Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ФутболБавария (мол)4 : 2Ростов (мол)
ХоккейМеталлург5 : 4Динамо Минск
ФутболБавария5 : 0Ростов
ФутболБарселона7 : 0Селтик
ФутболДинамо Киев1 : 2Наполи
ХоккейАвангард4 : 1Медвешчак
ХоккейСКА4 : 0Северсталь
ФутболПСВ0 : 1Атлетико
ФутболБенфика1 : 1Бешикташ
ФутболПСЖ1 : 1Арсенал
ФутболБайер (мол)- : -ЦСКА (мол)
ХоккейСалават Юлаев- : -Адмирал
ФутболМанчестер Сити- : -Боруссия М
ФутболТоттенхэм- : -Монако
ФутболРеал- : -Спортинг
ХоккейАвтомобилист- : -Барыс
ХоккейНефтехимик- : -Локомотив
ФутболЮвентус- : -Севилья
ФутболБайер- : -ЦСКА
ФутболЛегия- : -Боруссия
ХоккейРоссия- : -Канада
ХоккейТрактор- : -Металлург
ХоккейДинамо Москва- : -ХК Сочи
ФутболФейеноорд- : -Манчестер Юнайтед
ФутболМаккаби Тель-Авив- : -Зенит
ХоккейАмур- : -Куньлунь
ХоккейАк Барс- : -Авангард
ХоккейВитязь- : -Спартак
ФутболЗаря- : -Фенербахче
ФутболЗальцбург- : -Краснодар

Вытянут ли «кони»? Михаил Борзыкин – о старте армейцев в Лиге чемпионов

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Тренировка ЦСКА
Тренировка ЦСКАИсточник: Associated Press

Жребий определил ЦСКА не в «группу смерти», а в довольно ровный квартет. Но вряд ли команде Леонида Слуцкого это поможет. 

«Приобретений больше не будет», – слова Слуцкого, произнесенные в начале августа, прозвучали как приговор. ЦСКА вновь отправился в дальнее плавание с катастрофически короткой скамейкой, не позволяющей ровно проходить длинные дистанции. В октябре-ноябре команду наверняка подкосят травмы. Примерно в это же время израсходуются последние запасы кислорода – и армейцы попадут в функциональную яму. ЦСКА погрузится в глубокий кризис, следствием которого станет капитуляция в Лиге чемпионов и потеря позиций в премьер-лиге. И не надо быть Мессингом, Вангой или Нострадамусом, чтобы предсказать такое развитие событий. Достаточно знать историю клуба последних лет.

ЦСКА хочется хвалить: с точки зрения тренерства Слуцкий делает невероятное – умудряется выигрывать титулы с таким скудным кадровым ресурсом. И ЦСКА хочется ругать: из года в год гранд наступает на одни и те же грабли. Ну ладно, денег у клуба нет, он это и не скрывает; деньги не появились даже после продажи Мусы в «Лестер» и выхода в Лигу чемпионов – видимо, все ушло на стадион. Необъяснимо другое. Почему самоустранившийся с трансферного рынка клуб еще и избавляется от резервов. Панченко – в «Динамо». При том, что атака хромает на обе ноги, а Траоре еще не адаптирован. Васина – в «Уфу». Хотя Березуцкому и Игнашевичу на двоих 71 год.

«Плакать, что нет Мусы, не стоит». Слуцкий и Дзагоев перед игрой с «Байером»

«Панченко – сильный игрок основной обоймы ЦСКА, а для ФНЛ он вообще король», – лестно отзывается Слуцкий о своем подопечном. Тогда зачем отдали? Короля-то! Чтобы наблюдать за мучениями Траоре в первых пяти турах? А ведь есть еще Ефремов, Базелюк, Витиньо, Ткачев… Клубы, у которых проблемы с финансами, вынуждены (слово-то какое!) заниматься молодежью и раскрывать потенциал незвездных иностранцев. ЦСКА, где главный тренер не умеет или не хочет работать с молодежью, не делает и этого. Картина складывается абсурдная. Денег нет. Молодежи нет. А резервисты (игроки основной обоймы) раздаются налево и направо. ЦСКА сам же загоняет себя в тупик.

Неприлично короткая скамейка для топ-клуба раз за разом обрекает красно-синих на еврокубковое фиаско. В чемпионате России-то за осенние неудачи всегда можно поквитаться весной. Что ЦСКА и делает регулярно. А в Лиге чемпионов – день сурка. Первым травму получит Тошич. А если и не получит, все равно опустится на такой уровень, что ставить его в состав будет бессмысленно. В лазарет отправится и кто-то из игроков центральной оси: Дзагоев, Вернблум или Еременко. Игнашевич и Березуцкий на фоне усталости станут еще медленнее. Слуцкий примется моделировать новые сочетания игроков, но толку будет немного. Болельщики вновь ополчатся на главного тренера.

