Андрей Чесноков: Препараты, принимаемые Сереной – это не мельдоний, а стероиды
Знаменитый в недавнем прошлом российский теннисист, а ныне тренер Андрей Чесноков в интервью Sovsport.ru – о развивающемся допинг-скандале с вскрытием сайта WADA.
В опубликованных документах говорится, что Серене Уильямс в 2010, 2014 и 2015 годах было разрешено употреблять такие запрещенные вещества, как оксикодон, гидроморфон, преднизон, преднизолон и метилпреднизолон
- Это может быть действительно так? Очень уж похоже на правду.
- Почему бы нет. Я не специалист в фармакологии, но знаю, что это не мельдоний. - говорит Андрей Чесноков. – Это другая ступенька, это намного круче - эти препараты из отряда стероидов.
- На что они влияют?
- Повышают скорость, выносливость, быстроту, силу.
- На ваш взгляд теннисного профи, глядя на Серену со стороны, может быть все ее феноменальные физические качества – это от природы, результат интенсивных тренировок, и препараты здесь ни при чем?
- Я даже сейчас не про Серену или Винус, а для меня эта информация говорит о том, что WADA делает все, что хочет.
- Там речь не только про сестер Вильямс. В этих документах говорится, что американская гимнастка Симона Байлз в августе этого года сдала положительный тест на метилфенидат (психостимулятор
- Если говорить вообще о WADA, я не понимаю многие вещи. Например, отношение к спортсменам. На Открытом чемпионате Австралии игрок заканчивает матч за полночь. А офицеры WADA его отправляют на допинг-пробу. Где он два часа из-за перенапряжения не может сдать эту пробу. А утром ему играть первым запуском. Что за отношение?
- Мария Шарапова из-за мельдония получила два года, теперь вроде до года скостят. Но ее опозорили на весь мир, она потеряла половину рекламных контрактов. А тут - стероиды…
- Об этом можно долго дискутировать. А вспомните, как Виландера, Хингис, Гаске поймали на кокаине, а получили они считанные месяцы дисквалификации. В WADA много чего закрытого. Возникает вопрос: почему сестры получили разрешение на употребление этих препаратов?
- Видимо, предоставили какие-то справки от врача…
- Тогда другой вопрос: почему дисквалифицирова
Сегодня появилась информация, что хакерская группа Fancy Bears взломала сайт Всемирного антидопингового агентства (WADA) и обнаружила там документы, в которых говорится, что WADA разрешало принимать запрещенные вещества теннисисткам Серене и Винус Уильямс из США в терапевтических целях.
Также отмечается, что четырехкратная олимпийская чемпионка гимнастка Симона Байлз из США сдала положительный допинг-тест, но избежала дисквалификации.