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Наследники Платини. Кто станет новым президентом УЕФА?

Дмитрий Гирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Мишель Платини
Мишель ПлатиниИсточник: Associated Press

В среду на внеочередном конгрессе УЕФА в Афинах будет избран новый президент организации. Sovsport.ru рассказывает, кто претендует на этот пост и напоминает предысторию этих выборов.

ПОЧЕМУ ВЫБОРЫ ПРОХОДЯТ СЕЙЧАС?

Еще полтора года назад в европейском футболе все было тихо и спокойно. В марте 2015-го Мишель Платини в третий раз был избран на пост президента УЕФА, причем на этот раз – на безальтернативной основе. Единогласно. Но потом грянул оглушительный коррупционный скандал в ФИФА, который утянул на дно и французского функционера.

Суть дела, напомним, вкратце такова. В 2011 году тогдашний президент ФИФ АЗепп Блаттер выплатил Платини 2 миллиона швейцарских франков (примерно 1,8 миллиона евро). Якобы это было вознаграждение французу за работу в качестве советника швейцарца в период с 1999 по 2002 годы. При этом в договоре, который стороны заключали в 1999 году, не было ни слова об этой выплате. И Платини, и Блаттер позднее утверждали, что между ними была лишь устная договоренность. В 2015-м, на волне скандала в ФИФА, этот случай стал достоянием общественности.

Было начато расследование. В итоге арбитражная палата комиссии по этике ФИФА сочла этот денежный перевод злоупотреблением служебным положением и нарушением этического кодекса ФИФА в части, касающейся подарков и привилегий. И Блаттер, и Платини в декабре 2015-го были отстранены от любой футбольной деятельности на восемь лет. И максимум, чего смог после всех протестов и апелляций добиться француз – это сокращения дисквалификации до четырех лет.

Разбираться в том, что стояло за всем этим делом, можно долго. Версий было высказано множество. Многие считают, что таким образом Блаттер, к тому времени свергнутый с футбольного Олимпа, решил утащить за собой и Платини и не дать тому возглавить ФИФА. Как бы то ни было, теперь УЕФА, до последнего поддерживавший француза, должен избрать себе нового президента, что и будет сделано на внеочередном конгрессе организации в Афинах.

КАНДИДАТЫ

Александр ЧЕФЕРИН

48 лет, Словения

Источник: Reuters

Кто такой

По профессии – адвокат. Работал в семейной юридической фирме, представлявшей в том числе интересы спортсменов и спортивных клубов. С 2011 года – президент федерации футбола Словении. Член дисциплинарного комитета УЕФА.

Программа

В своей предвыборной программе Чеферин пообещал сделать УЕФА лучшей спортивной организацией в мире. Главный лозунг: «Создание идеального баланса».

«Самая важная задача, которая стоит перед нами – это создание необходимого баланса между различными участниками и уровнями европейского футбола, уважая роль каждого члена организации и принимая во внимание мнение других заинтересованных сторон», - говорится в программе Чеферина.

Он был противником недавней реформы Лиги чемпионов, считая идеальной нынешнюю систему, но в ближайшие три года разворот назад уже невозможен. По его мнению, нужно искать баланс между интересами топ-клубов и команд из маленьких стран.

Отвечая на вопрос, будет ли он пытаться сократить разрыв между богатыми и бедными клубами, словенец сказал: «Такой разрыв – это плохо. Доходы от продажи телеправ и спонсорство – главные статьи доходов для клубов, и УЕФА тут трудно вмешиваться. Есть финансовый fair play, но мы должны проверить, можно ли сделать что-то еще в этом отношении».

Кроме того, Чеферин намерен:

- ограничить сроки пребывания на своих постах президента и членов исполкома. «Не считаю, что должностные лица, сидящие на своих местах 20 и более лет, делают любую организацию здоровее», - сказал он.

- усилить борьбу с договорными матчами.

Кто поддерживает

Чеферина поддерживают федерации из стран Восточной Европы, Балкан, Скандинавии. Глава РФС Виталий Мутко уже заявил, что будет голосовать за словенца. Кроме того, на стороне Чеферина такие тяжеловесы, как Германия, Франция и, скорее всего, Испания.

Михаэль ВАН ПРАГ

68 лет, Голландия

Источник: Associated Press

Кто такой

Работал судьей в любительской лиге. С 1989 по 2003 годы – президент «Аякса». С 2008 года возглавляет голландскую федерацию футбола. Вице-президент УЕФА, член исполкома УЕФА. Ван Праг владеет театральной компанией. Увлекается музыкой, играет на барабанах, пианино, тубе.

Программа

Намерен сократить расходы УЕФА, считая, что организация тратит слишком много денег на роскошные отели и дорогие маркетинговые программы и рекламные кампании.

Собирается проверить, как распределяются деньги среди членов УЕФА с тем, чтобы малые и бедные страны получали больше средств на развитие футбола.

Как и Чеферин, ван Праг хотел бы ограничить возможные сроки пребывания на посту президента УЕФА и в исполкоме организации.

Поддержал недавнюю реформу Лиги чемпионов. «Это то, чего хотели спонсоры, телевидение, большие и малые клубы, желающие получать больше доходов от турнира. Уверен, что УЕФА принял правильное решение, и это помогло сохранить солидарность европейской футбольной семьи», - сказал ван Праг в интервью ESPN.

Голландец не считает, что топ-клубы и ведущие лиги имеют слишком много власти. При этом его беспокоит все более увеличивающийся финансовое расслоение в европейском футболе. «Это одна из важнейших проблем, стоящих перед УЕФА. Я бы созвал все стороны, вовлеченные в процесс – лиги, агентов, клубы, инвесторов – чтобы обсудить, как найти необходимый баланс», - сказал ван Праг.

Кто поддерживает

Из больших стран о поддержке ван Прага объявила Англия. Очевидно, за него проголосует Голландия.

Еще один кандидат, первый вице-президент УЕФА испанец Анхель Мария Вильяр, 7 сентября снял свою кандидатуру. Изначально такие страны, как Россия, Германия и Франция поддерживали его, но теперь их голоса отойдут к Чеферину, который теперь является безусловным фаворитом предвыборной гонки.

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