Александр Овечкин: Почему должны быть особые чувства к матчу с Канадой? (видео)

Капитан сборной России Александр Овечкин дал интервью обозревателю Sovsport.ru перед матчем Россия – Канада.

ПЛАНЫ ДАЦЮКА

Удивительно, что пресса аж два дня спорила, кто в сборной России сидит на месте Сидни Кросби. Ведь раздевалка в спорткомплексе Марио Лемье – точная копия той, что есть у «Питтсбурга» на основной арене.

Во-первых, никто не сидит. Ведь сборная России заняла гостевую раздевалку, а не домашнюю.

Во-вторых, тоже никто не сидит. Евгений Кузнецов мне объяснил, что виртуальное место Кросби – между Овечкиным и Малкиным. Но его никто не занял. Так получилось.

Еще я обсудил с Кузей его шикарный пас на Никиту Кучерова в матче с Чехией. Помните, как он отправил шайбу вдоль ворот, и там трудно было не забить?

– Все это совершенно случайно, – рассуждал Кузнецов. – Я случайно пасовал. Вообще-то сам бросить хотел. Случайно шайба дошла до Кучерова, он случайно попал. И весь прошлый сезон у меня получился случайным.

…Это когда он набрал очков 80 и попал на Матч всех звезд НХЛ.

Павел Дацюк особо обсуждать свое передвижение в тройку к Овечкину и Кучерову не захотел: «Это решение тренера. К тому же у нас нет первого и четвертого звена, все формально».

И посоветовал: «Вы во время Кубка мира лучше берите интервью у игроков НХЛ. А я теперь у вас буду играть долгие годы. Еще успеете со мной наговориться».

Долгие годы – теперь вы поняли планы Дацюка?

И вот что я заметил – даже на тренировочную арену «Питтсбурга» приходили болельщики, которые наряжали своих детей в красные свитера «Детройта» с номером «13».

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ОВЕЧКИН: Я САМ В ШОКЕ ОТ КУЗИ

– Матч с Канадой пройдет на третий день после того, как Россия перелетела в Северную Америку. Как вы думаете, фактор акклиматизации может сыграть роль? – поинтересовался я у Овечкина.

– Конечно, в первом периоде будет тяжеловато. Но для нас самое главное – почувствовать ритм игры и правильную систему. Что покажем мы, что – Канада. Так что здесь и плюсы есть, и минусы. Да, играть на третий день тяжело. Но другого варианта нет.

– Если считать большие турниры, на которых выступали сильнейшие хоккеисты мира, последний матч мы с Канадой провели в Ванкувере (3:7 в четвертьфинале). Насколько статусный поединок мы увидим в Питтсбурге? Как вот в футболе – выйти против Бразилии на «Маракане».

– Если бы мы были футболистами, то играть в Бразилии посчитали бы за счастье. Но в хоккей встретиться с Канадой – мы с ними играем каждый год.

– Например, в финале чемпионата мира-2015 встречались, и там были совсем не слабые канадцы.

– И я об этом же. Не вижу смысла говорить, что у нас должны быть особые чувства к матчу Канада – Россия в Питтсбурге.

– У вас есть слаженная связка с Евгением Кузнецовым, – я посмотрел на сидящего рядом Кузю. – Но на этой тренировке тренеры попробовали вариант Овечкин – Дацюк – Кучеров. Каково это – играть с Волшебником?

– Да это сам Кузнецов подошел к Олегу Валерьевичу и сказал, что не хочет с Овечкиным и Кучеровым играть, – пошутил Саша. – Я даже в шоке нахожусь.

– Сказал, и меня сразу убрали в четвертое звено, – засмеялся Женя.

– А когда вы вместе играли с Павлом Дацюком? Было такое?

– Я вот не помню, – задумался Овечкин. – Кажется, это было в 2010-м. Или в этом? Было-было, в этом году точно.

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«КАКИЕ МЫ ЗВЕЗДЫ?»

– Как вы, звезды «Вашингтона», чувствуете себя в раздевалке «Питтсбурга»?

– А кто тут звезда? Давай уже нормальный вопрос задавай, – обиделся Кузнецов.

– Хорошо, лидеры.

– Звезды-звезды. Какие мы звезды? – проворчал Овечкин. – И это уже не комната «Питтсбурга». Это русская раздевалка. При чем здесь «пингвины»? Обсуждают, что Овечкин в стане «Питтсбурга»? Ну и пусть говорят, без этого никуда.

– Болельщикам удалось посмотреть, как сборная России играла в Праге овертайм «3 на 3». Вы-то в НХЛ привыкли к этому формату. Но как это выглядело на большом льду на уровне сборных?

– Судьи не привыкли – чистый буллит не дали! – воскликнул Овечкин. – Ну как, всё?

– Нет, есть последний вопрос: как хоккеистов на Кубке мира проверяют на допинг? Вот на чемпионате мира после каждого матча берут по два игрока.

– Кстати, нам ведь сейчас должны дать мельдоний! – спохватился Александр Великий и посмотрел на врача. Тот оценил шутку.

– Но вот я серьезно говорю. Вы слышали, что хакеры взломали систему WADA?

– Нас это не касается. И какой допинг нам принимать? Вы что, смеетесь?

…Потом Овечкин еще долго ворчал: «Ну ты, Паша, как спросишь, так спросишь!»

Его так зацепил вопрос даже не о допинге, а когда я назвал его звездой «Вашингтона».

А как еще? Если Ови – не звезда своего клуба, то я – китайский летчик Джао Да.