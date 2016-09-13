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Харийс Витолиньш: Мы не в финале с Канадой играем. Матч ничего не решает (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Харийс Витолиньш
Харийс ВитолиньшИсточник: ФХР

Тренер сборной России Харийс Витолиньш объявил обозревателю Sovsport.ru, кто из наших игроков не выйдет на матч с канадцами в Питтсбурге.

«В ЗАПАСЕ – НАМЕСТНИКОВ И НЕСТЕРОВ»

- Павел Дацюк тренировался с Кучеровым и Овечкиным. Почему вы решили передвинуть его из тройки с Телегиным и Наместниковым?
- Просто мы хотим посмотреть новое сочетание, как пойдет игра у ребят. Еще время есть. У нас впереди один матч, который ничего не решает. К следующей встрече, уже официальной на Кубке мира, мы должны определиться с составом. Что у нас работает, что нет. Передвинуть игрока назад в звено мы всегда сможем.

- А по линии, где выступают Телегин, Наместников, Нестеров, вы еще думаете? Кто останется в запасе на матч с Канадой?
- Вероятнее всего, на игру с канадцами не выйдут Наместников и Нестеров.

- Матч попадает на третий день после перелета. Сыграет ли роль акклиматизация?
- Не знаю, мне трудно сказать. Но у нас по плану идет подготовительный процесс. До начала матча еще есть время. Пока главное – посмотреть на перемены в тройках. Наши ребята должны хорошо играть с любым соперником. Потому что уровень мастерства у них высокий, мастерства хватает. Друг друга прекрасно знают, и не должно возникнуть проблем с взаимопониманием.

Мы не играем так, что каждая тройка показывает что-то разное. Все выполняют одно и то же. Если один хоккеист выходит вместо другого на той же позиции, по большому счету, ничего не меняется.

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«НА МАЛЕНЬКИХ ПЛОЩАДКАХ ИНТЕРЕСНЕЕ»

- У вас в тренерском штабе было не так много матчей в карьере против Канады, особенно такой сильной. Насколько встреча в Питтсбурге будет для вас важна в этом смысле? Тем более на стадионе-двадцатитысячнике.
- На данный момент это товарищеская игра. Вот если мы на Кубке мира дойдем до финала и там встретимся с Канадой – тогда будет другой разговор. А пока это рядовой матч.
Приятно, конечно, посмотреть такой хоккей и увидеть, что мы можем на фоне соперника. И что они могут сделать против нас. Но не более того.

- Сборная России провела два очень разных матча с чехами. Вы уже разобрались, почему наша команда так мало бросала в Праге?
- Есть такая болезнь: чем больше площадка, тем чаще ты начинаешь играть в комбинационный хоккей. На маленьких же коробках ты в любой позиции можешь нанести бросок. А вот эти метр-полтора ширины, которые на больших площадках отдаляют тебя от ворот, создают ощущение, что лучше сделать перепас. Поэтому иногда принимается неправильное решение. Но в матче с Канадой будет совсем другой хоккей.

- Поделитесь мнением – стоит ли в КХЛ всем перейти на маленькие площадки? Об этом спорят много лет, но я хотел бы узнать вашу позицию.
- Игра получается однозначно интереснее! Вы же сами можете сравнить по двум матчам с чехами. Они были как небо и земля. На маленьких площадках идет более мобильный хоккей. Он более захватывающий с точки зрения зрителей. Скорости гораздо выше. Трудно сказать, где будет больше заброшенных шайб – тут как матч пойдет. Но игра на маленьких коробка зрелищнее.

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«ИГРА В ЗАПИСИ – ЭТО НЕМНОГО НЕ ТО»

- Вам понравился овертайм «3 на 3», который мы увидели в Праге? И насколько вы оказались к этому готовы? Ведь нужно выпускать уже наигранные тройки.
- Но ведь у ребят остались связки, а мастерства хватает, чтобы дать результат. Мы видели, сколько моментов возникло в таком овертайме. И редко бывает, когда «3 на 3» ты играешь все пять минут. Обычно случается гол. Мы были к этому ближе, но свои шансы не реализовали.

- В понедельник у сборной России был выходной. Насколько это важно для команды после перелета из Европы в Америку? Чем занимались игроки?
- Мы тут живем по другим правилам. Не так, как в КХЛ, где можем назначать выходной когда хотим. Тут по законам Кубка мира мы были обязаны дать выходной. Лучше было бы, наверное, сделать его в день прилета в Питтсбург. Но по регламенту есть обязательство – понедельник. Ребята занимались, чем хотели. Одни прогулялись по городу, другие отдыхали.

- Ваши соседи по арене – молодые звезды Северной Америки, которые уже одержали две победы в рамках подготовки к Кубку мира. Какое впечатление они на вас производят?
- Молодые звезды сыграют с Чехией перед нашим матчем. Мы поедем на арену их посмотреть, и тогда оценим вживую. Видели их игру только в записи.

- Скорости у них сумасшедшие.
- В записи – это всегда иначе. Например, если посмотреть, как Россия играла с чехами, у нас тоже было все быстро. Не скажу, что мы отставали в скоростях.

Состав сборной России на тренировке

Бобровский, Василевский, Варламов

Красные
Орлов, Зайцев, Кучеров, Овечкин, Дацюк

Синие
Нестеров, Кузнецов, Телегин, Анисимов, Наместников

Белые
Марков, Емелин, Кулемин, Малкин, Тарасенко

Желтые
Куликов, Марченко, Панарин, Шипачев, Дадонов

Голосование: Кто победит на Кубке мира по хоккею?

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