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«Нам дали три банана на десять человек!»

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Нам дали три банана на десять человек!»
Источник: Associated Press

Глава Федерации тенниса России и капитан нашей мужской команды Шамиль Тарпищев рассказал, почему перед матчем с Казахстаном за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса главный корт арены оказался не готов к игре.

«ДУМАЛИ, БУДЕТ БАБЬЕ ЛЕТО»

Ветер, поднявшийся еще в ночь на вторник, даже не подумал стихать. Полдень, разгар дня – а в Национальном теннисном центре холод пробирает до гостей. Осень, как она есть – девушки-журналисты в открытом шатре, где прошли пресс-конференции обеих сборных, кутаются в пледы, мужики поднимают вороты курток и радуются, что одели свитера. Небо затянуто пунцовыми тучами. Для полной радости только дождя и не хватает…

- Почему для матча с Казахстаном выбрали именно это место? Погода как-то не располагает к матчам на открытом воздухе, - первый вопрос Шамилю Тарпищеву.

Сборная России первой пришла на встречу с прессой. Правда, не в полном составе – отсутствовал Евгений Донской. Впрочем, Константин Кравчук, Андрей Кузнецов и Андрей Рублев в основном молчали – ответ перед журналистами по большей части держал капитан нашей команды.

- Раз у нас есть Национальный теннисный центр, его надо использовать, - берет слово Тарпищев. – Если честно, мы не ожидали, что будет так холодно. По прогнозам в это время в Москве наступает «бабье лето», так что мы рассчитывали, что будет тепло. А сейчас уже ничего не исправить…

Тучи продолжали сгущаться, но гром раздался не с небес – к микрофону подошел один их казахских репортеров.

- Мы, конечно, очень уважаем вашу страну и вашу историю тенниса, - начал выступление молодой человек. – Но есть ряд вопросов. Почему игроки, болельщики и журналисты должны страдать от холода на этом матче? Почему до сих пор не готов центральный корт? Как в таких условиях должны выступать команды?
- Это наезд? – поднял бровь Тарпищев и, прервав попытку ведущего ограничить журналиста в количестве вопросов, сам добавил: - Давайте, выкладывайте до конца.

- Игроки сборной Казахстана вчера жаловались. Цитирую: «В раздевалку нам принесли три банана, три груши, два яблока, четыре печенюшки, четыре вафельки и шесть бутылок воды. И это – на команду, состоящую более, чем из 10 человек! Ведь в состав входят не только теннисисты, но и тренеры, врачи, массажисты»… Как можно это объяснить?
- Да легко - потому что не запросили, - спокойно отвечает глава ФТР. – Мы всегда, когда приезжаем на выездные матчи, составляем список – что нам нужно иметь в раздевалке. Эти условия выполняются. Попросили бы нас – предоставили бы все, что нужно. Этого сделано не было. А раз нет пожеланий – значит, ничего не нужно. Такой ответ устраивает? Второе - по поводу погоды я уже пояснил: мы не ожидали, что будет так холодно. Насчет центрального корта… Перестелить покрытие не так легко. Хард мы выбрали исходя из пожеланий игроков российской сборной, которые только закончили выступление в США, а после матча с Казахстаном им лететь на турнир в Санкт-Петербург. Чтобы не ломать подготовку теннисистам, мы решили использовать на матче Кубка Дэвиса точно такое же покрытие, которое будет и в Северной столице. Контракт на его установку был заключен 11 августа. Беда в том, что до этого момента в Национальном теннисном центре проходили турниры на грунте, а после него не было ни одного дня без дождя. Корт постелили, но из-за осадков он разбух. Пришлось менять. Пока поменять не успели. Не успеем совсем – проведем матчи на тренировочной арене, где соорудим трибуны для болельщиков. Как другой запасной вариант, мы предложили команде Казахстана сыграть на грунте, но получили отказ. Резюмируя вышесказанное - ваши претензии, конечно, в целом обоснованы, но у всего происходящего есть объективные причины. А матчи Кубка Дэвиса не всегда проходят при отличной погоде даже в жарких странах. Только в этом году в Узбекистане матч прерывался из-за дождей, в Индии вовремя не сыграли из-за такой же проблемы. Форс-мажоры случаются…

ЛИКБЕЗ

ЗА ЧТО ИГРАЕМ?

Матч плей-офф Мировой группы проводится между командами, которые уступили в своих встречах 1/8 финала основного розыгрыша Кубка Дэвиса (в данном случае – Казахстан) и сборными, прошедшими сито отборочного раунда в Первых группах региональных зон (Россия). Победитель данного матча получит право выступить в Мировой группе в следующем году и поспорить за Серебряную салатницу. Проигравший продолжит выступление в региональной зоне. Напомним, что сборная России выбыла из элитного дивизиона в 2012 году.

