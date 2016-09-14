Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ФутболБавария (мол)4 : 2Ростов (мол)
ХоккейМеталлург5 : 4Динамо Минск
ФутболБавария5 : 0Ростов
ФутболБарселона7 : 0Селтик
ФутболДинамо Киев1 : 2Наполи
ХоккейАвангард4 : 1Медвешчак
ХоккейСКА4 : 0Северсталь
ФутболПСВ0 : 1Атлетико
ФутболБенфика1 : 1Бешикташ
ФутболПСЖ1 : 1Арсенал
ФутболБайер (мол)2 : 1ЦСКА (мол)
ХоккейНефтехимик- : -Локомотив
ФутболЮвентус- : -Севилья
ФутболБайер- : -ЦСКА
ФутболЛегия- : -Боруссия
ХоккейСалават Юлаев- : -Адмирал
ФутболМанчестер Сити- : -Боруссия М
ФутболТоттенхэм- : -Монако
ФутболРеал- : -Спортинг
ФутболБрюгге- : -Лестер Сити
ХоккейРоссия- : -Канада
ХоккейТрактор- : -Металлург
ХоккейДинамо Москва- : -ХК Сочи
ФутболФейеноорд- : -Манчестер Юнайтед
ФутболМаккаби Тель-Авив- : -Зенит
ХоккейАмур- : -Куньлунь
ХоккейАк Барс- : -Авангард
ХоккейВитязь- : -Спартак
ФутболЗаря- : -Фенербахче
ФутболЗальцбург- : -Краснодар

Хакан Чалханоглу: ЦСКА – это опасно

Александр Левит
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Хакан Чалханоглу
Хакан ЧалханоглуИсточник: Global Look Press

На просьбу об интервью для российского сайта турецкий хавбек Хакан Чалханоглу отреагировал так: «Москва? Это очень опасно!».

Правда, он тут же расплылся в широкой улыбке: «Шучу, шучу. Вот московский ЦСКА – это действительно опасно».

– Хорошо знаете своего ближайшего соперника?
– Кое-что знаю. ЦСКА постоянно играет в Лиге чемпионов, а значит, находится в Европе на виду. В последние дни мы много смотрели, анализировали, в какой форме находится ЦСКА, наш тренер многое нам показал, объяснил, как против москвичей играть.

– И как?
– Вы прямо, как разведчик ЦСКА! Нет уж, секретов я вам не открою.

– Но то, что «Байер» пока не набрал оптимальной формы, не секрет – это было хорошо видно в игре с «Гамбургом».
– Вы так думаете? У меня другое мнение. Мы – в отличной форме. Но у нас в команде 19 игроков разных национальных сборных. Играли с «Гамбургом» после перелетов, на фоне усталости. Так что этот матч – не показатель. Уверен, к ЦСКА подойдем в полной готовности.

Вытянут ли «кони»? Михаил Борзыкин – о старте армейцев в Лиге чемпионов

– Выход из группы – это для нас главная цель, – говорит уже капитан «Байера» Ларс Бендер. – У нас в группе собрались команды примерно одного уровня, поэтому цена каждого добытого очка будет очень высока. И нам очень надо начать турнир с домашней победы.

– ЦСКА – очень серьезный соперник, – как это часто бывает перед матчами хвалит армейцев главный тренер немецкого клуба Рогер Шмидт. – Мы в позапрошлом году играли в Лиге чемпионов против «Зенита», и это было нелегко. Но сегодня чемпион России – не «Зенит», а ЦСКА, а это значит, что он еще сильнее. Это дисциплинированная команда, игроки давно вместе. Да, мы на несколько месяцев потеряли Бельараби. Пропустит несколько недель Юрченко.

– Сыграет ли Похьянпало, оформивший с «Гамбургом» хет-трик?
– Не забывайте, он еще и Гладбаху забил. Йоэль всегда нацелен на ворота, а четыре мяча в двух турах придают ему дополнительную уверенность. Так что, не исключаю, с ЦСКА он будет в основе. А может, и нет. Состав узнает в день игры.

