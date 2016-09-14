Напиши свою историю футбола. Большой обзор демоверсии FIFA 17

Вчера, 13 сентября, стала доступна для скачивания демоверсия футбольного симулятора FIFA 17. Корреспондент Sovsport.ru не стал проходить мимо этого события, поиграл и готов обо всем рассказать вам.

При первом запуске игры попадаем в раздел «Что нового в FIFA 17?», который повествует о новшествах очередной версии футбольного симулятора от EA Sports.

Новые атакующие возможности – с помощью новых возможностей в атаке, таких как ювелирные пасы в разрез и мощные удары, вы сможете создать больше голевых ситуаций и забить больше мячей.

Переработанные стандарты – штрафные удары и пенальти, угловые и вбрасывания – подойдите к стандартам творчески и придайте им оттенок индивидуальности.

Переработанная физическая модель – переработана система взаимодействия игроков на всех участках поля. Теперь вы полностью управляете битвой за владение мячом и открытые зоны.

Активная система интеллекта – благодаря новой системе, производящей постоянный анализ, увеличивается активность игроков без мяча и изменяется алгоритм движения, реакции и чтения ситуации игроков.

Испытание подбора команды – узнайте FIFA Ultimate Team с абсолютно новой стороны – проверьте свои навыки создания команд и управления клубом. Соберите состав, отвечающий особым требованиям для выполнения испытаний, и обменяйте готовую команду на потрясающие награды. Усильте свой клуб, участвуя в испытаниях подбора команды, или возьмите его с собой с помощью вспомогательного приложения, доступного на Android IOS и Windows Phone.

FUT Champions – станьте лучшим в новейшем режиме FIFA Ultimate Team. Учувствуйте в еженедельных турнирах с различными требованиями к формированию составов, получайте награды и откройте доступ к играм Weekend League. Матчи Weekend League – это ваш пропуск к самым потрясающим призам за всю историю FIFA Ultimate Team.

Frostbite – FIFA 17 на движке Frostbite открывает игрокам новый реалистичный мир – футбол оживает вместе с глубоко проработанными персонажами, полными амбиций и эмоций.

История. Мир АПЛ – впервые в серии FIFA: окунитесь в историю восходящей звезды Премьер-лиги - Алекса Хантера, ка на поле, так и за его пределами. Играйте за любой клуб высшего дивизиона Англии бок о бок с самыми известными футболистами мира под руководством настоящих тренеров. Прочувствуйте взлеты и падения спортсмена в абсолютно новом режиме игры – «История».

Затем мы попадаем в главное меню, которое предлагает нам два режима игры – быстрый матч и «История».

В первом нам доступно двенадцать команд: «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Реал», «Ювентус», «Интер», «Пари Сен-Жермен», «Лион», «Сиэтл», «Бавария», «Тигрес УАНЛ», «Гамба Осака». Три стадиона: «Сенчури Линк-филд», «Стэмфорд Бридж» и «Суйта Сити Стэдиум». Шесть уровней сложности: начинающий, новичок, любитель, профессионал, мировой класс и легендарный. В качестве длительности тайма доступно только четыре минуты.

Сыграл матч на уровне сложности профессионал за «Интер», победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0. Как таковой качество картинки не сильно изменилось в сравнении FIFA 16. А в детализации лиц, причесок и эмоций EA Sports сделала огромный шаг вперед. А вы узнали их?

Соперник с первых минут начал играть грубо, поэтому без карточек не обошлось. Крис Смоллинг за грубый фол на Йоветиче получил предупреждение.

Не отказал себе в удовольствии записать на видео свой первый гол в FIFA 17.

Также записал потрясающий сейв испанца Давида де Хеа.

Второй режим «История». К сожалению в этом режиме в демоверсии доступен всего один матч. Наша история такова. Вы – Алекс Хантер со своим лучшим другом детства попадает в основной состав «Манчестер Юнайтед» и дебютирует на «Стэмфорд Бридж» против «Челси». Все, как и в театре начинается с вешалки. Мы находимся в раздевалке, где тренер объявляет стартовый состав. Хантер на скамейке, вместе с Ибрагимовичем и Погба.

Выходим на поле и матч начинается. Первыми забивают «красные дьяволы», но на 60-й минуте «аристократы» отыгрываются и тогда Моуринью решает выпустить вас. - Хантер на разминку, - говорит помощник главного тренера. Трибуны выкрикивают «Кто ты? Кто ты? Кто ты?», усиливая драматизм встречи.

Затем ты подходишь к бровке, где главный тренер дает тебе указания на матч. – Оборона соперника вымотана, постарайся забегать на них на скорости, - говорит тренер. А дальше все зависит от вас: отдать пас или же попытаться пройти соперника и забить? Уйти в глухую оборону или на тонкой линии границы с офсайдом ждать точную передачу партнера.

Генрих Мхитарян ассистировал на 88 минуте матча. Матч окончен. Твоя команда одержала верх в сложнейшем матче.

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Тебя уже ждут в подтрибунном помещении, наши виртуальные коллеги - журналисты. Вам предстоит рассказать, как это забить в дебютном матче в АПЛ, поблагодарить тренера за предоставленную возможность или же наоборот раскритиковать за то, что так долго держал на скамейке. На этом режим «Истории» в демоверсии окончен.



Также главное меню предлагает вам купить уже полную версию игры, релиз которой назначен на 29 сентября на все платформы. Мне, например, как владельцу предыдущей версии серии EA Sports предоставила скидку в 10 процентов на максимальное издание.





К слову версий изданий всего три и их ценник на PS4 очень завышен. Но чему тут удивляться? На днях увидел в одном очень известном магазине электроники FIFA 14 за полторы тысячи рублей. FIFA трехлетней давности, которая и бесплатно уже никому не нужна.