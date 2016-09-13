«Дацюк с Кучеровым и Овечкиным? Очень интересно!» Павел Лысенков – о сборной

Сборная России уже прилетела в Питтсбург, где готовится к Кубку мира. Обозреватель Sovsport.ruделится своими наблюдениями.

– Олег Знарок снова экспериментирует со звеньями. Когда это делать, если не сейчас? Главная фишка – теперь Павел Дацюк вышел в центре первой «красной» тройки с Кучеровым и Овечкиным. А вот Евгений Кузнецов переведен в четвертое звено к «синим» – там еще играют Нестеров, Телегин, Анисимов и Наместников. Не удивлюсь, если двое из этой пятерки окажутся в запасе на выставочный матч с Канадой.

– Вообще ход с Дацюком выглядит грамотным. Посмотрели его в четвертой тройке с Телегиным и Наместниковым – звено незаметно. Попробовали вместо Дацюка там Анисимова во втором матче с чехами – такой же эффект. Правильно сказал Сергей Гимаев: «Павлу Дацюку нечего делать в четвертой тройке, это не его роль». Человек набрал отличную форму в первых матчах КХЛ. А если представить, как Дацюк в большинстве отдает пас-конфетку Овечкину в левый круг вбрасывания…

Все, что вы хотели знать о билетах. Фото опубликовано PavelL (@pavell76) Сен 13 2016 в 6:32 PDT

При этом Евгений Кузнецов местами играл очень хорошо – помните его голевую передачу на Кучерова во втором матче с чехами? Но в целом ему нужно прибавлять, как и многим в нашей сборной.

– На тренировке команда Олега Знарка снова отрабатывала игру на маленькой площадке. Например, борьбу за шайбу «2 на 2» в углах. А еще было любопытное упражнение, когда голкиперы встали в ворота, между которыми было пять метров, и бросали друг другу. В целом – обычная тренировка, и она мало отличалась от тех, что мы видели в Санкт-Петербурге. Как сказал Олег Знарок о подготовке к Кубку мира, у нас есть план, и мы его придерживаемся.

– Вообще сборная России занималась в спортивном комплексе имени Марио Лемье – это тренировочная база «пингвинов» в 35 км к северу от Питтсбурга. Добираться туда не очень удобно, да вдобавок нам дали гостевую раздевалку. Хозяйскую получили молодые звезды Северной Америки, которые начали занятие через 45 минут после наших. А вот сборная Канады сразу заняла хозяйскую раздевалку в «Консол Энерджи Центр», где пройдет матч с Россией.

Так было раньше. Фото опубликовано PavelL (@pavell76) Сен 13 2016 в 6:34 PDT

– Тренировка наших была открытой, то есть на нее пустили болельщиков. Собралось где-то 500 фанатов. Понятно, что многие – в джерси Евгения Малкина. Причем некоторые где-то доставали раритеты – свитера сборной России, в которых Джино играл еще лет 10 назад. На трибуне было холодно, поэтому некоторые девушки кутались в одеяла. Многие родители пришли с детьми. Как мне рассказал один фанат «Питтсбурга», его семилетний сын занимается хоккеем, и ему на тренировке разрешат на пару минут выйти на лед с молодыми звездами – и это большая гордость.

Папа с мамой пришли на открытую тренировку крутой команды. Одели дочку в свитер любимого игрока. Тут это в порядке вещей. Фото опубликовано PavelL (@pavell76) Сен 13 2016 в 6:01 PDT

– «Питтсбург» в 2010 году провел последний матч на «Сивик Арене», которая существовала с 1961 года и напоминала издалека мяч для гольфа или чум эскимоса. Потом «пингвины» переехали в навороченный «Консол Энерджи Центр» (18 872 зрителя). А спустя пять лет, в 2015-м, команда получила спорткомплекс Марио Лемье – свою новую тренировочную базу. Причем это не только каток с комнатами отдыха, но еще и ультрасовременный медцентр.

Маленький Марио. Фото опубликовано PavelL (@pavell76) Сен 13 2016 в 6:34 PDT

Ну что сказать, нам бы в России такие базы. Здесь есть все – комнаты для видеопросмотров, похожие на кинотеатр, залы для отдыха, массажей, восстановления. Игроки «Питтсбурга» проводят здесь большую часть времени, а в «Консол Энерджи Центр» катаются только утром в день матчей. Так что не стоит говорить о том, что Россию в Питтсбурге загнали за Можай. Хотя болельщикам и прессе ехать туда все-таки далеко.