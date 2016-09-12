«В сборной России была не самая здоровая атмосфера»
Президент Федерации прыжков в воду Санкт-Петербурга Вадим Бабешкин анализирует наш провал на Олимпиаде в Рио, где российские прыгуны в воду остались без медалей, и задается традиционными русскими вопросами: кто виноват и что делать?
«БЫЛО ЯСНО, ЧТО ПЛАН НА ОЛИМПИАДУ НЕ ВЫПОЛНИТЬ»
- Многие специалисты
не были удивлены результатами Олимпиады.
Получается, провал, а некоторые говорят
жестче, крах, был ожидаемым?
- Мы с некоторыми специалистами еще до Олимпиады обсуждали возможное выступление наших прыгунов и пришли к выводу, что нам трудно будет выполнить озвученный медальный план – 1 золотая, 1 серебряная, 1 бронзовая медали. Уж к завоеванию золотой медали предпосылок точно было немного.
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Что привело к краху?
- После лондонской Олимпиады, судя по всему, был сделан вывод, что у нас все отлично. И, видимо, хотели «доехать» до Рио без качественных изменений. Работа, конечно, велась, но с такими предпосылками, что у нас и так все очень хорошо и особо ничего менять не нужно.
- Главный тренер
сборной Олег Зайцев назвал одну из
причин провала: «Тренерский коллектив
раскололся, была группа, которая
торпедировала мое видение по подготовке.
В итоге вся эта ситуация, весь этот
негатив сказался на команде».
- Атмосфера в команде была действительно не самая здоровая. И дело даже не в торпедировании, а в том, что нет никакой прозрачности в принятии любых решений руководством. Тренеры спортсменов первой сборной зачастую не могут планировать тренировочный процесс: постоянно что-то меняется. Плюс, никто до конца не знает, каким образом будет идти отбор в сборную. И эта проблема пронизывает весь спорт. С непрозрачностью сталкиваются уже 13-14-летние юниоры и их тренеры, когда впервые отбираются в команду.
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Специалисты
говорили о претензиях к системе отбора
на Олимпиаду.
- Чтобы отобраться на Олимпиаду, спортсмену нужно выполнить некий норматив. Для большинства снарядов эти нормативы являются заоблачными. И это не только для первого состава сборной, но и для юниорских составов. Говорят, что существуют внутренние нормативные документы федерации, которых никто никогда не видел. Так вот, согласно этой внутренней документации, спортсмен, занявший первое место на чемпионате России и выполнивший норматив, гарантирует себе место в сборной. Но если норматив не выполнен, тогда решение принимает главный тренер. А, как я говорил выше, для большинства снарядов нормативы являются заоблачными.
Например, норматив на 3-метровом трамплине составляет 550 баллов. Это немного меньше, чем Илья Захаров набрал на Олимпиаде в Лондоне (555.90), выиграв золото. Илья тогда феноменально выступил, никогда он до этого так не прыгал. И тот результат Захарова делают нормативом. Это довольно странно.
«МНОГИЕ ПОДОШЛИ К РИО НЕ В ЛУЧШЕМ СОСТОЯНИИ»
- Есть мнение, что
подготовка была неправильной. В частности,
подвергают критике два сбора на Кубе.
Эти сборы ошибка?
- Мне трудно сказать, были ли эти сборы ошибкой. Но с моей точки зрения, главной ошибкой было то, что основной сборной были созданы неконкурентные комфортные условия внутри страны. А также то, что весь состав первой сборной был максимально задействован на всех турнирах сразу же после Игр в Лондоне. Возможно, поэтому в Рио многие были не в лучшем состоянии. И такая практика существует давно. Как только спортсмен становится лидером на своем снаряде, его нещадно начинают «эксплуатировать» на всех крупных стартах без исключения.
- Зачем это делается?
- Федерацию в значительной степени финансирует государство, минспорта, поэтому нужно везде показывать максимальные результаты. И не завтра, а здесь и сейчас. Поэтому в Федерации не существует явного стратегического планирования уже порядка двадцати лет. Примерно с 1998-2000 года фактически не существует второй сборной. И если вы сейчас приедете на чемпионат или Кубок России, то увидите, что есть два, три, четыре взрослых спортсмена на снаряде, остальные на семь-восемь лет моложе лидеров. Многие просто заканчивают карьеру, видя, что в первую сборную им не пробиться. А из-за этого, кстати, ослабевает конкуренция.
- По инициативе главного
тренера в сборную был включен специалист
нетрадиционного профиля Сергей
Касьяненко. В команде его прозвали
шаманом. Говорят, что Касьяненко предложил
Екатерине Петуховой «полечить»
травмированный локоть заговоренной
водой.
