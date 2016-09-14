Олег Знарок: Какими-то правилами на Кубке мира я вообще не доволен! (видео)

Олег Знарок Источник: ФХР

Главный тренер сборной России Олег Знарок рассказал обозревателю Sovsport.ru о том, с чем наша команда подходит к турниру в Торонто.

«ВОТ КАК Я МОГУ РАССЧИТАТЬ ПИК?»

- Павел Дацюк тренировался с Кучеровым и Овечкиным. Какие у вас надежды на эту тройку?

- Хочется посмотреть на ребят в этом сочетании. Именно это звено.

- Что скажете о готовности сборной России к Кубку мира?

- Если говорить о противостоянии России и Канады, то это всегда большая реклама. Так было на протяжении многих лет. Для болельщиков это, конечно, очень здорово. Но для нас это ступень подготовки к Кубку мира.

Психологически важен товарищеский матч не только с Канадой. Разве с чехами не важен? Разницы тут никакой по большому счету.

- Совсем никакой?

- Я думаю, что да. Канада – хорошая команда. Но что тут еще скажешь?

- Ее называют главным фаворитом турнира.

- Это мы потом посмотрим.

- Стоит ли вообще убиваться в товарищеских матчах?

- А вы видели, как рубились между собой Канада и США, например? Там той осторожностью даже не пахло!

- Когда спросили у Сергея Гимаева, какой уровень хоккея мы увидим на Кубке мира, он сказал: «Вспомните финал Россия – Канада на прошлом чемпионате мира в Праге». Такая же мобильная скоростная игра. Вы согласитесь?

- По качеству игры сейчас, думаю, будет намного веселее. На Кубке мира собраны лучшие хоккеисты. Техническая и тактическая оснащенность будет очень высокой.

Единственное – у меня есть опаска, что мы, сборная России, еще не совсем находимся в форме. Для подготовки у нас почти не было времени. Ребята занимались сами.

- Вам удалось рассчитать пик формы?

- А как его рассчитать, если мы занимаемся с 4 сентября, и НХЛ сама назначает выходной, когда считает нужным? Ребята только встали на лед.

Пик формы рассчитывается, когда ты собираешь команду за месяц и начинаешь готовиться к определенному турниру.

- Вам ведь до 4 сентября организаторы даже не разрешали тренировать команду?

- Нет.

- Вы не слишком довольны правилами на Кубке мира?

- Насчет этого – да. Вообще не доволен! Никак. Это непредсказуемое физическое состояние у игроков.

«МЫ ЗНАЕМ ВСЕ О СОПЕРНИКАХ»

- Второй матч с чехами вас сильно озадачил?

- Совсем не озадачил. Мы тренировались на маленькой поляне, а в Праге оказалась большая. Не очень качественный был лед. Ну и мы вышли не очень собранными… Перед своими зрителями в Питере хотелось очень здорово себя показать. Но и в Чехии неплохо сыграли, так скажем.

- Есть ли проблема в том, что Россия играет с чехами, с которыми не увидится на Кубке мира. А вот шведы спарингуются с финнами, канадцы – с США, им предстоят матчи в группе в Торонто.

- Я не знаю, это ведь устроители Кубка мира так сделали. Тут снова их решение. Нам достаточно всех этих матчей, чтобы посмотреть слабые и сильные стороны, наиграть звенья и большинство. Эти матчи были необходимы. А то, что мы сейчас не пересекаемся с Финляндией, Швецией, молодыми звездами Северной Америки – в этом нет ничего страшного. У нас есть собранная информация по соперникам. Мы смотрели их товарищеские игры. Не вижу тут никаких проблем.

- Какое у вас впечатление о молодых звездах Северной Америки? Их все хвалят…

- Удалось посмотреть, и в Питтсбурге их еще изучим. Хорошая молодая команда, которая хочет что-то доказать. Это естественно для юных ребят. Но мы посмотрим, как они выступят на Кубке мира.

«У НАС ВСЕ ЗДОРОВЫ»

- Если вы делаете такие перестановки в звеньях, можно ли сказать, что вы недовольны взаимодействием Кузнецова с Овечкиным?

- Нет, мы просто хотим найти лучшие сочетания. Понимаете? Нам нужно усилить игру. Может, это поможет. Если нет, то мы еще какие-то перестановки сделаем. Для этого и нужны товарищеские матчи.

- При этом вы наигрываете Кузнецова в бригаду большинства.

- Да.

- До какого момента по регламенту вы можете менять игроков? Если что, придется ведь выдергивать ребят из КХЛ.

- Мы можем менять хоккеистов в случае травм. Если не да бог это произойдет.

- До первого матча на Кубке мира?

- Почему? Можем делать замены в течение всего турнира.

- Есть ли у вас главные кандидаты на такую замену? С кем-то договоренности?

Знарок три раза плюет через левое плечо: «У нас все здоровы. Накаркаете еще…»

Состав сборной России на тренировке

Бобровский, Василевский, Варламов

Красные

Орлов, Зайцев, Кучеров, Овечкин, Дацюк

Синие

Нестеров, Кузнецов, Телегин, Анисимов, Наместников

Белые

Марков, Емелин, Кулемин, Малкин, Тарасенко

Желтые

Куликов, Марченко, Панарин, Шипачев, Дадонов