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Александр Овечкин: Чувство мести к Канаде может быть лишь у болельщиков (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Александр Овечкин
Александр ОвечкинИсточник: ФХР

Капитан сборной России Александр дал интервью обозревателю Sovsport.ru перед матчем с Канадой в Питтсбурге.

Когда после тренировки сборной России прессу запустили в раздевалку, толпа снова вынесла меня к Александру Овечкину. Мы говорили накануне, но теперь я снова не упустил возможность послушать нашего капитана.

- Не думаю, что у нас сейчас должна быть какая-то паника. Не вижу проблем в раздевалке, - рассуждал Ови. – Все ребята прекрасно понимают, куда мы приехали. Все хотят показать очень хороший хоккей.

- Когда вы последний раз играли в звене с Дацюком? – поинтересовались у Александра.

- Паша, по-моему, ты вчера мне задавал этот вопрос, - напомнил Овечкин.

- Да, точно, - сказал я. – В этом году уже выступали.

- Вот именно. Несколько раз мы так играли на чемпионате мира.

- Интересно будет вам выйти против вратаря Брайдена Холтби, с которым вы выступаете в «Вашингтоне»? – снова спросили у Саши.

- Кажется, его не будет.

- Его даже нет в составе, - вставил я. – Канада делает ставку на Прайса, запасной – Кроуфорд.

- Вот стоит Паша Лысенков. Он все знает. У него берите интервью! – обрадовался Овечкин. Но так легко от него не отстали.

- Главный тренер США Джон Торторелла сказал, что для него важно не перетренировать свою команду. Потому что турнир молниеносный, и нужно попасть в форму.

- Очень тяжело предугадать события. В принципе мы привыкли подводить себя к сезону НХЛ. А здесь ты должен форсировать свою подготовку, чтобы набрать более-менее нормальную форму. Нужно чувствовать шайбу, лед, ритм игры. Какие-то моменты очень тяжело угадать. А слова Тортореллы – каждый тренируется по своей методике и системе. Иногда от тренеров вообще ничего не зависит.

- Это будет первая игра с Канадой в сильнейших составах после Ванкувера. Есть внутреннее желание взять реванш в том числе за тот четвертьфинал?

- Это совсем другая команда. И я не думаю, что будут такие настроения. Это важно для вас, болельщиков. У вас может быть какое-то чувство мести. А для нас самое главное – сыграть без травм. Понять, как мы должны действовать против команды из Северной Америки. В принципе на таком уровне мало кто играл. В том числе тренерский состав, а еще у нас есть молодые хоккеисты. Тут совсем другое, и это надо понять. Притереться друг к другу, найти сочетания, понять систему.


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