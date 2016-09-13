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Новый рекорд Мозякина. Сергей, даешь 500!

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Сергей Мозякин (справа)
Сергей Мозякин (справа)Источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Капитан «Магнитки» Сергей Мозякин забросил 429 шайбу в чемпионатах страны. И теперь единолично возглавляет список снайперов нашего хоккея.

Напомним, что в прошлом домашнем поединке магнитогорского «Металлурга» его лидер Сергей Мозякин забросил свою 428 шайбу в ворота «Йокерита» и повторил уникальное достижение двукратного олимпийского чемпиона Бориса Михайлова.

Но вместе два выдающихся нападающих владели рекордом недолго. Уже в своем следующем матче – против минского «Динамо» – Мозякин забросил 429 шайбу и стал единоличным лидером за всю историю нашего хоккея.

На 43-й минуте встречи, когда «Магнитка» уступала в счете 2:3, Сергей получил пас от Коваржа, сместился в центр и несмотря на то, что ему пытались помешать сразу два игрока белоруской команды, точно пробил по воротам. 3:3! После этого окрыленные магнитогорцы дожали гостей и вышли вперед…

Так родился новый рекорд, запоминать который нет никакого смысла. Мало кто сомневается, что он будет обновляться еще не раз по ходу этого сезона. До тех пор, пока действующий чемпион не закончит свою борьбу в очередном плей-офф.

Вот только соревноваться теперь Мозякину не с кем. Разве что с самим собой. Ну а нам остается отмечать наиболее круглые вехи в его рекордной статистике – 450, 500…

Невероятный Мозякин. Видеошедевры капитана «Магнитки» 

Пока Сергей в отличной форме, игрового времени получает достаточно и вполне может замахнуться на эти цифры. Не в этом сезоне, так в ближайших.

Вместе с тем, мне немного грустно прощаться и с рекордом Бориса Михайлова, который продержался почти 36 лет и считался практически незыблемым.

Свою 428 шайбу Борис Петрович забросил 14 октября 1980 года в матче ЦСКА – СКА.

В какой-то мере можно даже заявлять, что рекорд Михайлова по-прежнему остается непревзойденным. Ведь он забросил свои шайбы в 565 матчах, а Мозякин догнал его, проведя на льду 861 игру. 300 матчей – огромная разница. Тут не поспоришь.

Но с моей точки зрения и рекорд Сергея этот факт никак не принижает. И мы все вправе им гордится. Тем более, что и хоккей сейчас несколько иной. Скажем, в том самом поединке, когда Михайлов устанавливал рекорд, его ЦСКА разгромил СКА со счетом 13:2! И таких итогов матча у московских армейцев в те времена было немало. Все же соперники из провинции серьезно уступали в классе самому победоносному клубу страны, за который чуть ли не в полном составе играла сборная СССР.

А той же «Магнитке» и Мозякину приходится сражаться с куда более равным противниками. Голы Сергею достаются тяжелее.

– 35 лет был первым, теперь еще 35 лет побуду вторым, – улыбнулся сам Михайлов, узнав, что Мозякин его догнал. А потом пожелал Сергею не останавливаться на достигнутом, продолжать в том же темпе.

И это правильный подход! Порадуемся и мы за двух наших выдающихся форвардов из разных поколений. Пожелаем им обоим здоровья и удачи. А Мозякину еще и новых рекордов…

Матч

Металлург Мг - Динамо Мн - 5:4 (0:1, 1:2, 4:1)

Голы:

Павлович (Лисовец), 6:23 (0:1). Матерухин (Эллисон, Граньяни), 23:16 (0:2). Вольски (Мозякин, Коварж), 30:07 (1:2). Степанов (Костицын, Граньяни), 37:47 (1:3). Казионов Д. (Терещенко), 42:04 (2:3). Мозякин (Коварж, Ли), 42:36 (3:3). Терещенко (Казионов Д., Антипин), 52:06 (4:3). Калетник (Платонов, Осала), 59:17 (5:3). Ковыршин (Шинкевич), 59:59 (5:4).

Место и дата

13 сентября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

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