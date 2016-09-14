Александр Бубнов: «Спартак» играет в облике итальянского футбола

Футбольный эксперт Александр Бубнов в эфире программы «100% футбола» на радио «Спорт FM» обсудил новую должность Курбана Бердыева, матч «Спартак» – «Локомотив», финансовые проблемы ЦСКА, а также поделился мнением о манчестерском дерби.

«НАЗНАЧЕНИЕ БЕРДЫЕВА ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ «РОСТОВА» – ЭТО ШИРМА»

О назначении Курбана Бердыева

– Все прекрасно понимают, что назначение Бердыева на должность вице-президента «Ростова» – это своеобразная ширма, более того Дмитрий Кириченко в открытую это подтверждает.

Предыдущий контракт Курбана Бекиевича попал в СМИ – там он делал, что хотел. В любое время мог уйти и никаких обязательств. А сумму вы видели? 300 тысяч евро в месяц. А теперь он на должности вице-президента, который выполняет функции главного тренера. Наверное, сумма контракта меньше не стала.

О «Ростове» в Лиге чемпионов

– После всех этих триумфов и шума вокруг «Ростова», как бы конфуз не получился. Но с другой стороны для ростовской команды выход в Лигу чемпионов – уже достижение. В их финансовой ситуации еще и денег заработали.

О приобретениях «Ростова»

– Посмотрел я на легионеров новых и новобранцев ростовчан. Клуб приобрел достаточно квалифицированных футболистов и лихорадить команду в этом сезоне чемпионата России не должно.

«ЗАСЛУГА КАРРЕРЫ В ТОМ, ЧТО ОН КОНКРЕТИЗИРОВАЛ ЗАДАЧИ ДЛЯ КАЖДОГО ФУТБОЛИСТА»

О матче «Спартак» – «Локомотив» (1:0)

– У меня был спор о том, кого Каррера выпустит вместо Фернандо Ромуло или Дениса Глушакова. Так итальянец из них не выбирал, а просто двоих поставил на позицию бразильца. Никакого другого варианта и быть не могло, потому что в «Спартаке» на этой позиции больше никто не играл.

Заслуга Масимо Карреры в том, что он конкретизировал задачи для каждого футболиста. Группе атаки дал больше свободы. Красно-белые стали лучше прессинговать, стали навязывать борьбу. Итальянский специалист также заставил прессинговать атакующую троицу. «Спартак» явно прибавил в атлетизме. Красно-белые сейчас в облике итальянского футбола – прессинг, борьба. Многие команды чемпионата Италии в таком ключе играют и самое главное, что присуще клубам серии А – это жажда борьбы, тактическая грамотность и дисциплина – за счет этого команда набирает очки.

О конфликте Александра Самедова и Юрия Семина

– Юрий Палыч сказал, что у него были претензии к Самедову. В первом тайме «Локомотив» действовал через фланги, в середине их накрыли и у них ничего не получалось, поэтому Семину пришлось сделать перестановки в перерыве – игра железнодорожников сразу стала лучше. В конце матча они даже смогли оказать определенное давление на оборону «Спартака».

«ГИНЕРУ ПРИДЕТСЯ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВ ИЗ-ЗА НОВОГО СТАДИОНА»

О финансовой ситуации ЦСКА

– Евгению Гинеру придется решать проблемы финансов, которые ушли на постройку стадиона. ЦСКА достаточно успешно удавалось решать задачи такого рода за счет точечной селекции, на которой они прекрасно зарабатывали. Вот сейчас, например, Мусу продали в «Лестер» за 22 миллиона евро. А нигериец таких денег не стоит. Он за «лис» и не играет. В крайнем матче действующие чемпионы Англии проиграли «Ливерпулю» 1:4, а Мусы не было даже в стартовом составе.

О матче «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» (1:2)

– У Ибрагимовича в одно время был конфликт с Гвардиолой в «Барселоне». Так испанский специалист по поводу Ибры никак не высказывается в прессе, а швед при каждом удобном случае проходится по тренеру «Сити». Но говорить о чем-то рано. В английской премьер-лиге бывали случаи, когда топовые команды отрывались на большое количество очков, но в итоге не становились чемпионами. Что касается матча, мне понравился первый тайм, но Моуринью ошибся с планом на игру и стартовым составом, как итог Гвардиола переиграл португальца.