- Я слышал такие разговоры. Но проблема не в самом «шамане». Нет системного подхода к медицинскому обеспечению, питанию, нет программ реабилитации. Спортсмены постоянно выезжают на соревнования с травмами, потому что должны выступать. Эти болячки усугубляются, копятся. Причем, на базе «Озеро «Круглое» есть многое для профилактики травм и восстановления спортсменов. Но системного характера это не носит.
- В помощники Касьяненко
взяли бывшего главного тренера сборной
Белоруссии Сергея Ломановского, которого
оформили массажистом. Тогда непонятно,
в чем заключались функции Ломановского.
- Для меня это загадка. Опять же повторюсь, многие решения, связанные с подготовкой и кто, куда и с каким тренером едет, зачастую носят несистемный характер.
- В Рио у команды не
было даже врача. Обращались за помощью
к доктору синхронисток.
- Многие без своих тренеров в Рио поехали, а вы про врача. Видимо, решили, что услуги врача не понадобятся.
«НА ИГРЫ-2024 НАМ НЕКОГО БУДЕТ ВЕЗТИ»
- Высказывалась также
мысль, что все менять в наших прыжках
надо было не сегодня, а давно. Это так?
- Сейчас вопрос не в том, как нам завоевать медали в Токио-2020. Из нынешнего состава Захарову, Кузнецову, Минибаеву к Играм в Токио будет 29-30 лет. И это нормальный возраст для успешного выступления. Александр Бондарь получит право выступать за российскую сборную. Про женщин не говорю, на данный момент наши лидеры могут бороться, в лучшем случае, за попадание в финалы. В общем, медали в Токио у нас, в частности у мужчин, могут быть.
И здесь возникает главный вопрос: а что после Токио? Наши лидеры в большинстве своем карьеры завершат, а кто за ними? На юношеских первенствах Европы мы уже стали проигрывать прыгунам из Германии, Украины, конкурируем со сборными Италии, Польши, Швейцарии. А ведь представители этих стран еще недавно даже не воспринимались нами в качестве соперников. Если ничего не менять, то на Олимпиаде-2024 нам не просто не на что будет рассчитывать, а вести на эти Игры будет некого.
Мы все внимание уделяем спорту высших достижений, а развития нет. Нужно расширять географию, увеличивать количество спортшкол, воспитывать новые тренерские кадры.
И мы стали забывать, что спорт – это, прежде всего, для зрителя. Прыжки в воду в этом ключе в России совсем не развиваются.
- Шоу «Вышка», которое
шло на Первом канале в 2013 году, разве не
способствовало увеличению популярности
прыжков в воду? После «Танцев на льду»
в фигурку детей повели массово.
- «Танцы на льду» шли шесть или семь сезонов, а «Вышка» только один. «Вышка» дала некий всплеск популярности в 2013 году, кто-то безусловно отдал своих детей в прыжки в воду. Но не более того. Когда Захаров выиграл золото в Лондоне, тоже был небольшой подъем интереса к нашему спорту. Но единичными всплесками тренд не задать.
«НА МЕСТЕ ЗАЙЦЕВА УШЕЛ БЫ В ОТСТАВКУ»
- Олег Зайцев сказал,
что собирается продолжить работу в
сборной, если исполком его оставит. Он
сказал: «Есть с чем работать, есть с кем
работать и есть за счет чего прибавлять».
Главный тренер должен уйти после такого
провала?
- Правила игры в нашем виде спорта определят не только главный тренер. Его задача – подготовить первую сборную к основным стартам. Сейчас главная проблема, следствием чего явился провал в Рио, - отсутствие развития прыжков воду в России в целом. Но если бы я был главным тренером, ушел бы после такого результата. С другой стороны, есть ребята в сборной, которые его горячо поддерживают.
- Может, надо привлекать
иностранных тренеров, например, из
Китая?
- Вначале нам нужно определиться с целями. Нынешняя цель – завоевание медалей ради медалей – себя явно изжила. Она тормозит развитие нашего спорта, порождает склоки внутри тренерского коллектива, лишает мотивации спортсменов второго эшелона. И эта установка исходит не от федерации прыжков в воду, а от министерства спорта. Необходимо сначала понять, куда мы хотим двигаться, а уже потом определить, сможем ли это сделать своими силами или нет.
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Алексей Евангулов восемь лет успешно
работает с английскими прыгунами. Кто-то
высказывается за его возвращение. Но в
Англии у него хорошо оплачиваемая
работа, дом, семья. На каких условиях
Евангулов может вернуться?
- Я не очень понимаю, для чего ему возвращаться? Если для того, чтобы при падающем общем тренде выжимать максимум из нынешнего состава, то есть опять – ковать медали, то будет ли это стимулом для такого высококлассного специалиста? Он прекрасный менеджер именно сборной команды. В этом он себя хорошо проявил, а у нас сейчас надо заниматься развитием спорта в целом, с самых низов. Будет ли это Евангулову интересно?