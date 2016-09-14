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Муса – избранный. Что смотреть сегодня в Лиге чемпионов

Евгений Ломоносов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Ахмед Муса
Ахмед МусаИсточник: Reuters

Игра соперников ЦСКА, встреча Криштиану Роналду с командой детства и дебют «Лестера» – Sovsport.ru представляет матчи среды в Лиге чемпионов.

Группа E

«Тоттенхэм»  «Монако»

Лондон. Стадион «Уэмбли». 21.45 (мск).
Судья: Д. Рокки (Италия).
Травмы/дисквалификации: Роуз – Субашич.
ТВ: «Матч Футбол 1», 21.30 (мск).

«Тоттенхэму» и «Монако» повезло со жребием: из первой корзины в соперники им могли достаться великие «Бавария», «Барселона» и «Реал», а выпал всего лишь российский ЦСКА; из второй корзины жребий свел их с «Байером», тогда как в числе возможных вариантов были «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Атлетико». Поэтому уже в первом туре каждая из этих команд может заявить о своих притязаниях на лидерство в группе.

О том, что обе команды сейчас в порядке, говорит статистика – в этом сезоне они еще ни разу не проиграли, а в минувшие выходные отгрузили своим соперникам по четыре гола.

Игра пройдет на легендарной арене «Уэмбли», так как на стадионе «шпор» «Уайт Харт Лейн» идут ремонтные работы. При этом встреча станет дебютной в главном турнире Европы для наставника «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино. Для самих же лондонцев это всего лишь вторая Лига чемпионов в истории – в сезоне-2010/11 «шпоры» дошли до четвертьфинала турнира, где их остановил «Реал». Поэтому накануне встречи Покеттино переполняли эмоции: «Это исторический момент для нас. Не описать чувства, которые мы испытываем, - это фантастика. Думаю, болельщики будут в восторге».

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан
Главный тренер «Реала» Зинедин ЗиданИсточник: Reuters

Группа F

«Реал»  «Спортинг»

Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу». 21.45 (мск).
Судья: П. Тальявенто (Италия).
Травмы/дисквалификации: Кейлор Навас, Фабио Коэнтрау – нет.
ТВ: «Матч Арена», 21.30 (мск).

«Легия»  «Боруссия» (Дортмунд)

Варшава. Стадион «Войска Польского». 21.45 (мск).
Судья: С. Карасев (Россия).
Травмы/дисквалификации: Хлоушек, Паздан, Кухарчик – нет.
ТВ: «Матч Футбол 1», 00.40 (мск).

Действующий победитель Лиги чемпионов – мадридский «Реал» - встретится с лиссабонским «Спортингом. В своих национальных чемпионатах обе команды играют ярко и штампуют победы: в трех играх «Реал» забил десять мячей, «Спортинг» в четырех – восемь. Поэтому наставник королевского клуба Зинедин Зидан ждет яркого зрелища: «Спортинг» умеет играть в футбол, в обороне эта команда отсиживаться не будет».

Но есть и этого матча и другая интрига – форвард «Реала» Криштиану Роналду против своей первой команды. Об этом накануне встречи говорили больше, чем о чем-либо еще. Журналистов интересовало, сколько времени он готов провести на поле, ведь пока в этом сезоне провел лишь час в игре с «Осасуной» (5:2). «Мы планируем его задействовать. Естественно, что против своего клуба он хочет провести на поле 90 минут», - прокомментировал ситуацию Зидан. «Это особенный матч. Я всегда рад встретиться со «Спортингом». Эта команда занимает важное место в моем сердце», - сказал сам Роналду.

В другом матче «Легия» встретится с дортмундской «Боруссией». Встреча станет особенной защитника дортмундцев Лукаша Пищека. В 2007 году он победил «Легию» в гостях в составе «Заглебе» (2:1). Та встреча принесла его команде титул чемпиона Польши! «У меня очень хорошие воспоминания от этого места. Отличие – в то время я играл ближе к атаке», - сказал футболист накануне матча.

Футболисты и тренеры «Лестера»
Футболисты и тренеры «Лестера»Источник: Reuters

Группа G

«Брюгге»  «Лестер»

Брюгге. Стадион «Ян Брейдель». 21.45 (мск).
Судья: Т. Сидиропулос (Греция).
Травмы/дисквалификации: Шлупп – Рафаэлов, Весли.
ТВ: «Матч Наш Спорт», 21.30 (мск).

