Вытянут ли «кони»? Михаил Борзыкин – о старте армейцев в Лиге чемпионов

Жребий определил ЦСКА не в «группу смерти», а в довольно ровный квартет. Но вряд ли команде Леонида Слуцкого это поможет.

«Приобретений больше не будет», – слова Слуцкого, произнесенные в начале августа, прозвучали как приговор. ЦСКА вновь отправился в дальнее плавание с катастрофически короткой скамейкой, не позволяющей ровно проходить длинные дистанции. В октябре-ноябре команду наверняка подкосят травмы. Примерно в это же время израсходуются последние запасы кислорода – и армейцы попадут в функциональную яму. ЦСКА погрузится в глубокий кризис, следствием которого станет капитуляция в Лиге чемпионов и потеря позиций в премьер-лиге. И не надо быть Мессингом, Вангой или Нострадамусом, чтобы предсказать такое развитие событий. Достаточно знать историю клуба последних лет.

ЦСКА хочется хвалить: с точки зрения тренерства Слуцкий делает невероятное – умудряется выигрывать титулы с таким скудным кадровым ресурсом. И ЦСКА хочется ругать: из года в год гранд наступает на одни и те же грабли. Ну ладно, денег у клуба нет, он это и не скрывает; деньги не появились даже после продажи Мусы в «Лестер» и выхода в Лигу чемпионов – видимо, все ушло на стадион. Необъяснимо другое. Почему самоустранившийс я с трансферного рынка клуб еще и избавляется от резервов. Панченко – в «Динамо». При том, что атака хромает на обе ноги, а Траоре еще не адаптирован. Васина – в «Уфу». Хотя Березуцкому и Игнашевичу на двоих 71 год.

«Плакать, что нет Мусы, не стоит». Слуцкий и Дзагоев перед игрой с «Байером»

«Панченко – сильный игрок основной обоймы ЦСКА, а для ФНЛ он вообще король», – лестно отзывается Слуцкий о своем подопечном. Тогда зачем отдали? Короля-то! Чтобы наблюдать за мучениями Траоре в первых пяти турах? А ведь есть еще Ефремов, Базелюк, Витиньо, Ткачев… Клубы, у которых проблемы с финансами, вынуждены (слово-то какое!) заниматься молодежью и раскрывать потенциал незвездных иностранцев. ЦСКА, где главный тренер не умеет или не хочет работать с молодежью, не делает и этого. Картина складывается абсурдная. Денег нет. Молодежи нет. А резервисты (игроки основной обоймы) раздаются налево и направо. ЦСКА сам же загоняет себя в тупик.



Неприлично короткая скамейка для топ-клуба раз за разом обрекает красно-синих на еврокубковое фиаско. В чемпионате России-то за осенние неудачи всегда можно поквитаться весной. Что ЦСКА и делает регулярно. А в Лиге чемпионов – день сурка. Первым травму получит Тошич. А если и не получит, все равно опустится на такой уровень, что ставить его в состав будет бессмысленно. В лазарет отправится и кто-то из игроков центральной оси: Дзагоев, Вернблум или Еременко. Игнашевич и Березуцкий на фоне усталости станут еще медленнее. Слуцкий примется моделировать новые сочетания игроков, но толку будет немного. Болельщики вновь ополчатся на главного тренера.

Возможно ли, что в нынешнем сезоне история не повторится? Что ЦСКА выстрелит в Лиге чемпионов? Что короткая скамейка каким-то невероятным образом не скажется на выступлении команды? Может быть. Но вероятность этого сценария минимальна. И выше третьего места в своей группе армейцы вряд ли поднимутся. Впрочем, с учетом всего третье место станет большим успехом.