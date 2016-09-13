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Сергей Мозякин: Рекорд посвящаю семье

Игорь Полещук
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Сергей Мозякин: Рекорд посвящаю семье
Источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Сергей Мозякин обогнал Бориса Михайлова! Во вторник капитан «Металлурга» установил новый рекорд нашего хоккея, забросив свою 429-ю шайбу в чемпионатах страны. А после матча дал первое интервью в роли лучшего снайпера всех времен.

…Идет третья минута заключительного периода матча «Магнитки» и минского «Динамо». «Сталевары» после перерыва заряжены – нужно спасать встречу, в которой доминируют гости. Только что Денис Казионов сократил отставание до минимума – 2:3. В этой игре для хозяев все шло наперекосяк. И все меняется в одно мгновение.

Мозякин, подкравшись на пяточок, подхватывает шайбу и в упор расстреливает распластавшегося в «рамке» голкипера минчан. Так пишется новая страница книги славы нашего хоккея! Рекорд, державшийся три с половиной десятилетия – пал. И теперь маэстро-Мозякин каждым новым голом будет удаляться от великого Михайлова в недосягаемый для простых хоккейных смертных отрыв…

На видео-кубе крутится счетчик, рядом с которым меняются фото Мозякина – в разных клубах он на протяжении 15 сезонов шел к этому рубежу. Защитник Крис Ли забирает историческую, 429-ю шайбу. Чтобы пробиться к герою, канадцу нужно постараться: на скамейке с ним обнимается вся команда.

На лед летят бейсболки, а трибуны стоя скандируют «Мо-зя-кин! Мо-зя-кин!». Для болельщиков «Магнитки» он – настоящий бог хоккея. А каждый, кто пришел на стадион в этот вечер, прикоснулся к истории…

… А после финальной сирены случается еще одно эпохальное событие. Сергей Мозякин соглашается на интервью. Это – его второй разговор с прессой за год. В прошлом октябре капитан «Металлурга» отвечал на вопросы, забросив 400-ю шайбу в карьере. 

Новый рекорд Мозякина. Сергей, даешь 500!

– Сергей, примите поздравления с рекордом. Эта цифра – просто что-то фантастическое! Что сейчас ощущаете?
– Спасибо! Сейчас только закончилась игра, еще не понял, не отошел от матча, – улыбается Мозякин. – Такая встреча сложная была: проигрывали два периода, в третьем переломили ход. Ну а рекорд… Много чего о нем писали. Я не хотел загадывать, куда-то смотреть вперед. Сейчас уже все свершилось, я долго к этому шел. Хотелось бы сказать спасибо всем моим партнерам, тренерам, моим родным и близким – без них бы ничего не получилось. Спасибо всем!

– Когда вы остановились в одном шаге от исторического достижения, четыре матча не получалось забить. Помнится, столь же сложно вам покорился и рубеж «400 шайб». Эти цифры давят психологически?
– Возможно. Я старался об этом не думать, но все-таки где-то в голове это было. Наверное, спасибо и вам, журналистам, за то, что везде пишете про это дело, напоминаете, – кажется, что Сергей строго обращается к репортерам. Но это – скорее шутка. – Ну а так – справился с волнением. Думаю, что дальше все будет хорошо.

– Крис Ли вам все-таки отдал 429-ю шайбу? Уже придумали, как будете ее хранить? Наверное, займет важное место в музее…
– Да, шайбу забрал. Сейчас не знаю, что буду с ней делать. Наверняка как-то украшу. Все-таки – она такая важная!

– Кому посвятите этот рекорд?
– Своей семье, – Сергей немного думает, но скорее для того, чтобы подобрать правильные слова о родных. – Огромное спасибо за поддержку деткам – наверное, это их победа.

– Из этих 429 шайб, какая самая памятная?
– Четыреста двадцать девятая, – улыбается Сергей. 

– А самую первую помните?
– Честно говоря, нет. Сейчас уже и не припомню, как это было.

– А когда вы вообще узнали о рекорде Бориса Михайлова? В каком возрасте стали задумываться об этой цифре?
– В тот момент, когда подходил к отметке в 400 голов, все стали писать об этом. А до этого я в энциклопедии и не заглядывал…

Матч

Металлург Мг - Динамо Мн - 5:4 (0:1, 1:2, 4:1)

Голы:

Павлович (Лисовец), 6:23 (0:1). Матерухин (Эллисон, Граньяни), 23:16 (0:2). Вольски (Мозякин, Коварж), 30:07 (1:2). Степанов (Костицын, Граньяни), 37:47 (1:3). Казионов Д. (Терещенко), 42:04 (2:3). Мозякин (Коварж, Ли), 42:36 (3:3). Терещенко (Казионов Д., Антипин), 52:06 (4:3). Калетник (Платонов, Осала), 59:17 (5:3). Ковыршин (Шинкевич), 59:59 (5:4).

Место и дата

13 сентября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

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