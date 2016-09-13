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«Судья не должен находиться на «линии огня»

Андрей Ефимов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Судья не должен находиться на «линии огня»
Источник: Sovsport.ru

Во вторник все судьи вышли на матчи КХЛ с траурными повязками в память о 24-летнем чешском арбитре Павеле Лаинке, которого убила шайба…

Трагический инцидент произошел во время матча юниорских команд «Комета Брно» и «Молодые драконы Шумперке» в Чехии.  После броска шайба отскочила в голову арбитра. В результате сильного удара Лаинке потерял сознание и в состоянии комы был доставлен в больницу, где и скончался спустя две недели.


Павал Лаинка

Прокомментировать ЧП и рассказать о рисках и опасностях для судей на ледовой корреспондент «Советского спорта» попросили бывшего арбитра, а ныне генерального менеджера «Салавата Юлаева» Леонида Вайсфельда и известного рефери Вячеслава Буланова.

«САМОЕ ОПАСНОЕ – РИКОШЕТЫ»

– Насколько безопасно для судьи находиться на площадке? – первый вопрос Леониду Вайсфельду.

– С моей точки зрения, практически все защищено. Уже есть новая экипировка, брюки последней модели со встроенной защитой, налокотники, даже есть наплечники для желающих. Правда, мало кто их использует. Не то, что раньше – наша самодельная форма… Но в Чехии, я думаю, произошел просто несчастный случай. Знаете, как это бывает: мог съехать шлем, и шайба попала в висок или подбородок. Трудно что-то определенное сказать. Можно только свои соболезнования выразить. В любом случае, современная экипировка очень хорошая и надежная.

– А какая защита была в ваше время?
– Сначала мы вообще работали без шлемов. Потом обязали носить шлемы … Сегодня у арбитра практически все защищено. Ну а простое попадание в грудь, к примеру, ничем страшным не грозило. Ну, поболит немного, и все.

– Насколько часты травмы среди арбитров?
– В наше время считалось, что если в тебя попадает шайба, или ты сталкиваешься с игроками, значит, ты выбрал неверную позицию и плохо катаешься. Это признавалось и вовсе методической ошибкой.

– Судьи тренируются избегать травм?
– В наше время, в основном, мы самоподготовкой занимались. Я преподавателем в институте работал и вообще почти каждый день на льду был. Старались даже в свободное время лишний матч – детский, к примеру – посудить. В моей карьере серьезных травм не было. Но от этого никто не застрахован.

– Получается, в игре для арбитра самое опасное - рикошеты?
– Чисто теоретически, да, ведь это тот момент, повлиять на который ты не можешь. Ситуацию, по сути, ты не контролируешь. А с другой стороны, нечего лезть под ворота, когда бросают. Повторюсь, главное – два момента: хорошее катание и правильный выбор позиции. И это на 90 процентов гарантирует защиту арбитра.

«АТАКИ ИНОГДА ВСТРЕЧАЕМ ЛИЦОМ»

– Насколько часто судьи сейчас получают травмы? – вопрос уже Вячеславу Буланову.
– В последнее время участились, так как изменились скорости и специфика хоккея. Да и нас стало уже четверо на площадке. Поэтому порой шайбы летят напрямую в нас, и атаки иногда мы встречаем лицом.

– Встречались ли тяжелые травмы в вашей практике?
– У Юрия Цыплакова была очень серьезная травма во время плей-офф в Ярославле. Неделю он находился в реанимации, а потом пропустил сезон или даже два. У него было внутреннее кровоизлияние, большая потеря крови. Все было очень серьезно. Попал под силовой прием.

– Есть ли специальные тренировки для судей? К примеру, как уворачиваться от шайбы...
 Хорошее предложение, нужно будет использовать его в будущем. Пока нет такого. Но, как мне кажется, в будущем идею нужно реализовать.

– Можно ли как-то еще усилить защиту арбитров?
– Ее особо не усилишь. Так как во рту свисток должен быть, полную лицевую маску одеть нельзя. Фактически, с 90-х годов защитные принадлежности не сильно модифицируются. Кардинальных изменений, как и у игроков нет. Немного усилились пластиковые накладки. Но у арбитров пластик не везде можно использовать, так как, руки должны сгибаться, ты должен быстрее бегать… Утяжелять экипировку сильно нельзя, это повлияет на скорость. С одной стороны специфика работы, а с другой, всего две-три фирмы занимаются экипировкой для нас. И она – не основной их род деятельности.

– Что является самым опасным в работе арбитра?
– Когда ты находишься у ворот. Так как ты должен фиксировать их взятие, а туда шайба прилетает с огромной скоростью…

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