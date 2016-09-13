Харийс Витолиньш: Мы не в финале с Канадой играем. Матч ничего не решает (видео)

Харийс Витолиньш Источник: ФХР

Тренер сборной России Харийс Витолиньш объявил обозревателю Sovsport.ru, кто из наших игроков не выйдет на матч с канадцами в Питтсбурге.

«В ЗАПАСЕ – НАМЕСТНИКОВ И НЕСТЕРОВ»

- Павел Дацюк тренировался с Кучеровым и Овечкиным. Почему вы решили передвинуть его из тройки с Телегиным и Наместниковым?

- Просто мы хотим посмотреть новое сочетание, как пойдет игра у ребят. Еще время есть. У нас впереди один матч, который ничего не решает. К следующей встрече, уже официальной на Кубке мира, мы должны определиться с составом. Что у нас работает, что нет. Передвинуть игрока назад в звено мы всегда сможем.

- А по линии, где выступают Телегин, Наместников, Нестеров, вы еще думаете? Кто останется в запасе на матч с Канадой?

- Вероятнее всего, на игру с канадцами не выйдут Наместников и Нестеров.

- Матч попадает на третий день после перелета. Сыграет ли роль акклиматизация?

- Не знаю, мне трудно сказать. Но у нас по плану идет подготовительный процесс. До начала матча еще есть время. Пока главное – посмотреть на перемены в тройках. Наши ребята должны хорошо играть с любым соперником. Потому что уровень мастерства у них высокий, мастерства хватает. Друг друга прекрасно знают, и не должно возникнуть проблем с взаимопониманием.

Мы не играем так, что каждая тройка показывает что-то разное. Все выполняют одно и то же. Если один хоккеист выходит вместо другого на той же позиции, по большому счету, ничего не меняется.

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«НА МАЛЕНЬКИХ ПЛОЩАДКАХ ИНТЕРЕСНЕЕ»

- У вас в тренерском штабе было не так много матчей в карьере против Канады, особенно такой сильной. Насколько встреча в Питтсбурге будет для вас важна в этом смысле? Тем более на стадионе-двадцатитысячник е.

- На данный момент это товарищеская игра. Вот если мы на Кубке мира дойдем до финала и там встретимся с Канадой – тогда будет другой разговор. А пока это рядовой матч.

Приятно, конечно, посмотреть такой хоккей и увидеть, что мы можем на фоне соперника. И что они могут сделать против нас. Но не более того.

- Сборная России провела два очень разных матча с чехами. Вы уже разобрались, почему наша команда так мало бросала в Праге?

- Есть такая болезнь: чем больше площадка, тем чаще ты начинаешь играть в комбинационный хоккей. На маленьких же коробках ты в любой позиции можешь нанести бросок. А вот эти метр-полтора ширины, которые на больших площадках отдаляют тебя от ворот, создают ощущение, что лучше сделать перепас. Поэтому иногда принимается неправильное решение. Но в матче с Канадой будет совсем другой хоккей.

- Поделитесь мнением – стоит ли в КХЛ всем перейти на маленькие площадки? Об этом спорят много лет, но я хотел бы узнать вашу позицию.

- Игра получается однозначно интереснее! Вы же сами можете сравнить по двум матчам с чехами. Они были как небо и земля. На маленьких площадках идет более мобильный хоккей. Он более захватывающий с точки зрения зрителей. Скорости гораздо выше. Трудно сказать, где будет больше заброшенных шайб – тут как матч пойдет. Но игра на маленьких коробка зрелищнее.

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«ИГРА В ЗАПИСИ – ЭТО НЕМНОГО НЕ ТО»

- Вам понравился овертайм «3 на 3», который мы увидели в Праге? И насколько вы оказались к этому готовы? Ведь нужно выпускать уже наигранные тройки.

- Но ведь у ребят остались связки, а мастерства хватает, чтобы дать результат. Мы видели, сколько моментов возникло в таком овертайме. И редко бывает, когда «3 на 3» ты играешь все пять минут. Обычно случается гол. Мы были к этому ближе, но свои шансы не реализовали.

- В понедельник у сборной России был выходной. Насколько это важно для команды после перелета из Европы в Америку? Чем занимались игроки?

- Мы тут живем по другим правилам. Не так, как в КХЛ, где можем назначать выходной когда хотим. Тут по законам Кубка мира мы были обязаны дать выходной. Лучше было бы, наверное, сделать его в день прилета в Питтсбург. Но по регламенту есть обязательство – понедельник. Ребята занимались, чем хотели. Одни прогулялись по городу, другие отдыхали.

- Ваши соседи по арене – молодые звезды Северной Америки, которые уже одержали две победы в рамках подготовки к Кубку мира. Какое впечатление они на вас производят?

- Молодые звезды сыграют с Чехией перед нашим матчем. Мы поедем на арену их посмотреть, и тогда оценим вживую. Видели их игру только в записи.

- Скорости у них сумасшедшие.

- В записи – это всегда иначе. Например, если посмотреть, как Россия играла с чехами, у нас тоже было все быстро. Не скажу, что мы отставали в скоростях.