это гораздо чаще, чем когда-то. Анатолий Бышовец напомнил Слуцкому, что причину всегда стоит искать в себе. Это ведь Слуцкий так бездарно руководил сборной на чемпионате Европы, не сумев выйти из группы? С невнятной игрой? Проиграв какому-то Уэльсу в последнем матче, игроки которого вообще не все в премьер-лиге играют!

Это были особенно значимые слова. Ведь Бышовец знает, что говорит. Скоро 30 лет, как он сам показал абсолютно аналогичный результат на чемпионате Европы, и поиски причин в себе продолжаются уже почти 30 лет, и так и не найдены...

Скандал нарастает. Люди возмущены. Ведь подписи под петицией за роспуск футбольной сборной уже месяц как собраны, и занять себя общественности совершенно нечем. О нет, страна у нас самая футбольная! Вот и Федун говорит. Если положить на чаши весов слова Леонида Федуна и Леонида Слуцкого, то смешно и говорить, чьи будут весомее. Особенно если речь о футболе.

Сам буян отмалчивается. Но, судя по просачивающейся информации, попытки сгладить конфликт предпринимаются недюжинные. Ведь историю трудно проверить; то ли Первый канал не заинтересован в скандале и делает вид, что ничего такого на съемках КВНа не было, то ли та самая бабушка в расцвете сил все еще не оправилась от потрясения...

И С «ЖИГУЛЯМИ» РАЗБЕРЕМСЯ

Версии, подчеркиваю, звучали разные. А тем временем пытаются представить дело так, что не было ни бабушки, ни КВНа, а была встреча с какими-то студентами, и вот, отвечая на один из вопросов, Слуцкий и сказал эдак через запятую: сами смотрите, открываем новый стадион, а абонементы плохо продаются, то-се. Приводится даже расшифровка... Там еще есть слова, что даже очень хороший ВАЗ не сможет обогнать широко поживший на свете БМВ, как-то так. Это о шансах российских команд в Лиге чемпионов. На минуточку. И российский автопром заодно обгадили; ну, что за люди!

Но правду ведь не скроешь. Возмущение возмущением, но дело переходит в практическую плоскость: вот уже заговорил и глава пресс-службы Следственного Комитета генерал-майор Маркин. «Народ наш Слуцкому, видите ли, не нравится!» – так примерно можно в двух словах пересказать его позицию.

А ведь Владимир Маркин – человек, широко известный. Он каждый день в новостях. Причем говорит ведь не от себя – от лица Следственного Комитета. Такая работа! В общем, можно только догадываться, какие силы вовлечены в поиски и утверждение истины.

Ну, а истина глубже, чем вы думаете. Просто времени не было доказать, руки не доходили. Россия не просто футбольная страна. Россия вообще – родина футбола. Уже имеются признательные показания.

А с «Жигулями» тоже разберемся, гордостью нашей, только в другой раз.