Возможно ли, что в нынешнем сезоне история не повторится? Что ЦСКА выстрелит в Лиге чемпионов? Что короткая скамейка каким-то невероятным образом не скажется на выступлении команды? Может быть. Но вероятность этого сценария минимальна. И выше третьего места в своей группе армейцы вряд ли поднимутся. Впрочем, с учетом всего третье место станет большим успехом.

Матч

Байер - ЦСКА

Судья:

Даниэле Орсато (Италия)

Место и дата

14 сентября 21:45, БайАрена, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч «Байер» -– ЦСКА?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Ярмоленко: Нужно с высоко поднятой головой идти дальшеНападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко считает, что команде не стоит посыпать голову пеплом после проигрыша «Наполи» (1:2) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.Константин Генич: Счет 5:0 не совсем отражает истинное соотношение сил «Баварии» и «Ростова»Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал результат первого матча группового этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «Ростовом» (5:0).Ринат Билялетдинов: Пенальти «Баварии» поменял тактический рисунок в матче с «Ростовом»Экс-тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал результат первого матча группового этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «Ростовом» (5:0).Витиньо идет по стопам Вернблума. Что происходит с нападающим ЦСКА в БразилииВитиньо идет по стопам Вернблума. Что происходит с нападающим ЦСКА в БразилииБразильский форвард продолжает играть у себя на родине. И у него опять туго с голами – предупреждений и то больше.Александр Бубнов: Впечатление от выступления «Ростова» – очень плохоеФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал результат матча «Бавария» - «Ростов» (5:0) в групповом раунде Лиги чемпионов.Муса – избранный. Что смотреть сегодня в Лиге чемпионовМуса – избранный. Что смотреть сегодня в Лиге чемпионовИгра соперников ЦСКА, встреча Роналду с командой детства и дебют «Лестера» – Sovsport.ru представляет матчи среды в Лиге чемпионов.Элвер Рахимич: Надеюсь, после хорошего матча с «Тереком» ЦСКА сохранит запал на ЛеверкузенБывший игрок ЦСКА, а ныне тренер в армейской детско-юношеской спортивной школе Элвер Рахимич поделился ожиданиями от старта красно-синих в Лиге чемпионов.Уэс Морган: Может ли «Лестер» выиграть Лигу чемпионов? Почему бы и нет?Капитан «Лестера» Уэс Морган поделился ощущениями от дебюта в Лиге чемпионов.Сергей Ребров: Мне не в чем упрекнуть ребятГлавный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров прокомментировал поражение от «Наполи» (1:2) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.Массимилиано Аллегри: Мы не фавориты Лиги чемпионов, цель на сезон - скудеттоГлавный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не согласен с теми, кто называет его команду фаворитом нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.Унаи Эмери: В матче с «Арсеналом» у нас было семь верных шансов, голы придутГлавный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери выразил удовлетворение игрой своей команды в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:1).Диего Симеоне: Эти три очка очень важны для насГлавный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал гостевую победу над ПСВ (1:0) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.Аркадиуш Милик: Теперь мы возвращаемся в Италию с улыбкой на устахПольский нападающий «Наполи» Аркадиус Милик, чьи голы принесли команде победу над киевским «Динамо» в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов, не скрывал эмоций после встречи.«Барселона» одержала самую крупную победу в Лиге чемпионов в своей историиПобеда «Барселоны» над «Селтиком» (7:0) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов стала самой крупной в ее истории на этом турнире.Матч «Манчестер Сити» - «Боруссия» (Менхенгладбах) состоится в средуВстреча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Боруссией» из Менхенгладбаха, отмененная накануне, пройдет в среду, 14 сентября, сообщает официальный твиттер турнира.Лига чемпионов. «Брюгге» примет «Лестер», «Тоттенхэм» – «Монако» и другие матчиВсе матчи игрового дня в Лиге чемпионов на Sovsport.ru.«Байер» – ЦСКА. Текстовая трансляция начнется в 21:45Матч Лиги чемпионов «Байер» - ЦСКА на Sovsport.ru.Мануэль Нойер: В матче с «Ростовом» мы одержали заслуженную победуВратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал победу своей команды над «Ростовом» в Лиге чемпионов.Валерий Карпин: Во втором тайме «Ростов» подразвалился, но ощущения катастрофы нетБывший главный тренер «Спартака» и «Армавира» Валерий Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Баварии» в Мюнхене со счетом 0:5.Томас Мюллер: Против «Ростова» нужно было много атаковать флангами, и у нас неплохо получилосьФорвард «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал победу своей команды над «Ростовом» в Лиге чемпионов.

ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Байер
Байеркалендарьстатистика
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкийвсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложения