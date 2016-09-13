Андрей Чесноков: Препараты, принимаемые Сереной – это не мельдоний, а стероиды

Серена Уильямс Источник: Reuters

Знаменитый в недавнем прошлом российский теннисист, а ныне тренер Андрей Чесноков в интервью Sovsport.ru – о развивающемся допинг-скандале с вскрытием сайта WADA.

В опубликованных документах говорится, что Серене Уильямс в 2010, 2014 и 2015 годах было разрешено употреблять такие запрещенные вещества, как оксикодон, гидроморфон, преднизон, преднизолон и метилпреднизолон . Винус в 2010, 2011, 2012 и 2013 годах получила разрешение на прием преднизона, преднизолона, триамцинолона и формотерол.



- Это может быть действительно так? Очень уж похоже на правду.

- Почему бы нет. Я не специалист в фармакологии, но знаю, что это не мельдоний. - говорит Андрей Чесноков. – Это другая ступенька, это намного круче - эти препараты из отряда стероидов.

- На что они влияют?

- Повышают скорость, выносливость, быстроту, силу.

- На ваш взгляд теннисного профи, глядя на Серену со стороны, может быть все ее феноменальные физические качества – это от природы, результат интенсивных тренировок, и препараты здесь ни при чем?

- Я даже сейчас не про Серену или Винус, а для меня эта информация говорит о том, что WADA делает все, что хочет.

- Там речь не только про сестер Вильямс. В этих документах говорится, что американская гимнастка Симона Байлз в августе этого года сдала положительный тест на метилфенидат (психостимулятор ), но не была дисквалифицирова на и завоевала на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро 4 золотые медали. Также сообщается, что спортсменке было разрешено в 2012, 2013 и 2014 годах употреблять амфетамин и декстроамфетамин . Почему так происходит - потому что это американские спортсмены?

- Если говорить вообще о WADA, я не понимаю многие вещи. Например, отношение к спортсменам. На Открытом чемпионате Австралии игрок заканчивает матч за полночь. А офицеры WADA его отправляют на допинг-пробу. Где он два часа из-за перенапряжения не может сдать эту пробу. А утром ему играть первым запуском. Что за отношение?

- Мария Шарапова из-за мельдония получила два года, теперь вроде до года скостят. Но ее опозорили на весь мир, она потеряла половину рекламных контрактов. А тут - стероиды…

- Об этом можно долго дискутировать. А вспомните, как Виландера, Хингис, Гаске поймали на кокаине, а получили они считанные месяцы дисквалификации. В WADA много чего закрытого. Возникает вопрос: почему сестры получили разрешение на употребление этих препаратов?

- Видимо, предоставили какие-то справки от врача…

- Тогда другой вопрос: почему дисквалифицирова ли Армстронга? Но я рад, что все это вылезло наружу. Это говорит о том, что в WADA работают не святые, как они себя преподносят.

Сегодня появилась информация, что хакерская группа Fancy Bears взломала сайт Всемирного антидопингового агентства (WADA) и обнаружила там документы, в которых говорится, что WADA разрешало принимать запрещенные вещества теннисисткам Серене и Винус Уильямс из США в терапевтических целях.

Также отмечается, что четырехкратная олимпийская чемпионка гимнастка Симона Байлз из США сдала положительный допинг-тест, но избежала дисквалификации.