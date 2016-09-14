Александр Овечкин: Чувство мести к Канаде может быть лишь у болельщиков (видео)
Капитан сборной России Александр дал интервью обозревателю Sovsport.ru перед матчем с Канадой в Питтсбурге.
Когда после тренировки сборной России прессу запустили в раздевалку, толпа снова вынесла меня к Александру Овечкину. Мы говорили накануне, но теперь я снова не упустил возможность послушать нашего капитана.
- Не думаю, что у нас сейчас должна быть какая-то паника. Не
вижу проблем в раздевалке, - рассуждал Ови. – Все ребята прекрасно понимают,
куда мы приехали. Все хотят показать очень хороший хоккей.
- Когда вы последний раз играли в звене с Дацюком? –
поинтересовались у Александра.
- Паша, по-моему, ты вчера мне задавал этот вопрос, - напомнил
Овечкин.
- Да, точно, - сказал я. – В этом году уже выступали.
- Вот именно. Несколько раз мы так играли на чемпионате мира.
- Интересно будет вам выйти против вратаря Брайдена Холтби, с
которым вы выступаете в «Вашингтоне»? – снова спросили у Саши.
- Кажется, его не будет.
- Его даже нет в составе, - вставил я. – Канада делает ставку на
Прайса, запасной – Кроуфорд.
- Вот стоит Паша Лысенков. Он все знает. У него берите интервью!
– обрадовался Овечкин. Но так легко от него не отстали.
- Главный тренер США Джон Торторелла сказал, что для него важно
не перетренировать свою команду. Потому что турнир молниеносный, и нужно
попасть в форму.
- Очень тяжело предугадать события. В принципе мы привыкли
подводить себя к сезону НХЛ. А здесь ты должен форсировать свою подготовку,
чтобы набрать более-менее нормальную форму. Нужно чувствовать шайбу, лед, ритм
игры. Какие-то моменты очень тяжело угадать. А слова Тортореллы – каждый
тренируется по своей методике и системе. Иногда от тренеров вообще ничего не
зависит.
- Это будет первая игра с Канадой в сильнейших составах после
Ванкувера. Есть внутреннее желание взять реванш в том числе за тот
четвертьфинал?
- Это совсем другая команда. И я не думаю, что будут такие
настроения. Это важно для вас, болельщиков. У вас может быть какое-то чувство
мести. А для нас самое главное – сыграть без травм. Понять, как мы должны
действовать против команды из Северной Америки. В принципе на таком уровне мало
кто играл. В том числе тренерский состав, а еще у нас есть молодые хоккеисты.
Тут совсем другое, и это надо понять. Притереться друг к другу, найти
сочетания, понять систему.