Пять онлайн-коучей, которые заменят живого тренера

Данила Шохин

Пятерка лучших онлайн-коучей, которые помогут вам стать быстрее, сильнее и лучше – от Sovsport.ru.

Обычный смартфон может стать альтернативой живому тренеру, а в перспективе – заменить его полностью, провозглашает издание bodybuilding.com . Это происходит благодаря спортивным приложениям: они составляют тренировочные программы под конкретного владельца смартфона, следят за его прогрессом, исправляют ошибки и мотивируют.



FREELETICS

Что это: программа высокоинтенсивны х круговых тренировок с собственным весом.

Стандартная программа FREELETICS (или свободной атлетики) рассчитана на 15 недель. Youtube буквально забит видео о том, как эти недели меняют человека: толстяки превращаются в рельефных атлетов, а худые люди обрастают сухими функциональными мускулами.

Это достигается за счет возрастающих нагрузок и усложнения тренировочных комплексов. Все комплексы носят название античных героев. Первый, с которого предложат начать, это Афродита (APHRODITE): пять раундов без перерыва из упражнений берпи, приседания, скручивания на пресс - 50 повторений каждого упражнения в первом раунде, 40 во втором, 30 в третьем, 20 в четвертом, 10 в пятом. Попробуйте сказать, что это легко. А если и так, то уже неделе на четвертой перед вами поставят Афродиту, умноженную на два: все то же, но уже десять раундов.

Перед началом тренировок вас «персонализируют «: попросят ввести пол, возраст, рост и вес. Затем вы выберете направление, которому хотите следовать: нарастить мышцы или похудеть. В зависимости от вводных, онлайн-коуч даст вам первую неделю заданий. Каждый раз вы будете вводить в смартфон время их выполнения – в зависимости от этого, программа будет менять ваш тренировочный план. Если справляетесь хорошо: увеличит нагрузки. Если тяжко – «включит» щадящий режим.

3-месячная подписка на коуча FREELETICS cтоит 26,24 евро. В бесплатной версии «Свободной Атлетики» вам откроют только некоторые комплексы и упражнения (другие будут закрыты) – чтобы вы могли проверить себя.

Платформы: iOS и Android

Узнать больше можно ЗДЕСЬ.





СOUCH TO 5K

Что это: тренер по бегу для начинающих

Онлайн-программа рассчитана на девять недель и предлагает обучение бегу с нулевого уровня. Нагрузки прогрессируют от недели к неделе. Если на старте тренировок вы будете бегать всего несколько минут, чередуя бег с ходьбой, то позже бега будет становиться больше, его темп увеличится, а ходьба почти полностью исчезнет из «рациона».

По окончании программы вы будете бегать без перерыва от получаса и более – так недалеко и до первого марафона. Стоимость коуча - $ 2.99

Платформы: IOS, Android

Узнать больше: www.c25k.com





БОДИБИЛДИНГ

Что это: коуч для тех, кто готов качаться по-серьезному

Приложение распишет программу тренировок в тренажерке – в зависимости от того, как часто вы планируете ходить в зал: 3, 4 или более раз в неделю. При этом пользователю дают на выбор альтернативные упражнения – в случае, если у него, например, нет нужного тренажера.

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Программа также призвана научить правильной технике упражнений и объяснить, на какие группы мышц воздействует каждое из них. Позволяет вести тренировочный дневник и следить за прогрессией в весах. Несомненный плюс этого коуча – он бесплатный.

Платформы: Android

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SEVEN

Что это: программа коротких по времени интенсивных тренировок

Семь минут в день в течение семи месяцев – таков тренировочный план этого онлайн-коуча. Программа ставит во главу угла только вес собственного тела – вы будете делать много приседаний, отжиманий и различных прыжков. Коуч объединит их в круговые тренировки и будет вести статистику, отслеживая ваш прогресс.

По итогу обещают снижение веса, хороший мышечный тонус и приятный внешний вид. Приложение – бесплатное.

Платформы: IOS

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BARSTARZZZ BTX

Что это: последовательный гид по калистенике – уличному воркауту с турниками и брусьями от одного из самых авторитетных турникменов мира.

Автор этой тренировочной программы - Эд Чеко, основатель команды BARSTARZZZ, известной своими видеороликами и мотивацией. Онлайн-коуч включает 12 недель постепенно усложняющегося воркаута по 4-5 тренировок в неделю. Помимо тренинг-плана, программа открывает доступ к видео-обучалкам: шаг за шагом коуч учит выполнять трюки на турнике – выходы на две, различные горизонты и висы. Совсем начинающим онлайн-тренер предлагает стартовать с 4-недельной облегченной программы, где учит технике простых подтягиваний. Дополнительно к силовой программе идут рекомендации по питанию.

При всех плюсах, недостатком может показаться высокая стоимость коуча на фоне аналогичных программ - 97 $. Видимо, как полагает разработчик, окупить ее должен авторитет имени тренера.

Платформы: IOS, Android

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МНЕНИЕ. Данила Шохин, чемпион России по кроссфиту 2012,спортивный директор и тренер клуба Reebok Crossfit Flash, уверен, что онлайн-коучи не заменят живых тренеров:

- Я не верю в то, что новичок – я имею в виду, совсем новичка – сможет заниматься и построить продуктивный план тренировок, ориентируясь, например, на приложения в смартфоне. Живой тренер все равно нужен: без него, например, не выучить правильную технику упражнений, а это – прямой путь к травме.

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Данила Шохин

Источник фото: Instagram