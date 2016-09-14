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Владлен Юрченко: «Байер» выиграет у ЦСКА 2:0 или 3:0

Александр Левит
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Владлен Юрченко (справа)
Владлен Юрченко (справа)Источник: ФК «Байер»

Украинский полузащитник «Байера» Владлен Юрченко перед сегодняшним матчем с ЦСКА в Лиге чемпионов дал интервью спецкору Sovsport.ru.

«СЕЛЕЗНЕВ ПРИЛОЖИЛСЯ…»

«Байер» у нас известен неплохо. «Фармацевты» нередко встречались в еврокубках с российскими клубами. И потом здесь здоров играл Андрей Воронин, потом забивал Дмитрий Булыкин. Без выходцев из бывшего СССР тут никак – с 2014-го за «Байер» выступает 22-летний уроженец Николаева Владлен Юрченко.

В отличие от своих более известных предшественников, Юрченко заиграл в «Байере» не сразу. Но в итоге добился права играть в основе. Чем и заслужил приглашение в главную сборную Украины от Андрея Шевченко.

Здесь, правда, и таилась беда: на первой же тренировке сборной Влад получил болезненный удар по ноге. Перелом – и матч с ЦСКА он будет смотреть с трибуны.

- Как нога, Влад? – первым делом справился я у Юрченко.
- Хожу вот в пластиковом сапоге – вместо гипса. Работаю каждый день, восстанавливаюсь. Жду, пока кость зарастет.

- И как долго ждать?
- Врачи говорят, что-то надо подождать неделю-другую – пока боль спадет. Сделают снимок, станет понятно, что дальше.

- Как вы травму получили?
- На самой первой тренировке в сборной мне попало по ноге – а потом оказалось, что в кости трещина.

- Говорят, Евгений Селезнев приложился?
- Ну да. Но он же не специально! Женя не видел меня, он бил по мячу, но я этот мяч выбил, и он вместо него попал мне в ногу. Игровой эпизод, мне просто не повезло.

- Да уж... Первый вызов в национальную сборную, первая тренировка – и сразу травма.
- Конечно, обидно – очень уж не вовремя. Хотя какая травма бывает вовремя?

- Ваш первый вызов в главную команду Украины совпал с дебютом в ней в качестве главного тренера знаменитого Андрея Шевченко. Какие первые впечатления о работе с ним?
- Видно, что у Андрея Николаевича есть свое видение игры, он сразу начал давать нам много тактики. Не просто так: приехали, кинули мяч: разминайтесь, ребята! Нет, у Шевченко было очень интересно поработать. Ну, и дисциплину он стал сразу прививать – требования жесткие, но справедливые. К тому же новый наставник несколько обновил состав, следит за всеми украинскими футболистами, где бы они не играли. На первый сбор приехало чуть больше игроков, чем обычно.

Вытянут ли «кони»? Михаил Борзыкин – о старте армейцев в Лиге чемпионов

Йоэль Похьянпало
Йоэль ПохьянпалоИсточник: Reuters

«НАДО ОПАСАТЬСЯ ПОХЬЯНПАЛО»

- Сборная Украины – это перспектива. А пока – об актуальном. Следите за чемпионатом России?
- Не могу сказать, что пристально. Но, конечно, когда играют ЦСКА – «Зенит» или, там, «Спартак» – «Локомотив», и есть возможность посмотреть, обязательно включаю.

- То есть в курсе, что ЦСКА сейчас второй в таблице?
- Конечно.

- А вот ваш «Байер» только седьмой…
- После двух туров и огромного невезения в первой игре в Менхенгладбахе? О чем говорить-то?!

- Хотя бы о том, что, судя по матчу с «Гамбургом», физическая форма у вашей команды не стопроцентная.
- Возможно. У нас самое начало сезона, наверное, сразу выводить команду на пик формы не было смысла. Но я уверен: с каждой игрой будем прибавлять. Тем более играть предстоит практически каждые три дня, к важным играм «Байер» подойдёт в хорошей форме.

- А матч с ЦСКА, получается, не так уж важен?
- Да нет, важен, и даже очень. У нас хорошие шансы на победу. Вообще считаю, что «Байер» сильнее ЦСКА. Думаю, мы выиграем – 2:0 или 3:0.

- В чем именно «Байер» сильнее?
- В скорости. «Байер» наверняка будет держать высокий темп с самого начала. В этом ЦСКА будет уступать. 

- Это вы на возрастную оборону армейцев намекаете?
- Вообще-то возраст для защитника – это и плюс. Опыт игры в обороне – великое дело. Но, с другой стороны, у нас в атаке игроки очень скоростные, защитникам армейцев угнаться за ними наверняка будет нелегко. Плюс отбор мяча, постоянный прессинг – в этом мы москвичей тоже, наверное, будем превосходить.

- Хватит сил на полноценный прессинг? По игре с «Гамбургом» так не показалось.
- Думаю, хватит. Матч с «Гамбургом», думаю, не очень точный показатель. Во-первых, играли в сильную жару. Во-вторых, ребята приехали из сборных немного уставшими. Игра с ЦСКА пройдет вечером, надеюсь, по прохладе. Да и сама Лига чемпионов добавляет и мотивации, и сил. Тем более, это первая игра.

- От кого, по-вашему, будет исходить главная опасность воротам ЦСКА? Четыре гола Похьянпало в двух турах – это сильно?
- У него отлично поставленный удар, может бить чуть ли не с любой позиции. Много работает над этим на тренировках. Если Йоэль выйдет в составе, ЦСКА надо его опасаться. И остальных игроков «Байера» тоже. Жаль, что Беллараби не сыграет из-за травмы – он один ключевых игроков.

Йоэль Похьянпало: Постараюсь забить ЦСКА

Матч

Байер - ЦСКА

Судья:

Даниэле Орсато (Италия)

Место и дата

14 сентября 21:45, БайАрена, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч «Байер» -– ЦСКА?

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