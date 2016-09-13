«Это не проходит бесследно…». Что в Сумах говорят о смерти Артема Безродного

Президент Федерации футбола Сумской области Андрей Прохорович дал интервью Sovsport.ru, в котором рассказал об Артеме Безродном, которого не стало во вторник.

– Не знаю результатов вскрытия. Мне известно, что Артем побежал на пробежку утром во вторник. И не вернулся, – говорит Андрей Прохорович.

– Вы давно виделись с Артемом?

– Недавно. Он же у нас играет за команду в первенстве Сумской области – «Альянс» из Липовой долины.

– Артем не жаловался на здоровье в последнее время?

– Нет. Все у него было нормально в последнее время. Единственное – не режимный парень он. Вот, что могло сказаться... После Азербайджана, когда туда поехал играть, вся жизнь у него пошла наперекос. И потом Артем то на футбол, то на рюмки переключался. А это не проходит бесследно. Так что…

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– Чем-то помимо футбола Безродный в последнее время занимался?

– В последнее время, думаю, нигде не работал. Только футболом зарабатывал. У них хорошая команда, условия хорошие. Премиальные – тоже. Команду спонсирует аграрная компания. Президент клуба любит футбол, стадион строит. Все обязательства всегда выполнялись.

– В Сумах уже знают, что Артема не стало?

– Да, у меня телефон от звонков красный. У нас, можно сказать, три звезды в футболе из Сум. Это Олег Гусев в киевском «Динамо», еще Сергей Рыбалка там же. Ну, и Артем Безродный. Все-таки за московский «Спартак» играл, в Лиге чемпионов забивал… Такие люди живут ярко. И плохо, что так рано уходят. Но парень всегда готов был помочь. В любое время. Надо поехать за ветеранов сыграть – ехал. Хоть на первенство бани! Артем – парень безотказный.

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