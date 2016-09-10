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«Сухой» матч Шестеркина и новый рекорд Мозякина. Видеообзор матчей КХЛ

Андрей Ефимов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Сухой» матч Шестеркина и новый рекорд Мозякина. Видеообзор матчей КХЛ
Источник: ХК СКА

Видеообзор самых ярких моментов последних матчей Континентальной хоккейной лиги.

Новый рекорд Мозякина

В домашнем матче «Магнитки» ее капитан Сергей Мозякин забросил свою 428 шайбу в ворота «Йокерита», повторив уникальное достижение двукратного олимпийского чемпиона Бориса Михайлова. Но два выдающихся нападающих делили рекорд недолго. В игре против минского «Динамо» Мозякин забросил 429 шайбу, став единоличным лидером за всю историю нашего хоккея.


На 43-й минуте встречи Сергей получил пас от Коваржа, сместился в центр и, несмотря на помехи со стороны сразу двух игроков белоруской команды, пробил по воротам, сравняв счет.


Грубость Яковлева

У защитника СКА Егора Яковлева сдали нервы. Во время борьбы за воротами с нападающим «Северстали» Юрием Трубачевым он грубо толкнул противника на борт, чем заслужил вполне справедливое удаление до конца встречи. И вряд ли оно окажется последним наказанием за откровенно грубый толчок руками на борт.


Окулов и Красиков переиграли «Слован» по буллитам

Голкипер «Сибири» Алексей Красиков появился на льду в матче со «Слованом» только на серию буллитов, заменив в воротах чеха Александра Салака. Но сыграл более чем достойно, парировав броски Томаша Зиго, Джонатана Чичу и Жиги Еглича Красиков (при поддержке  Константина Окулова, реализовавшего оба своих броска), чем принес победу новосибирцам.


«Сухарь» Шестеркина и первая победа Воробьева

Петр Ильич проиграл старт в роли исполняющего обязанности главного тренера СКА. Но то было в Москве, и в матче против ЦСКА. С «Северсталью» все сложилось куда удачней. К тому же прекрасную встречу провел Игорь Шестеркин: молодой голкипер питерских армейцев парировал все 26 бросков по воротам, записав на свой счет первый «сухой» матч в этом сезоне.


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