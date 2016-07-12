Андре Уорд: Я не собирался жать руку Ковалеву

Сергей Ковалев и Андре Уорд

Американский боксер Андре Уорд поделился мнением о своем сопернике россиянине Сергее Ковалеве и объяснил, почему перед официальной пресс-конференцией не поздоровался с ним.

– Сергей Ковалев обещал надрать вам задницу после встречи утром перед пресс-конференцией. Что произошло?

– Мы с ним виделись после моего последнего боя. В следующий раз мы встретились в коридоре утром перед пресс-конференцией. Если ему так хочется, он может начать драку прямо сейчас. Я не знаю, думает ли он так, как говорит, но если он так себя мотивирует – отлично. Но мы не друзья или приятели. Я тоже готов драться.



– Как вы можете охарактеризовать ваше отношение друг к другу?

– Взаимное уважение. Мы прошли навстречу друг другу полпути. Я кивнул ему головой, почувствовал, что он кивнул в ответ. Я не собирался жать ему руку, и не уверен, что он сам этого хотел. Но вы знаете таких людей, они всегда ищут мотивацию, поэтому я не думаю, что это был принципиальный момент.

– Как вы оцените уровень Ковалева?

– Он обладает звериными навыками с точки зрения точности и последовательности своих атак. Он боролся с лучшими, побеждая всех. Его нельзя не уважать.

– В каких компонентах вы рассчитываете на преимущество в поединке с ним?

– Большинство европейских боксеров не обучены вести бой на ближней дистанции. И не хотят учиться. Они любят вести бой на расстоянии. Я знаю немного европейцев, которые умело ведут бой вблизи.

– Предстоящий поединок – главный в вашей карьере?

– Однозначно, это самый большой бой, что у меня когда-либо был. Но мой опыт делает меня готовым к такому событию. Я принимаю этот момент и знаю, что будет нелегко. Это бессмысленно отрицать.

– Это ваш первый бой с системой платных трансляций. Почему он вам достался так поздно?

– Когда речь заходит о платных трансляциях, вы должны иметь правильного партнера для танцев, чтобы люди хотели смотреть этот поединок. Например, Мэйвезер или Пакьяо. У них было много правильных партнеров, поэтому их трансляции имели финансовый успех. Для этого они много и упорно работали, чтобы их имя работало на них.

Что касается меня, я счастлив. Я уже оставил хорошее наследие. У меня достаточно денег, чтобы заботиться о себе и своей семье. Для меня не является существенным то, что бой пройдет по системе платных трансляций. Моя карьера развивается. Я не жалуюсь.

– Вы пропустили год из-за судебных разбирательств. Как это было?

– Ничего веселого. Это был тяжелый момент в моей жизни. В этот момент я укрепил веру в бога. Он помог мне, и я стал сильнее. Он дал мне возможность переоценить многое в моей жизни. Это ценный опыт. Я работал. Я не прекращал работать в самые трудные дни судебного процесса.



Считаю, что период простоя из-за промоутерских неприятностей лишь добавил мне пару-тройку лет карьеры. Все это время я усердно тренировался, даже если вы обо мне и не слышали. За 20 лет в боксе накопилось несколько повреждений, так что вынужденный перерыв тут пошел на пользу.



– Вы довольны тем, как складывается ваша карьера?

– Я думаю, что многого достиг. Хватит этого на попадание в Зал славы или нет - не мне решать. Но победа в этом бою - что бы вы об этом ни думали - упрочит мое наследие.

– Вы смотрели бой Сергея Ковалева с Бернардом Хопкинсом?

– Я ожидал более конкурентный поединок. У Джона Дэвида Джексона был хорошо знаком с Хопкинсом многие годы. Полагаю, что это помогло. С точки зрения выполнения плана бой получился хорошим. И в частности против уже немолодого Бернарда Хопкинса. Ковалев исполнил план блестяще.

– Хопкинсу удалось победить боксеров возраста Ковалева – Бейбута Шуменова, Тавориса Клауда и Каро Мурата. Почему не получилось с Ковалевым?

– Думаю, что дело в совершенно ином уровне мастерства. Не хочу сказать ничего плохого про соперников, которых победил Бернард, но с возрастом против некоторых ребят Бернард сумел проскользнуть и обмануть их, а с кем-то не вышло. Но я не преуменьшаю значимость победы Ковалева. Нужно отдать ему должное за то, что он сделал. Это впечатляющая победа. Некоторые задают вопросы, почему он не нокаутировал его. На мой взгляд, здесь не стоит критиковать. Ковалев показал прекрасное выступление и победил великого Бернарда Хопкинса. Больше нечего добавить.