«Cпартак» выиграл в лотерею. Почему Каррера и его клуб – счастливчики

Илья Кутепов и Массимо Каррера Источник: Sovsport.ru

Какой же счастливчик Массимо Каррера, а вместе с ним и весь «Спартак»!

Когда-нибудь это должно было произойти – рано или поздно руководство «Спартака» выиграло бы Карреру. История тренерских назначений и отставок в клубе за последние несколько лет доказывает – красно-белые будто в лотерею играли: повезет – не повезет. В августе этого года им, наконец, подфартило, причем это было везение какого-то невероятного масштаба, потому что сначала Леонид Федун хотел поставить на черное, на Курбана Бердыева, но в последний момент пришлось все фишки двинуть на «зеро», на Карреру.

Пока рано размышлять о действиях руководства «Спартака», совершенных в июле-августе – мы слишком мало о них знаем. Вот когда дадут свои первые после отставки интервью Дмитрий Аленичев или Егор Титов, когда они расскажут, как их увольняли, тогда и обсудим. Еще не время говорить о том, повезло ли клубу, сыграно лишь шесть туров. Пока же предлагаю сопоставить факты из открытых источников и поразиться, как этим летом повезло Каррере.

Везение первое – Аленичев не смог отстоять Дмитрия Ананко, который в спартаковском штабе отвечал за постановку игры в обороне. Аленичева поставили перед фактом – Ананко больше не работает в «Спартаке».

Везение второе – члены совета директоров «Спартака» захотели, чтобы игру в защите ставил только итальянец. Выступление сборной Италии на чемпионате Европы 2016 года окончательно их в этом убедило. К тому же в «Спартаке» уже был итальянец – тренер вратарей Джанлука Риомми. Ему и поручили поиск кандидатур.

Везение третье – Джанлука сначала связался с одним из помощников Алессандро Несты (не знаю его фамилии, но вариантов там не так много), главного тренера «Майами», но тот не захотел ехать в Россию. А если бы решил иначе, быть ему сейчас главным тренером «Спартака».

Везение четвертое (и кто бы тогда сказал, что это везение?) – Антонио Конте уходит из сборной в «Челси», но не берет с собой Карреру. Конте разрешили взять с собой четверых, а у него в штабе было шестеро. Массимо попал в число двоих, ха-ха, неудачников, которые не поехали в Англию.

Везение пятое – «Спартак» не договорился с Курбаном Бердыевым. Все было на мази – предварительные согласования получены, условия обговорены, осталось лишь контракт подписать. Инсайдеры каждый час писали, что через столько-то минут Курбан Бекиевич возглавит московский клуб.

Везение шестое (это фарт исключительно итальянца, но никак не клубный) – «Спартак» проигрывает АЕКу 0:1. Ежу ведь понятно, что российский клуб, как бы вы над ним ни издевались, сильнее, но проиграл.

Везение седьмое и последнее – команда начала побеждать в чемпионате России. Хотя везение ли это? Предположу – игроки «Спартака» сами не хотели Бердыева, он же собирался перетащить за собой едва ли не пол-»Ростова»! Это надо Глушакову и Комбарову, чтобы на их позиции пришли Нобоа и Кудряшов? Может, именно поэтому Денис играет с душой, а Дмитрий делает успехи в итальянском? Никого ни в чем не обвиняю, парни нашли своего тренера – и славно! А в том, что «Спартак» в отличной форме, заслуга не только Аленичева, но и тренера по физподготовке испанца Хавьера Нойя Сальсеса.

Словом, как представишь, сколько всего сразу совпало! Хочется переделать великое изречение Остапа Бендера – судьба играет человеком, а человек играет в футбол. И не стоит забывать, что победы, будто деньги в казино – как приходят, так и уходят.



