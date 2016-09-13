«Дацюк с Кучеровым и Овечкиным? Очень интересно!» Павел Лысенков – о сборной
Сборная России уже прилетела в Питтсбург, где готовится к Кубку мира. Обозреватель Sovsport.ruделится своими наблюдениями.
– Олег Знарок снова экспериментирует со звеньями. Когда это делать, если не сейчас? Главная фишка – теперь Павел Дацюк вышел в центре первой «красной» тройки с Кучеровым и Овечкиным. А вот Евгений Кузнецов переведен в четвертое звено к «синим» – там еще играют Нестеров, Телегин, Анисимов и Наместников. Не удивлюсь, если двое из этой пятерки окажутся в запасе на выставочный матч с Канадой.
– Вообще ход с Дацюком выглядит грамотным. Посмотрели его в четвертой тройке с Телегиным и Наместниковым – звено незаметно. Попробовали вместо Дацюка там Анисимова во втором матче с чехами – такой же эффект. Правильно сказал Сергей Гимаев: «Павлу Дацюку нечего делать в четвертой тройке, это не его роль». Человек набрал отличную форму в первых матчах КХЛ. А если представить, как Дацюк в большинстве отдает пас-конфетку Овечкину в левый круг вбрасывания…
При этом Евгений Кузнецов местами играл очень хорошо – помните его голевую передачу на Кучерова во втором матче с чехами? Но в целом ему нужно прибавлять, как и многим в нашей сборной.
– На тренировке команда Олега Знарка снова отрабатывала игру на маленькой площадке. Например, борьбу за шайбу «2 на 2» в углах. А еще было любопытное упражнение, когда голкиперы встали в ворота, между которыми было пять метров, и бросали друг другу. В целом – обычная тренировка, и она мало отличалась от тех, что мы видели в Санкт-Петербурге. Как сказал Олег Знарок о подготовке к Кубку мира, у нас есть план, и мы его придерживаемся.
– Вообще сборная России занималась в спортивном комплексе имени Марио Лемье – это тренировочная база «пингвинов» в 35 км к северу от Питтсбурга. Добираться туда не очень удобно, да вдобавок нам дали гостевую раздевалку. Хозяйскую получили молодые звезды Северной Америки, которые начали занятие через 45 минут после наших. А вот сборная Канады сразу заняла хозяйскую раздевалку в «Консол Энерджи Центр», где пройдет матч с Россией.
– Тренировка наших была открытой, то есть на нее пустили болельщиков. Собралось где-то 500 фанатов. Понятно, что многие – в джерси Евгения Малкина. Причем некоторые где-то доставали раритеты – свитера сборной России, в которых Джино играл еще лет 10 назад. На трибуне было холодно, поэтому некоторые девушки кутались в одеяла. Многие родители пришли с детьми. Как мне рассказал один фанат «Питтсбурга», его семилетний сын занимается хоккеем, и ему на тренировке разрешат на пару минут выйти на лед с молодыми звездами – и это большая гордость.
– «Питтсбург» в 2010 году провел последний матч на «Сивик Арене», которая существовала с 1961 года и напоминала издалека мяч для гольфа или чум эскимоса. Потом «пингвины» переехали в навороченный «Консол Энерджи Центр» (18 872 зрителя). А спустя пять лет, в 2015-м, команда получила спорткомплекс Марио Лемье – свою новую тренировочную базу. Причем это не только каток с комнатами отдыха, но еще и ультрасовременный медцентр.
Ну что сказать, нам бы в России такие базы. Здесь есть все – комнаты для видеопросмотров, похожие на кинотеатр, залы для отдыха, массажей, восстановления. Игроки «Питтсбурга» проводят здесь большую часть времени, а в «Консол Энерджи Центр» катаются только утром в день матчей. Так что не стоит говорить о том, что Россию в Питтсбурге загнали за Можай. Хотя болельщикам и прессе ехать туда все-таки далеко.
Состав сборной России на тренировке
Бобровский, Василевский, Варламов
Красные
Орлов, Зайцев, Кучеров, Овечкин, Дацюк
Синие
Нестеров, Кузнецов, Телегин, Анисимов, Наместников
Белые
Марков, Емелин, Кулемин, Малкин, Тарасенко
Желтые
Куликов, Марченко, Панарин, Шипачев, Дадонов