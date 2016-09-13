А как на Кубке мира будут проверять на допинг? Колонка Павла Лысенкова

Прямо об этом никто не расскажет, но я узнал, как происходят проверки на допинг на Кубке мира, и чем это отличается от Олимпиады в Рио.

Хакеры взломали базу данных WADA, нарыли компромат на сестер Уильямс, и это обсуждалось даже после тренировки хоккеистов в Питтсбурге. Больше всего интересовал такой вопрос: хакеры были русскими?

А вы бы на кого подумали? Россия на Кубке мира по хакерству точно победила бы Канаду в финале.

Теперь – о базовых вещах. Не надо объяснять, как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) драконит наших олимпийцев. Дисквалифицировать могут даже за то, если комиссар пришел у спортсмену, а того не оказалось дома.

Чемпионат мира по хоккею проводится ИИХФ и подчиняется всем олимпийским законам. Так, после каждого матча на проверку отводят двух игроков. «Вы же знаете, у нас допинга не бывает», – сказал мне после тренировки Евгений Кузнецов. И он прав – стучу три раза по дереву, но не могу вспомнить, когда наш хоккеист попадался на запрещенных препаратах.

Скорее случаются какие-то глупые истории. Вот лидер шведской сборной Никлас Бэкстрем был отстранен от финала Олимпиады из-за того, что принимал лекарство против аллергии – как оказалось, много лет. Но серебряную медаль ему в итоге вручили. То есть WADA и финал шведам сломала, и Бэкстрема не наказала. Как говорится, Рюрик Соломонович, вы или крестик снимите, или трусы наденьте.

Вот НХЛ, организатор Кубка мира, по отношению к WADA ведет себя просто – она эту организацию держит на поводке. Сотрудничает с ней, но оригинально. Поэтому в августе, когда красавица Мария Шарапова восьмой месяц томится в застенках из-за мельдония, мы случайно узнаем на пресс-конференции от первого президента КХЛ Александра Медведева, что этот препарат до сих пор разрешен в НХЛ. И второй человек лиги Билл Дэйли дает подтверждение: да, пока разрешен, думаем запретить с нового сезона.

…Как мне стало известно, в сборную России перед Кубком мира пришли люди из НХЛ и взяли анализ мочи у десятерых хоккеистов.

Мы спрашиваем: вы куда анализы везете?

Нам отвечают: в лабораторию Монреаля.

– Но ведь получается, что результаты вы обязаны предоставить в WADA.

– Нет-нет, у нас с этой организацией свой контракт. Они осуществляют проверку и предоставляют нам данные, которые считаются закрытыми. Мы их потом держим у себя, никуда не выпускаем. Это наша внутренняя информация.

И так происходит во время сезона НХЛ. Какие-то проверки на допинг случаются. Но вы слышали, чтобы какую-нибудь звезду отстранили? Представьте, что мельдоний найдут у Сидни Кросби и уберут капитана из состава «Питтсбурга» на два года. Так ведь поступили с Шараповой. Да эту халабуду WADA в Монреале фанаты «Пенс» разнесут по кирпичикам! И не надо говорить, какие деньги потеряет руководство «Питтсбурга» из-за такой вакханалии. Этого никто не допустит.

Кстати, к нашим хоккеистам перед Кубком мира приходили представители НХЛ и читали лекции на главные темы. Знаете, о чем? Что нельзя бить соперника в голову. Стандартная установка, которая бывает перед каждым сезоном. О допинге – ни слова, ни звука.

После каждого матча Кубка мира на проверку будут забирать трех игроков от каждой команды. Но это внутренний мониторинг НХЛ, не более того.