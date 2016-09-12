Витиньо идет по стопам Вернблума. Что происходит с нападающим ЦСКА в Бразилии

Нападающий Витиньо, контракт которого с ЦСКА рассчитан до 2020 года, продолжает играть в Бразилии. И у него опять туго с голами – предупреждений и то больше. Кажется, зимой армейцы им вряд ли смогут усилиться.

В конце лета стали появляться сообщения, что ЦСКА может вернуть 22-летнего нападающего Витиньо из аренды в «Интернасьонале». Но Леонид Слуцкий после товарищеского матча с «Торпедо» информацию опроверг. Бразилец останется там до конца аренды – то есть до 31 декабря 2016 года. Хотя у армейцев было право вернуть игрока в любое время.

Но, судя по всему, вряд ли этого игрока вообще стоит ждать в России. Прошлый сезон выдался для него вполне успешным: стал забивать, превратился в лидера «Интера», был назван одним из самых перспективных футболистов страны, который непременно должен сыграть на Олимпиаде. К слову, именно этого Витиньо и хотел, уезжая из ЦСКА. Но на Играх Неймар и компания справились и без него.

Говорилось ведь, что Витиньо намерен работать по методам Неймара, чтобы стать звездой в Бразилии к 2017 году. Вроде бы форвард и диетолога нанял, и психолога, и выполнял индивидуальный план подготовки после тренировок. Но до сих пор результатов не видно. На голы бразильца, безусловно, можно рассчитывать. Но есть большой минус – свой талант Витиньо демонстрирует сезонно. Он может не забивать два-три месяца подряд. Зато потом наверстывает упущенное и становится чуть ли не лучшим бомбардиром команды. И такие фазы форварда – не новость. В этом году у Витиньо случилась уже третья голевая засуха. Хотя по количеству ударов по воротам Витиньо – один из лидеров команды.

– Если б я был так плох, как обо мне говорят, тренер не выпускал бы на поле, – отбивается от вопросов о голевой засухе Витиньо. – Всегда хочу работать на благо команды. Если вижу, что нужно пробить по воротам, бью. В противном случае делаю пас. Команда играет плохо, вот и голов немного. Считаю себя ответственным за это.

Но кому нужна статистика по ударам, если форвард стартового состава за 18 матчей забивает всего четыре гола? На данный момент у Витиньо на счету больше желтых карточек (шесть), чем мячей. Такими темпами бразилец до конца чемпионата приблизится к прошлогодним показателям Понтуса Вернблума (четыре гола и 15 предупреждений). Логично, что ЦСКА и не подумал возвращать Витиньо из аренды.

«Сколько раз повторял себе, что нельзя с судьями разговаривать. Из-за этого получаю карточки», – жаловался Витиньо.

Беда не приходит одна. В этом сезоне «Интернасьонал» переживает гигантский кризис. Клуб не мог выиграть 14 матчей, только пять раз сыграв вничью. За это время сменилось два тренера. Руководство пытается не допустить вылета клуба в серию Б. И Витиньо рассматривают как игрока, который еще способен вытянуть команду из болота.

В Европе же о бразильце теперь и не вспоминают. Правда, в Бразилии о Витиньо пока еще отзываются положительно: прекрасный дриблинг, умение взять игру на себя и мощный удар…

Только нужен ли нестабильный бразилец с хорошим ударом ЦСКА, в составе которого всегда играли стабильные бомбардиры – Вагнер, Думбия, Муса? Траоре – и тот первым голом разродился лишь в минувшем туре.