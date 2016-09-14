Хакан Чалханоглу: ЦСКА – это опасно

На просьбу об интервью для российского сайта турецкий хавбек Хакан Чалханоглу отреагировал так: «Москва? Это очень опасно!».

Правда, он тут же расплылся в широкой улыбке: «Шучу, шучу. Вот московский ЦСКА – это действительно опасно».

– Хорошо знаете своего ближайшего соперника?

– Кое-что знаю. ЦСКА постоянно играет в Лиге чемпионов, а значит, находится в Европе на виду. В последние дни мы много смотрели, анализировали, в какой форме находится ЦСКА, наш тренер многое нам показал, объяснил, как против москвичей играть.

– И как?

– Вы прямо, как разведчик ЦСКА! Нет уж, секретов я вам не открою.

– Но то, что «Байер» пока не набрал оптимальной формы, не секрет – это было хорошо видно в игре с «Гамбургом».

– Вы так думаете? У меня другое мнение. Мы – в отличной форме. Но у нас в команде 19 игроков разных национальных сборных. Играли с «Гамбургом» после перелетов, на фоне усталости. Так что этот матч – не показатель. Уверен, к ЦСКА подойдем в полной готовности.

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– Выход из группы – это для нас главная цель, – говорит уже капитан «Байера» Ларс Бендер. – У нас в группе собрались команды примерно одного уровня, поэтому цена каждого добытого очка будет очень высока. И нам очень надо начать турнир с домашней победы.

– ЦСКА – очень серьезный соперник, – как это часто бывает перед матчами хвалит армейцев главный тренер немецкого клуба Рогер Шмидт. – Мы в позапрошлом году играли в Лиге чемпионов против «Зенита», и это было нелегко. Но сегодня чемпион России – не «Зенит», а ЦСКА, а это значит, что он еще сильнее. Это дисциплинированная команда, игроки давно вместе. Да, мы на несколько месяцев потеряли Бельараби. Пропустит несколько недель Юрченко.

– Сыграет ли Похьянпало, оформивший с «Гамбургом» хет-трик?

– Не забывайте, он еще и Гладбаху забил. Йоэль всегда нацелен на ворота, а четыре мяча в двух турах придают ему дополнительную уверенность. Так что, не исключаю, с ЦСКА он будет в основе. А может, и нет. Состав узнает в день игры.

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