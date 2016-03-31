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Бакинская бронза. Россияне, ведомые Сергеем Карякиным, стали призерами Олимпиады

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Бакинская бронза. Россияне, ведомые Сергеем Карякиным, стали призерами Олимпиады

Sovsport.ru подводит главные итоги Всемирной шахматной Олимпиады, которая завершилась в столице Азербайджана.

Итоговое положение команд

Мужчины

1. США, 2. Украина – по 20 (американцы оказались выше по дополнительным показателям) очков; 3. Россия (Карякин, Крамник, Непомнящий, Томашевский, Грищук) – 18; 4. Индия, 5. Норвегия, 6. Турция, 7. Польша, 8. Франция, 9. Англия, 10. Перу – по 16.

Женщины

1. Китай – 20 очков; 2. Польша, 3. Украина – по 17; 4. Россия (Костенюк, Гунина, Горячкина, Погонина, Гиря), 5. Индия, 6. США, 7. Вьетнам, 8. Азербайджан 1, 9. Израиль – по 16.

Карякин и Карлсен размялись перед битвой года

Чемпион мира Магнус Карлсен и претендент на это звание Сергей Карякин выступили в Азербайджане, что называется, в свою силу, не раскрывая всех карт. Великий и ужасный норвежец набрал 7,5 очков и поднял свою команду на рекордное для северян 5-е место в итоговой турнирной таблице.

Карякин принес сборной России 6 личных очков, сыграв на одну партию меньше, чем Магнус. Сергей удачно начал турнир, но в предпоследнем, 10-м туре совершил досадную осечку, после которой россияне лишились даже теоретических шансов побороться за титул олимпийских чемпионов.

Второй шахматист Индии Пентала Харикришна получил в итальянской партии многообещающую позицию, но реализовать подобный перевес во встрече с таким искусным «защитником», как Карякин, было бы очень нелегким делом. Однако Сергей избавил оппонента от многочасовых хлопот, фактически проиграв партию в один ход.  

Напомним, матч за мировую шахматную корону Карлсен – Карякин (12 партий с классическим контролем) пройдет в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября.

Граждане мира

Золотые медали сборной США – прежде всего, заслуга чиновников национальной шахматной федерации. В 2014 году они переманили под свои знамена яркого молодого филиппинца Уэсли Со, а вскоре и великолепный Фабиано Каруана сменил итальянский триколор на звездно-полосатый флаг. Именно эти игроки внесли решающий вклад в победу американцев на прошедшем турнире.

Многонациональная сборная США оказалась сильнейшей на Олимпиаде в Баку

Впрочем, натурализация иностранных звезд – весьма распространенная практика в современных шахматах. Тот же Сергей Карякин ранее успешно представлял Украину, а практически вся гроссмейстерская элита Канады – выходцы из Советского Союза.

Отметим, что мужская сборная Соединенных Штатов выиграла Олимпиаду впервые за 40 лет. Последний подобный успех команды датирован 1976 годом. Правда, тогда Игры в Израиле по политическим мотивам бойкотировали все страны социалистического лагеря.

Львовский терминатор

Главными героями Олимпиад нередко становятся отнюдь не супергроссмейстеры, а игроки, занимающие позиции на подступах к элите. Если первые зачастую предпочитают избегать сверхусилий и «не светить» домашние заготовки в командном соревновании, то вторые бьются не на жизнь, а на смерть, чтобы в будущем рассчитывать на приглашения от организаторов крупных турниров и выгодные клубные контракты.

Но даже на фоне данной тенденции достижение 30-летнего львовянина Андрея Волокитина по-настоящему шокирует. В Баку он набрал 8,5 очков из 9 возможных! И это притом, что сборной Украины практически с самого начала турнира приходилось играть с сильнейшими командами (таковы особенности швейцарской системы, по которой проводились соревнования).

Для наглядности – Волокитин провел Олимпиаду как гроссмейстер с рейтингом 2992, в то время как его актуальный показатель Эло к началу сентября составлял всего 2647. Отметим, что текущий рейтинг чемпиона мира Магнуса Карлсена – 2852.

Россиянки ограничились хет-триком

Женская сборная России не сумела выиграть четвертую Олимпиаду кряду и продолжить тем самым серию, начатую еще в 2010 году в Ханты-Мансийске. Более того, наши девушки остались в столице Азербайджана вовсе без медалей. Команда, в которой на этот раз не оказалось Екатерины Лагно и сестер Косинцевых, провела турнир очень неровно.

Тем не менее, россиянки имели возможность нанести соперницам нокаутирующий удар в заключительном, 11-м туре и вырвать золото. Для этого необходимо было «всего лишь» победить лидеров – сборную Китая. Александра Костенюк черными сделала ничью с чемпионкой мира Хоу Ифань, Наталья Погонина принесла команде важнейшее очко, но увы, Александра Горячкина и Валентина Гунина не смогли защитить тяжелые позиции, что вылилось в итоговый результат (1,5:2,5 очка), который сбросил нашу команду с пьедестала.

Незаметные герои

Форум в Баку был отмечен рядом занимательных историй, каждая из которых достойна отдельного рассказа.

Так, безоговорочный лидер женских шахмат Хоу Ифань в четвертом туре была разгромлена на первой доске представительницей Латвии Даной Резниеце-Озола. Экс-чемпионка Европы среди девушек в последние годы уделяет куда больше времени семье и политике, нежели спорту. 34-летняя шахматистка занимает пост министра финансов своей страны, а ранее Дана успела побывать также министром экономики и депутатом национального Сейма двух созывов.

Больше всех – 10 из 11 возможных очков (9 побед и 2 ничьи) на Играх набрал 64-летний филиппинец Эугенио Торре: один из немногих друзей Роберта Фишера в шахматном мире и человек, которому удалось сенсационно победить Анатолия Карпова на пике его карьеры (Манила, 1976 год).

Конечно, соперники Торре на прошедшей Олимпиаде не были ровней тем игрокам, с которыми имел дело Андрей Волокитин, но результаты боевитого азиатского ветерана поистине феноменальны.

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