Мюнхенская авария. Как «Бавария» разгромила «Ростов»

«Ростов» в своем дебютном матче на групповом турнире Лиги чемпионов ничего не смог противопоставить «Баварии», по всем статьям уступив суперклубу из Мюнхена.

ПОДДЕРЖКА ОТ БЫВШЕГО КАПИТАНА

Утром в день матча к «Ростову» в гости приехал бывший капитан Стипе Плетикоса. В такой день хорват не мог оставить желто-синих без своей поддержки.

Плетикосу корреспондент «Советского спорта» встретил возле входа в отель, где проживает команда.

- От Сплита до Мюнхена несколько часов полета. Были места в маленьком самолете, вот я и решил приехать. Очень рад видеть футболистов и тренерский штаб, - сказал хорват.

- Чем сейчас занимаетесь?

- Кайфую, – улыбнулся футболист. – Продаю недвижимость, отдыхаю, занимаюсь детьми. Сейчас старший сын пошел в школу, хлопот добавилось.

- Роман Широков завершил карьеру и все равно играет в любительской лиге. У вас нет желания?

- Нет-нет, вы что. Я футболом наелся. Просто хочу отдохнуть. А про Романа я слышал.

- Ваш прогноз на матч?

- Все будет хорошо, - смеется Плетикоса. – Главное - построже сзади, а шанс впереди точно будет.

На прощание хорват улыбнулся и отправился пить кофе с руководством «Ростова» - важных персон прилетело немало.

Еще больше в Мюнхене было болельщиков «Ростова». Утром в день матча на центральной площади города повсюду виднелись люди в желто-синей атрибутике.

Часть фанатов купила билеты еще в Ростове-на-Дону, а остальные (около 150 человек) - выкупали их в кассах «Альянц Арены». Специально для гостей из России немцы открыли специальную кассу, где всем заведовал сотрудник гостей.

Среди многочисленных фанатов «Ростова» удалось обнаружить болельщика…ЦСКА.

- Я заранее приехал в Германию, поэтому решил сходить на матч «Ростова», - рассказал Андрей. – От Мюнхена до Леверкузена всего 500 километров. Сразу после матча поеду к своим.

Если болельщиков «Ростова» обслуживали практически без очереди, то фанатам хозяев пришлось постоять в очереди, чтобы получить свои билеты. Из 48 окошек стадиона работали всего пять, а кассиры постоянно отвлекались, чтобы выпить кофе или чай.

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РОТАЦИЯ ОТ АНЧЕЛОТТИ

По сравнению с матчем с «Крыльями Советов» в составе «Ростова» произошло сразу пять изменений. Вернулся Джанаев, вылечивший травму спины. На поле и Азмун, который отделался легким испугом после столкновения с самарцем Тарановым. Сразу после матча нападающего отвезли на машине «Скорой помощи» в больницу, где ему порекомендовали полный покой. Но на следующее утро Азмуну стало легче, и он приступил к тренировкам с основой.

Если выздоровление иранца можно объяснить чудесами медицины, то появление Граната на поле – большой сюрприз. Еще две недели назад защитник играл в ФНЛ за «Спартак-2».

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти перед матчем, как и положено, уважительно отозвался о «Ростове»: «Они очень организованно играют в защите. У соперника нет в составе звезд, но они сильны командой. Игроки бьются друг за друга и отрабатывают и в обороне, и в нападении». Но, несмотря на это, итальянец не стал скрывать, что даст отдохнуть нескольким ведущим футболистам. И обещание свое сдержал. По сравнению с матчем бундеслиги против «Шальке» в запасе остались Хаби Алонсо, Лам и Рибери, вместо которых появились Киммих, Рафинья и Дуглас Коста. Плюс вернулся в основу Видаль, заменивший Ренату Саншеша.

С другой стороны, Дуглас Коста и Видаль, выйдя на замену против «Шальке», усилили, а, главное, существенно ускорили игру «Баварии». Да и тот же Киммих смотрелся здорово, забил гол. Так что перемены в составе можно объяснить не только банальной ротацией, но и чисто игровыми причинами. Тем более что против «Ростова» с его плотной обороной как раз и нужна скорость – как движения, так и мысли.

Но как раз таки скорости «Баварии» в первом тайме и не хватало. Мюнхенцы действовали неспешно и академично, словно были уверены в том, что победа никуда от них не денется. «Ростов» оборонялся спокойно, даром что пятерка защитников впервые играла в таком сочетании. Время шло, а моментов у ворот Джанаева не возникало.

Наверное, можно сказать, что «Баварии» помог случай. После подачи углового Гацкан и Левандовски вели борьбу в штрафной. Поляк выставил руку, хавбек ростовчан подтолкнул соперника сзади и завалился на него. Рефери из Англии Энтони Тэйлор назначил пенальти. Основания для этого он, пожалуй, имел, но разбирать этот эпизод должны эксперты. Левандовски спокойно развел мяч и Джанаева по разным углам.

ПОЛОЗ КАК РЕБЕНОК

То, что «Бавария» до перерыва владела мячом 74 процента времени – это не так страшно. Хуже то, что у «Ростова» напрочь отсутствовала хоть какая-то контригра. Ни одного удара по воротам, ни одного углового… Показательный момент случился в середине тайма. Полоз бежал к воротам соперника, перед ним был только Хуммельс. Потенциально – опасно. Но защитник совершенно спокойно, на опыте, отобрал мяч у форварда. Так взрослый забирает у ребенка из рук то, что брать тому не положено.

Ну а перед самым перерывом все стало окончательно понятно – Мюллер в центре штрафной откликнулся на прострел Алабы с левого фланга. Так форвард сборной Германии поздравил себя с 27-летием, забив 35-й гол в Лиге чемпионов.

Оставалось только гадать, закончится дело разгромом или «Бавария» удовольствуется малым. Не удовольствовалас ь. Три передачи с левого фланга в центр штрафной – три гола. Бедный Калачев – из ветерана сделали баварскую колбаску… А мюнхенцы, между прочим, установили рекорд Лиги чемпионов, одержав 13-ю победу подряд на своем поле.