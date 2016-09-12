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Три главных козыря Знарка на Кубке мира

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Три главных козыря Знарка на Кубке мира

Обозреватель Sovsport.ru – о том, за счет чего сборная России может победить на турнире в Торонто.

В кулуарных, так сказать, неофициальных прогнозах наших специалистов о выступлении сборной России на Кубке мира вся явственнее звучит скепсис.

Оно и понятно. На этом турнире мы далеко не фавориты. Однако я бы выделил и несколько уникальных составляющих, которые могут помочь нашей команде победить в Торонто.

1. Помощь Юрзинова

Мне всегда тревожно слышать от главных тренеров сборной России (от Знарка – в том числе) перед началом турнира жалобы на то, что у команды было мало времени на подготовку.

На мой взгляд, наставники нашей команды раз за разом совершают одну и ту же ошибку. Пытаются за пару недель или там месяц научить команду играть по-своему. Так, как она должна была бы играть, если бы ее шлифовали годами. Как было во времена Чернышева, Тарасова и Тихонова.

Но в современных условиях это невозможно. Невозможно тренеру самому растить таланты для сборной. Невозможно проверять ее в десятках битв по ходу сезона в турне по Канаде и США…

Современный тренер сборной уже не может быть скульптором-зодчим. У него нет на это времени. А значит – нет и права. Он, скорее, должен быть конструктором. Этаким мгновенным собирателем кубика-рубика из игроков. Так составить звенья с учетом конкретного соперника, чтобы помочь своим подопечным максимально выплеснуть на площадке свой потенциал.

Меня очень беспокоит, что и Билялетдинов, и Знарок – в первую очередь очень хорошие и успешные клубные тренеры. Но увы для них и ФХР. Тренер сборной и тренер клуба в наше время – разные профессии.

И единственный человек в штабе Знарка, который может взглянуть на сборную иначе и дать тренеру дельный совет – это Владимир Юрзинов. Который в 1998 на ОИ в Нагано сам оказался в подобной тяжелейшей ситуации и с честью из нее вышел. Пусть даже наша команда не стала на Олимпиаде первой. Но она была сильнейшей. Да и просто – хороша, здорово играла.

Юрзинов, получив игроков из разных клубов, сам прилетев в сборную из Финляндии перед самым стартом Олимпиады, сумел и слова нужные найти и сочетания в тройках.

Уверен, он и сейчас видит нашу команду по-своему. И если уж Знарок действительно завет Владимира Владимировича вторым папой (по его собственному признанию). Пусть прислушивается к советам «отца».

2. Связка Шипачев-Дадонов

Пусть почитатели НХЛ бросают в меня камни, но я уповаю на турнире именно на связку из КХЛ. Да есть звезды покруче. И в нашей сборной, и в других.

Однако хоккей – это все же спорт. И наблюдая за играми сборных мы все часто убеждались – голы создаются не талантом отдельных личностей, а сыгранностью троек. И вот тут Вадиму Шипачеву и Евгению Дадонову (Артемий Панарин им в помощь) равных на турнире нет.

Еще один мощнейший плюс этой связки – игровая практика. Без нее в хоккее никуда. Энхаэловцы приедут на турнир после лета, из личных спортивных лагерей. А вот у игроков КХЛ сезон уже в разгаре.

На самом деле можно было бы исходя из этого рискнуть! И всю сборную привезти из КХЛ. Вот это была бы веселуха! И у боссов НХЛ и у российских болельщиков челюсти отвисли бы до пола от этой авантюры. А наша лига имела бы шанс неплохо пропиариться на турнире прямого конкурента.

Но результат непредсказуем (что и интересно!), риск слишком велик. Никто из тренеров на такое, конечно, не способен. Да и не позволили бы.

Тут надо еще признать, что и в КХЛ сейчас просто нет игроков, которые хотели бы канадцам что-то всерьез доказать. Нет того задора и искреннего желания доказать, что «мы не хуже», которое было у сборной СССР в 1972-м, когда она летела на Суперсерию.

Зачем кому-то что-то доказывать в далекой Америке, когда «нас и здесь неплохо кормят»?

3. Уязвленная гордость наших энхаэловцев

Я почти уверен, что накопилось у россиян за обиды на двух домашних турнирах – в Москве и Сочи. И еще раз обращусь к Знарку – не надо хитрых схем. Просто помогите ребятам выпустить из себя этот пар. Ведь они могут рвануть. И хотят!

Те же канадцы сейчас совсем на другой волне. Их превосходство в мире сейчас настолько очевидно… Выиграны две последних Олимпиады и два чемпионата мира. Ну куда еще то?! Кому и что доказывать? Конечно, победа на Кубке мира станет своеобразным последним гвоздем в «гроб» амбиций соперников.

Однако злости настоящей у канадцев сейчас нет. Есть уверенность. А злость у них была в Ванкувере, после двух проигранных финалов на ЧМ-2008 и ЧМ-2009. Вот там – да.

А вот нашим энхаэловцам как раз есть что доказать. Год из года на чемпионатах мира и ОИ мы мусолим тему акклиматизации и больших площадок в интервью с нашими звездами, резко тускнеющими в сборной.

И вот теперь вы в знакомой атмосфере. Здесь вы блистаете в своих клубах. Так покажите, на что способны. Докажите, что лучшими в НХЛ вас называют не зря. Ждем!

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