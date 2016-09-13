«Плакать, что нет Мусы, не стоит». Слуцкий и Дзагоев перед игрой с «Байером»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий и полузащитник армейцев Алан Дзагоев дали пресс-конференцию перед игрой первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером».

Предыгровая пресс-конференция «Байера» прошла вяло. А вот к появлению Леонида Слуцкого в компании с Аланом Дзагоевым в конференц-зале «БайАрены» собрался почти аншлаг. И больше вопросов задавали ре тренеру.

– Алан, что знаете о «Байере»? – спросили Алана.

– Быстрая команда, при потере мяча сразу вступает в активный прессинг. И полузащита, и нападение очень хорошие. Сбалансированный состав. Но у них есть огромные зоны, – в этот момент Слуцкий берет игрока за руку: не особенно-то распространяйся. И Алан, усмехнувшись, через паузу заканчивает, - которыми мы, надеюсь, воспользуемся.

– Алан, ЦСКА сейчас далек от пика формы?

– Судя по матчу с «Тереком», мы подходим к этому самому пику.

– Без Мусы уже привыкли играть? Вот и Траоре уже забивает…

– Муса и Траоре – они очень разные. Муса хорошо бежал, Лас хорошо придерживает мяч, ему не стоит отдавать вперед, чтобы он убегал – это не его конек. Поэтому игра поменялась, больше стало навесов, больше пасов в недодачу. Перестроились. Плакать, что нет Мусы, не стоит.

– ЦСКА в прошлом году не смог не только выйти из группы, но и занять в ней третье место. Какие задачи на этот раз?

– ЦСКА всегда ставил максимальные задачи, и этот сезон – не исключение. Но когда ты попадаешь в группу с «Баварией», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», биться с ними на равных тяжело. Не скажу, что в этом году нам досталась легкая группа, но постараемся сделать все, чтобы выйти.

– Вы остановились в одном из кельнских отелей. Не боитесь опоздать на матч из-за пробок?

– После Москвы никакие пробки не страшны, - засмеялся Дзагоев и, попрощавшись с прессой, отправился на тренировку.

Слуцкого поначалу вообще спрашивать почему-то не хотели.

– Леонид Викторович, вы видели последний матч «Байера» с «Гамбургом»? – сделал пас тренеру спецкор Sovsport.ru.

– Я посмотрел много игр «Байера», и матч с «Гамбургом» тоже. Не думаю, что он принципиально отличался по игровой структуре от других игр леверкузенцев. Это действительно очень мобильная команда, с большой обоймой игроков. Даже теряя Бельараби и Фоланда, они все равно предстают грозной силой. Имею в виду не только Похьянпало, который в последних матчах забил четыре мяча, но и других – Брандта, Хендрикса.

– Вы упомянули мобильность «Байера». Как противостоять этой скорости?

– Согласен, что основной вопрос – сможем ли удержать игроков «Байера», которые передвигаются с высочайшей скоростью.