«Уильямс принимают стероиды, а со стероидов начинался допинг»

Серена и Венус Уильямс Источник: Global Look Press

Известный врач, много лет проработавший в футбольном московском «Спартаке», Владимир Зоткин - про сестер Уильямс, Симону Байлз и принимаемые ими препараты.

«ДИАГНОЗ СЕРЕНЫ – ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

- Владимир Николаевич, Серена Уильямс получала разрешения на применение преднизолона, оксикодона, гидроморфона, преднизона и метилпреднизолона. Мы можем по этим препаратам определить, какой у Серены недуг?

- Диагноз Серены – врачебная тайна. Никто, кроме ее лечащего врача знать это не может. Эти препараты принимают при многих заболеваниях, они из группы стероидов. Из документов, которые были опубликованы после вскрытия сайта WADA хакерами, можно узнать, что данные препараты разрешены к применению Сереной, потому что это терапевтическое использование. А это означает, что данному спортсмену нельзя отказать в применении этих препаратов, они необходимы для его жизнедеятельности.



- Была информация, что у Серены легочная эмболия. Что это такое?

- Эта болезнь вызывается образованием тромба в легких.



- Каков эффект после принятия подобных препаратов?

- Они действуют на многие системы и органы, которые выделяют определенную группу препаратов из желез внутренней секреции. Эти препараты повышают работоспособность, способствуют восстановлению.



- Вы говорили, что эти препараты относятся к группе стероидов. Но разве стероиды не допинг?

- Это самый главный допинг, со стероидов начинались все допинговые лаборатории.

- Получается, что речь идет о нечестной спортивной борьбе?

- Насколько это борьба нечестная, я вам не скажу. В Норвегии и Швеции много лыжников и биатлонистов астматиков. Насколько они больны, я сказать не могу, потому что не занимаюсь их лечением. Но антиастматические препараты, которые они принимают, способствуют улучшению дыхания, обмену кислорода, улучшают функцию кровообращения.



- Вернемся к эмболии. Можно ли при таком диагнозе заниматься профессиональным спортом?

- А почему нет? Но эмболия такая вещь, что все может случиться – бляшки внутри оторвутся. Бывает при эмболии ишемия или инсульт какого-то органа, где не хватает крови.



- Но если бляшка оторвется – это же летальный исход…

- Абсолютно верно.



«ПОСМОТРИТЕ НА СЕСТЕР УИЛЬЯМС, КАКИЕ ОНИ ФИЗИЧЕСКИ МОЩНЫЕ»

- Теперь разберемся с Винус. Она принимала преднизон, преднизолон, триамцинолон и формотерол. Была информация, что у Винус проблемы с иммунной системой.

- Все правильно, эти препараты применяют при заболеваниях иммунной системы. Но их ведь принимают и при раковых заболеваниях. Это же стероиды, гормональные препараты! Посмотрите на сестер, какие они мощные физически! Гармональные препараты меняют функцию гармонов щитовидной, поджелудочной и других желез, которые вырабатывают гармоны.



- Гимнастка Симона Байлз, четырехкратная чемпионка Олимпиады в Рио написала в своем твиттере: «У меня диагностирован синдром дефицита внимания и гиперактивности, и я с детства принимаю лекарства. Я верю в чистый спорт».

- Но это она сама говорит, а насколько ее диагноз соответствует действительности, мы не знаем.



- Что такое дефицита внимания и гиперактивности?

- Это когда у человека рассеянное внимание, когда человеку непросто сосредоточиться. Но я хочу сказать о другом. Всех вышеназванных спортсменов проверяли врачи WADA, которые смотрели какой препарат действует при том или ином заболевании. Раз он действует, помогает, то данному спортсмену разрешается его применять… Написать можно многое. Но возникает вопрос: почему американцам разрешают использование таких препаратов, а нашим не разрешают?









