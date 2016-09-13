Сергей Шнуров: Футбол нам климатически не подходит. Хоккей - это наш вид спорта

В рамках «Форума Роста» лидер группы «Ленинград» и фанат «Зенита» Сергей Шнуров нагрянул в причерноморский поселок Абрау-Дюрсо, где посетил одноименный завод по производству игристых вин. Популярный исполнитель дал большой концерт на местном стадионе и ответил на вопросы корреспондента Sovsport.ru.

Встречу со Шнуровым организовал уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте Российской Федерации председатель « Партии Роста» Борис Титов. Он же провел экскурсию для Шнурова по знаковым местам местного завода. За экскурсантами едва поспевала толпа журналистов.

– В Питере пить или в Абрау-Дюрсо? – неожиданно обратился к музыканту, устремившемуся было после экскурсии готовиться к концерту, один из журналистов.

– Конечно, в Питере! А в Абрау пусть производят. У них неплохо получается. Надеюсь, здесь делают хорошие напитки? – поинтересовался Шнур у местных жителей, и уточнил: – Нам же потом всей страной это пить. Не отравите?

– Вы видели пародию на вашу песню «В Питере – пить» по мотивам истории в Монте-Карло с футболистами Кокориным и Мамаевым? – поинтересовался корреспондент Sovsport.ru.

– Да, видел. Ребята-авторы – молодцы. Очень круто сделали. И очень смешно!

– Осуждаете клубные похождения игроков «Зенита» и «Краснодара»?

– Нет. Ну, зачем осуждать футболистов за то, что они оказались там, где разносили шампанское? Вот мы – музыканты и журналисты – сейчас побывали на заводе шампанского. И что, нас за это теперь надо критиковать? Давайте тогда все подряд осуждать!

НАШЕ ДОСЬЕ Завод « Абрау-Дюрсо» был основан в 1870 году. По приказу императора Александра II производство игристых вин основали близ озера Абрау и речки Дюрсо. В наше время предприятие выпускает более 15 миллионов бутылок игристых вин в год.



– Ну, бог с ним, с шампанским, но почему наши футболисты играют так, словно на бегают на лабутенах?

– Очень хороший вопрос! – рассмеялся Шнуров. Отсмеявшись, задумался. И резюмировал: – Я точно не знаю, хотя… Нет, знаю! Это все потому, что футбол климатически нам не подходит. Просто посмотрите, как играют хоккеисты. Вот это – наш вид спорта. А южная команда « Ростов» , кстати, круто играет. И о чем это говорит – о климатической зоне!

– В рамках девятого тура Российской премьер-лиги 2 октября « Зенит» в своих стенах примет «Спартак». Собираетесь посетить этот суперматч?

– Желание есть. А возможности, скорее всего, не будет.

– Дадите прогноз на исход этой игры?

– Я уверен, что «Зенит» победит в этой встрече. Ну а счет будет 1:0 в пользу наших.

Пообщавшись в коротком промежутке между визитом на завод и концертом с прессой, Сергей Шнуров на три часа зажег вместе с группой « Ленинград» на футбольном поле у гостиницы с символическим названием «Спорт».

Матч Зенит - Спартак Место и дата 02 октября 16:30, Петровский, Онлайн-трансляция



