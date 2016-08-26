Баланс Чеферина. Чего ждать от нового президента УЕФА

Александер Чеферин Источник: Reuters

Новым президентом УЕФА на внеочередном конгрессе организации в Афинах избран 48-летний словенец Роберт Чеферин. Он убедительно победил своего соперника голландца Михаэля ван Прага – 42 голоса против 13. Sovsport.ru рассказывает, куда теперь будет двигаться европейский футбол.



КТО ТАКОЙ ЧЕФЕРИН?

Седьмой по счету президент УЕФА и первый, к слову, за 60 лет руководитель организации из Восточной Европы по образованию юрист. Окончил университет в Любляне. Работал в семейной адвокатской конторе, проявлял интерес к спортивной юриспруденции, защищал интересы атлетов и некоторых команд.

В 2006 году вошел в состав правления «Олимпии» - одного из ведущих футбольных клубов страны. В 2011 году Чеферин был избран на должность руководителя федерации футбола Словении, в 2015-м переизбрался на этот пост. С 2011 года входил в юридический комитет УЕФА.

Женат, имеет троих детей. Свободно владеет английским и итальянскими языками.

Поскольку выборы были внеочередными – предыдущий глава УЕФА Мишель Платини был отстранен от любой футбольной деятельности – то Чеферин пробудет на своем посту всего два с половиной года, до марта 2019-го. И, как президент УЕФА, он автоматически становится вице-президентом ФИФА.

ЧЕГО ОН ХОЧЕТ?

За несколько дней до выборов портал ESPN взял у Чеферина и ван Прага интервью, где попросил обоих кандидатов обрисовать свое видение будущего европейского футбола. В числе прочего их попросили назвать три вещи, которые они хотели бы изменить в европейском футболе.

Чеферин ответил следующим образом: «Во-первых, я бы хотел изменить устав УЕФА касательно длительности пребывания на своих постах президента и членов исполкома. Не думаю, что пребывание одних и тех же людей на своих должностях 20 и более лет идет на пользу любой организации. Во-вторых, я бы хотел сделать больший акцент на борьбе с договорными матчами, которые убивают наш вид спорта. И, в третьих, я бы хотел изменить процедуру заявки и выбора организаторов крупных турниров и финалов еврокубков. Она должна быть полностью прозрачной».

Кроме того, в своей предвыборной программе Чеферин много говорил о необходимости соблюдения баланса: «Самая важная задача, которая стоит перед нами – это создание необходимого баланса между различными участниками и уровнями европейского футбола, уважая роль каждого члена организации и принимая во внимание мнение других заинтересованных сторон».

ЧЕГО ОТ НЕГО ЖДУТ?

Наверное, длительность срока пребывания в исполкоме УЕФА – и правда важный вопрос. Но вообще-то от Чеферина ждут другого. Все лето ходили слухи о возможном создании топ-клубами своей закрытой суперлиги. Даже вроде бы инвестора нашли – богатейшего человека Китая Ван Цзянлина. Потом в конце августа грянула реформа Лиги чемпионов, увеличившая представительство в турнире клубов из ведущих лиг. С ней многие были не согласны и она, как многие думают, лишь увеличит разрыв между богатыми и бедными в европейском футболе и внесет в него раскол. Реформа эта, кстати, была пролоббирована как раз в тот момент, когда в УЕФА образовался вакуум власти после отстранения Платини. Так что всех волнует, что Чеферин думает обо всех этих вопросах и что он собирается предпринять.

Так вот, никаких революций словенец устраивать не будет, и об этом свидетельствует все то же его интервью ESPN.

Да, он был против реформы Лиги чемпионов, поскольку она ущемляет права маленьких стран. «По мне, так нынешняя система была идеальной. Но изменения уже внесены и пути назад нет. А потом мы посмотрим, как быть», - сказал он. Потом – это в 2019-м. Кто знает, будет ли тогда Чеферин возглавлять УЕФА?

Суперлига? «Надеюсь, новый формат Лиги чемпионов убил идею суперлиги», - отвечает Чеферин.

У ведущих лиг и суперклубов слишком много силы и они диктуют остальным свои правила игры? «Большие клубы борются за то, чтобы иметь еще большую прибыть, предлагают изменения, но это не должно нарушать баланс в европейском футболе. Моя цель – найти нужный баланс, чтобы все были максимально довольны», - считает Чеферин.

Что делать со все более возрастающим разрывом между богатыми и бедными? «Нам нужно бороться с этим. Но телеправа и спонсорство – основная часть доходов клубов, и УЕФА тут трудно что-либо сделать. Финансовый fair play – один из механизмов, чтобы не допускать увеличения разрыва, но нам нужно подумать, можем ли мы сделать что-то еще в этом направлении», - говорит Чеферин.

В общем, аккуратность, умеренность, осторожность и пресловутый баланс. Очевидно, что словенец, небезосновательно считающийся продолжателем курса Платини, вынужден будет, как и его предшественник, лавировать между Сциллой и Харибдой – и интересы маленьких стран (основной, к слову, части его электората) отстаивать, но при этом и договариваться с топ-клубами, избегая конфликта. Посмотрим, насколько это у него получится.