«В МЮНХЕНЕ ВО ВРЕМЯ МАТЧА ШЕЛ СНЕГ»

- Как оцените готовность игроков к матчу с Казахстаном? И почему, кстати, здесь нет Донского? – следующий вопрос нашему капитану.
- Женю отпустил главный судья матча – у него есть личные причины, по которым он не смог сегодня прийти. Но играть будет. Что касается остальных – отдельно рад за Кравчука, который проводит удачный сезон и пробился в первую сотню рейтинга. Костя находится в хорошей форме и очень нам поможет. Андрей Кузнецов здорово играл на Олимпиаде. Увы, растяжение голеностопа помешало ему довести до конца матча с испанцем Роберто Баутисто-Агутом, который Андрей должен был выиграть. У Рублева непростой период, но претензий к его работе нет. Просто иногда бывают не самые удачные серии. Уверен, в ближайшем будущем дела Андрея пойдут в гору. Еще бы выделил Карена Хачанова, который успешно выступил на US Open и тоже пробился в «сотню». Мы рассматривали его кандидатуру в заявку на этот матч, но решили оставить тот состав, который, собственно, и помог нам дойти до этой стадии. А что касается прогноза… У нас нет самоцели выиграть встречу любой ценой. Сейчас важнее дать необходимый опыт и практику молодым игрокам, на которых придется рассчитывать в будущем. Хотя, конечно, постараемся победить и вернуться, наконец, в Мировую группу.

- Вспомните свои последние матчи с Михаилом Кукушкиным и Андреем Голубевым – лидерами сборной Казахстана? – вопрос первому номеру нашей команды Андрею Кузнецову.
- Конечно. С Голубевым мы играли давно, но я тогда победил в трех сетах. С Кукушкиным встречался на Кубке Кремля в прошлом году и тоже победил. Да, у него тогда была травма, но в любом случае психологическое преимущество будет на моей стороне. Думаю, что снова обыграть их в рамках этого матча – вполне реально.

- Я бы ту встречу в Москве не считал показательной, - заочно ответит Кузнецову Михаил уже во время пресс-конференции казахской сборной. – Действительно, у меня была травма, и мы вообще могли не выйти на корт. Сюда наша команда прилетела бороться за победу. Кубок Дэвиса – особенный турнир, и предыдущие результаты тут не имеют особого значения.

- Что почувствовали, когда узнали, что придется играть против России? – вопрос Кукушкину и Голубеву, переехавшим в Казахстан несколько лет назад.
- Обидно, что из всех команд попалась именно она. Еще обиднее, что играть придется в гостях, а не дома, - делая ударение на последние слова, отвечает Михаил.

- Ни для кого не секрет, что я уже 15 лет не живу в России, так что у меня особых мыслей не возникло, - берет слово Голубев. – Матч как матч. Обычная встреча в рамках Кубка Дэвиса, которую мы хотим оставить за собой.

- Холод и неготовность центрального корта как-то влияют на вашу подготовку?
- Условия не самые приятные, но мы часто в таких играем, - отвечает Кукушкин. – Весной в Мюнхене во время моего матча вообще шел снег. В Москве-то сейчас потеплее!

- А главный корт обещают подготовить к среде, - добавляет Голубев. - Пока тренируемся на запасном и не скажу, что нам это как-то мешает. Идет нормальный подготовительный процесс.

- Почему вы отказались проводить матч на грунте, как предлагала сборная России? – заключительный вопрос капитану гостей Диасу Доскараеву.
- Вы же понимаете, для теннисиста переход с харда на грунт - как перелет на другую планету. Разбивать подготовку ребят посреди осеннего сезона не хочется. Россия сама изначально выбрала хард – путь хард в итоге и стелит. Мы подождем.

СОСТАВЫ КОМАНД

РОССИЯ

Андрей КУЗНЕЦОВ

Возраст: 25 лет
Где родился: Тула (Россия)
Рейтинг ATP: 47

Евгений ДОНСКОЙ

Возраст: 26 лет
Где родился: Москва (Россия)
Рейтинг ATP: 90

Константин КРАВЧУК

Возраст: 31 год
Где родился: Москва (Россия)
Рейтинг ATP: 95

Андрей РУБЛЕВ

Возраст: 18 лет
Где родился: Москва (Россия)
Рейтинг ATP: 200

КАЗАХСТАН

Михаил КУКУШКИН

Возраст: 28 лет
Где родился: Волгоград (Россия)
Рейтинг ATP: 80

Александр НЕДОВЕСОВ

Возраст: 29 лет
Где родился: Алушта (Украина)
Рейтинг ATP: 215

Андрей ГОЛУБЕВ

Возраст: 29 лет
Где родился: Волжский (Россия)
Рейтинг ATP: 218

Дмитрий ПОПКО

Возраст: 19 лет
Где родился: Санкт-Петербург (Россия)
Рейтинг ATP: 241

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Какую погоду обещают в Москве в дни матча против Казахстана – 16-18 сентября.

день

температура воздуха

осадки

Пятница, 16 сентября

+13

небольшой дождь

Суббота, 17 сентября

+12

облачно

Воскресенье, 18 сентября

+13

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