«Порту»  «Копенгаген»

Порту. Стадион «Драгау». 21.45 (мск)
Судья: М. Юг (Словения).
Травмы/дисквалификации: Макси Перейра – нет.
ТВ: «Матч Футбол 2», 23.45 (мск).

«Лестер» стартует гостевым матчем с «Брюгге». Накануне игры журналисты BBC выяснили, что лишь четыре игрока «лис» имеют лигочемпионский опыт! Избранными являются защитники Фукс, Василевски, полузащитник Слимани и нападающий Муса. Приятно, что нигериец набрался опыта в составе ЦСКА.

Перед стартом турнира главный тренера «Лестера» Клаудио Раньери поделился своими эмоциями: «Я горжусь, что вернулся в Лигу чемпионов с «Лестером» - командой, которая в прошлом сезоне никого не оставила равнодушной». Также итальянец рассказал о задачах команды: «К турниру мы подходим достаточно скромно, ведь мы новички. В то же время у нас есть чувство собственного достоинства, и мы хотим выступить успешно».

В другом матче «Порту» примет «Копенгаген». Именно португальцы могут выиграть это группу. Попали они в нее, выбив в 4-м отборочном раунде «Рому» хорошо знакомого нам Лучано Спаллетти. Предмет интереса представляет собой тактика «драконов» - против «Гимарайнша» (3:0) в минувшие выходные Нуну задействовал модель 4-1-3-2. В центре поля играл 21-летний Торрес. Он отметился голом.

Гонсало Игуаин и Пауло Дибала
Гонсало Игуаин и Пауло ДибалаИсточник: Reuters

Группа H

«Ювентус»  «Севилья»

Турин. Стадион «Ювентус». 21.45 (мск).
Судья: Д. Айтекин (Германия).
Травмы/дисквалификации: Маркизио, Стураро – Тремулинас, Насри, Колодзейчак.
ТВ: «Матч Футбол 2», 21.30 (мск).

«Лион» – «Динамо» (Загреб)

Лион. Стадион «Стад де Лион». 21.45 (мск).
Судья: М. Стремберссон (Швеция).
Травмы/дисквалификации: Калулу, Ляказетт, Фекир, Вальбуэна, Жалле, Гренье – Мэцел, Антолич.
ТВ: «Матч Футбол 3», 23.50 (мск).

«Ювентус» причисляют к фаворитам Лиги чемпионов все, кому не лень. Вот и экс-форвард «Милана» и сборной Италии Филиппо Индзаги сделал прогноз, что «Старая синьора» пробьется в финал турнира. Между тем, сезон черно-белые начали тяжело – да, они победили в трех матчах, но в двух из них пропускали. Для какой-то другой команды это может быть и пустяк, но для дружины с Буффоном в воротах и тремя защитниками сборной Италии – Барцальи, Кьеллини, Бонуччи – в центре обороны это нонсенс.

Главного тренера команды Массимилиано Аллегри такие детали не могут не беспокоить: «Ежедневные разговоры о том, что мы выиграем все, нам вредят. Мы просто потеряли связь с реальностью. Мне не нравится, что мы пропустили уже дважды после подач с углового. Команде нельзя думать, что все проблемы сзади будут разруливать центральные защитники». Аллегри акцентирует внимание на обороне, так как с атакой у него все в порядке – в трех матчах «Ювентус» забил шесть мячей, два из которых на счету новичка команды Гонсало Игуаина.

Если с «Севильей» «Ювентус» не сыграет надежно в обороне, то может жестко поплатиться – в трех турах чемпионата Испании команда Хорхе Сампаоли забила восемь мячей. Такой же показатель у «Барселоны».

В другом матче этого квартета «Лион» сыграет с загребским «Динамо». Плохая новость для французских поклонников футбола – из-за травмы не сыграет Александр Ляказетт. По информации французских СМИ, в его отсутствие наставник команды Бруно Женезью собирается опробовать расстановку 3-5-1-1. Толиссо сыграет плеймейкера, а Корне – форварда. После четырех туров на двоих они забили один мяч – он на счету полузащитника.

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