Йоэль Похьянпало: Постараюсь забить ЦСКА

Матч

Байер - ЦСКА

Судья:

Даниэле Орсато (Италия)

Место и дата

14 сентября 21:45, БайАрена, Текстовая трансляция

Владлен Юрченко: «Байер» выиграет у ЦСКА 2:0 или 3:0

Голосование: Как завершится матч «Байер» – ЦСКА?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Евгений Гинер: За все время, что я в футболе, никогда не стремился быть президентом РФСПрезидент ЦСКА Евгений Гинер поделился своим мнением по поводу выборов главы РФС.Евгений Гинер: В футбольных клубах прибыли как таковой быть не можетПрезидент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о том, является ли клуб убыточным.Нобель Арустамян: Не думаю, что «Байер» сложный соперник для ЦСКАКомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором ЦСКА на выезде сыграет с «Байером».Андрес Иньеста: Месси, Неймар и Суарес – лучшие игроки в мире на своих позицияхПолузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Селтиком» (7:0) прокомментировал результативность тройки форвардов Лионеля Месси, Неймара и Луиса Суареса.Элвер Рахимич: Надеюсь, вернусь на тренерскую скамейку ЦСКАБывший игрок ЦСКА, а ныне тренер в армейской детско-юношеской спортивной школе Элвер Рахимич поделился мыслями о своих дальнейших планах.Александр Феоктистов: Шансы в атаке у ЦСКА непременно будутАвтор и ведущий программы «немецкий маршрут» Александр Феоктистов поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа раунда Лиги чемпионов, в котором ЦСКА сыграет на выезде с «Байером».Владимир Пономарев: «Байер» – команда, которая будет играть на победуЗаслуженный мастер спорта СССР и бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором армейцы сыграют на выезде с «Байером».Александр Бубнов: «Спартак» играет в облике итальянского футболаАлександр Бубнов: «Спартак» играет в облике итальянского футболаФутбольный эксперт Александр Бубнов в эфире программы «100% футбола» на радио «Спорт FM» обсудил последние события в мире футбола.Ролан Гусев: Рассчитываю на положительный исход в матче с «Байером»Бывший игрок ЦСКА Ролан Гусев поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором армейцы на выезде сыграют с «Байером».«С такой обороной ЦСКА ловить нечего»«С такой обороной ЦСКА ловить нечего»Журналист Laola1 Якоб Фабер cчитает, что команда Роджера Шмидта является явным фаворитом в матче с ЦСКА.Александр Бубнов: Если ЦСКА не проиграет в Леверкузене, это будет хорошим результатомФутбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы ЦСКА в матче с «Байером» в групповом раунде Лиги чемпионов.Марио Фернандес: Я – не Неймар, не Месси, не Роналду. Не спас бы Россию на EвроЗащитник ЦСКА Марио Фернандес высказал свое мнение по поводу провала сборной России на чемпионате Европы.Алан Дзагоев: С «Байером» надо играть очень быстро и выходить в контратакиПолузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился мнением, что его команда может противопоставить «Байеру» в сегодняшней встрече.Владлен Юрченко: «Байер» выиграет у ЦСКА 2:0 или 3:0Владлен Юрченко: «Байер» выиграет у ЦСКА 2:0 или 3:0Украинский полузащитник «Байера» Владлен Юрченко перед сегодняшним матчем с ЦСКА дал интервью спецкору Sovsport.ru.Андрей Ярмоленко: Нужно с высоко поднятой головой идти дальшеНападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко считает, что команде не стоит посыпать голову пеплом после проигрыша «Наполи» (1:2) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.Константин Генич: Счет 5:0 не совсем отражает истинное соотношение сил «Баварии» и «Ростова»Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал результат первого матча группового этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «Ростовом» (5:0).Ринат Билялетдинов: Пенальти «Баварии» поменял тактический рисунок в матче с «Ростовом»Экс-тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал результат первого матча группового этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «Ростовом» (5:0).Витиньо идет по стопам Вернблума. Что происходит с нападающим ЦСКА в БразилииВитиньо идет по стопам Вернблума. Что происходит с нападающим ЦСКА в БразилииБразильский форвард продолжает играть у себя на родине. И у него опять туго с голами – предупреждений и то больше.Александр Бубнов: Впечатление от выступления «Ростова» – очень плохоеФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал результат матча «Бавария» - «Ростов» (5:0) в групповом раунде Лиги чемпионов.Вытянут ли «кони»? Михаил Борзыкин – о старте армейцев в Лиге чемпионовВытянут ли «кони»? Михаил Борзыкин – о старте армейцев в Лиге чемпионовЖребий определил ЦСКА не в «группу смерти», а в довольно ровный квартет. Но вряд ли команде Леонида Слуцкого это поможет.

Байер
Байеркалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Рогер Шмидт
Рогер Шмидтвсе новости
Ларс Бендер
Ларс Бендервсе новости
Хакан Чалханоглу
Хакан Чалханоглувсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложения