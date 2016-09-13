«Ростов» стал добердыевским. Евгений Ловчев – о разгроме от «Баварии»

Обозреватель Sovsport.ru Евгений Ловчев – разгроме «Ростова» в Мюнхене.

– Играли лидеры немецкого и российского чемпионатов. И мы увидели разницу. За ошибки, которые в нашем чемпионате могут оставаться незамеченными, тут наказывают. Потому что такого пресса в России практически не бывает.

Хотя в первые 20 минут «Ростов» выглядел достойно, уверенно действовал в обороне. Я смотрел на того же Граната и удивлялся: «Умеет же Бердыев защитника так быстро научить играть! Значит, в других командах просто не так работают». Но потом Гранат допускает грубейшую ошибку – и Мюллер забивает второй гол в раздевалку. Ключевой момент. Вот тогда Гранат мне сразу напомнил себя времен «Спартака». И на второй тайм команда вышла разбитой и растерянной.

Что-то я не увидел соответствия тезису Бердыева, о котором говорилось перед матчем. Что каждый матч для «Ростова», как последний. Вот и «Ростов» во втором тайме играл неправильно в защите. Почему? То ли от бердыевских требований ушли, то ли еще что-то… Игроки «Ростова» постоянно стали оказываться за спинами игроков «Баварии», что недопустимо. У меня создалось впечатление, что «Ростов вернулся в добердыевское время.

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Обратил внимание, как еще в начале игры Азмун не поставил жестко ногу, хотя у «Ростова» могла быть опасная атака. Игрок «Баварии» мяч выбил, и Кириченко потом игра в этом эпизоде иранца, чувствуется, возмутила. Ни Полоз, ни Азмун в атаке ничего не сделали, хотя по такой игре у них были возможности. Тут дело и в психологии, и в боязни соперника. Калачева – одного из ключевых игроков, мастера, чего уж там, переигрывал этот быстрый Коста. Он просто возил Тимофея.

Вот из этого 5:0 и складываются – ошибка Граната, Азмун ногу убрал, против Калачева поставили нужного игрока…

Да, пенальти, который поставил судья в ворота «Ростова» – сомнительный. Если такие назначать, тогда надо по 10 подобных в каждом матче ставить. При этом потом рефери не поставил чистую «точку», когда кто-то из игроков ростовчан заехал по голове Хуммельсу.

Резюмируя. Ждал, как «Ростов» сыграет, в первую очередь, в обороне. Провалился. Что ж, и такое бывает. Но тут надо помнить, что игроки команды распроданы – это я о Баштуше, Новосельцеве. К тому же Кудряшов дисквалифицирова н. Защиту команде нужно создавать заново.