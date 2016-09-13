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Разрешенный допинг. Как сестры Уильямс принимали препараты из списка WADA

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Что скрывают сестры Уильямс?
Что скрывают сестры Уильямс?Источник: Global Look Press

Хакерская группа Fancy Bears взломала базу данных WADA и опубликовала документы, согласно которым Серена и Винус Уильямс получили разрешение на прием запрещенных препаратов.

– Я знаю, что сайт WADA подвергается хакерским атакам, – отметил почетный президент ОКР и председатель Независимой антидопинговой комиссии Виталий Смирнов на пресс-конференции в четверг. – Мы, конечно, проконсультируемся на этот счет с соответствующими органами. Но в любом случае борьба с подобным не входит в нашу компетенцию.

Что за хакеры взломали сайт Всемирного антидопингового агентства, что представляет собой группа Fancy Bears – никто толком не знает. На то они и хакеры. Но во вторник стало известно об успехе бесспорно талантливых в своем деле ребят. Оказывается, Серена и Винус Уильямс получили разрешение на употребление целого списка запрещенных препаратов. От названий захватывает дух – преднизолон, метилпреднизолон, гидроморфон, преднизон, оксикодон, фортотерол, триамцинолон… Поэзия! Для слуха медиков, конечно.

И для наших болельщиков. Интернет уже взорвался комментариями: «А кто бы сомневался!», «Все с ними ясно!», «WADA борется не с допингом, а с неугодными!». И т.д., и т.п. Кстати, сестрами Уильямс список не ограничился – в него попала, например, еще 4-кратная чемпионка Игр, 10-кратная чемпионка мира и лучшая гимнастка на планете последних лет Симона Байлс. К слову – тоже чернокожая. И тоже представляет США.

Спортсмены, чьи физические данные кажутся феноменальными даже на фоне конкурентов, всегда находятся под подозрением болельщиков. Как раз случай обеих Уильямс и Симоны Байлс. Сложно принять тот факт, что отдельный человек может быть на порядок выносливее, мощнее, сильнее других элитных атлетов. Шарапова ни разу за 12 лет не обыграла Серену? Никто не сомневается в возможностях Шараповой. Но если Серена так сильна – значит, употребляет допинг. А как иначе можно держаться на элитном уровне в 35 лет, подавляя мощью отнюдь не хилых - во всех возможных смыслах – конкуренток? Удобная позиция, чтобы оправдывать победы тех, кто берет верх над твоим кумиром…

Андрей Чесноков: Препараты, принимаемые Сереной – это не мельдоний, а стероиды

Правдивы ли те документы, что опубликовали Fancy Bears? Скорее всего, да. В конце концов, Международная федерация тенниса (ITF) уже признала, что получила уведомление от WADA о взломе базы данных. Важное пояснение – в справках указано, что теннисисткам разрешали принимать «допинг» не просто так, а исключительно в целях лечения, по медицинским показаниям. А само разрешение подписывал глава антидопинговой службы ITF Стюарт Миллер. Так что вряд ли стоит сомневаться, что хакеры нас обманули.

Но разве это значит, что сестры Уильямс – «допингерши»? Изучим документы – в них нет диагнозов, из-за которых Серене с Винус разрешили принимать указанные препараты (врачебная тайна). Но виден срок. И срок довольно ограниченный. В отдельных случаях – всего несколько дней. Как правило в эти периоды сестры и вовсе не играли на турнирах. Вспомним тот факт, в конце концов, что Уильямс-младшая в 2012 году попала в реанимацию с легочной эмболией. Серьезная штука, кстати. Часто приводит к смерти.

Спортсмены – тоже люди. Да, иногда они болеют. Вы не поверите – в этот момент им тоже нужны лекарства! Ведь не секрет, что вещества, входящие в запрещенный список WADA, иногда разрешают принимать атлетам – которые в них действительно нуждаются не для роста результатов, а для нормальной жизни. Насколько это справедливо по отношению к другим спортсменам – вопрос отдельный. Но юридически такая практика имеет право быть. Достаточно оформить TUE – терапевтическое исключение. Это непросто, но и не слишком сложно.

«Как так?» – возмущены фанаты. – «Серена глотала преднизолон – и ей все можно, а Шарапову за милдронат дисквалифицировали на два года?!».

Именно так. Кто ж виноват, что агент Шараповой Макс Айзенбад изучал письма WADA у бассейна в отеле на Карибах, куда в конце сезона летал в отпуск с женой? А тут, в 2015-м – трагедия – развелся, в отпуск не полетел, и документы изучить не смог. В итоге не узнал, что милдронат попал в запретный список. Профессионал – иначе и не скажешь.

А если у Серены с Винус агенты подходят к подобному вопросу с другой степенью ответственности – то в чем тут их вина? Марии нужен был мельдоний, но TUE она не оформила. В отличие от сестер Уильямс. И, к слову, не только от них. В конце концов, такие исключения в различные периоды карьеры делают все спортсмены. Россияне – тоже.

Но нам ведь хочется раздуть эту конкретную историю, не так ли?

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