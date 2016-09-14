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Владимир Гендлин-младший: Готовность Уорда будет определяющей в бою с Ковалевым

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Андре Уорд
Андре УордИсточник: Global Look Press

Известный российский комментатор Владимир Гендлин-младший поделился ожиданиями от предстоящего поединка россиянина Сергея Ковалева и американца Андре Уорда. 

Напомним, Ковалев является чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF, а Уорд – двукратным чемпионом мира во втором среднем весе.

Бой между спортсменами состоится 19 ноября в Лас-Вегасе (США).

– Могу предположить, что этот поединок сложится непросто для обоих, поскольку боксеры очень серьезные, а самое главное, на мой взгляд, – в каком состоянии находится Андре Уорд. Если он будет в своей наилучшей форме, то, конечно, Сергея ждет серьезное испытание, с одной стороны, а с другой – Ковалев обладает чемпионским характером, который умеет все делать правильно, бьется до последнего, и, конечно, это сыграет важную роль. Его опыт, мастерство и физические качества вполне соответствуют высокому уровню. Но все дело в том, что я помню Уорда времен пятилетней давности.

– То есть, вы не смотрели его последних боев?
– Да, каких-то существенных поединков с топовыми бойцами я не видел. Насколько я знаю, серьезных оппонентов у него в последние годы не было. У него был значительный перерыв, а в таких боях, как он боксировал на турнире Super Six, то там, конечно, он выглядел очень эффектно. В данном вопросе очень много неизвестного, и в первую очередь, то, в каком состоянии Андре.

– Какие сильные стороны вы бы отметили у Уорда?
– Во-первых, физическая подготовка, высокая скорость, высокий темп. Он очень плотно ведет свои бои. Андре – трудный оппонент для любого соперника, поскольку он умеет «выцарапывать» каждый эпизод. Во-вторых, он изматывает соперника, действует тактически правильно.

– Сколько раундов продлиться поединок?
– В любом бою очень трудно предсказывать, но вообще, вполне вероятно, что бой продлится все 12 раундов, и это, как мне кажется, будет на руку Уорду. Повторюсь еще раз, если Уорд будет в своей стопроцентной форме, то он способен за это время измотать Сергея и сам сохранить силы для, чтобы «держать» бой. Конечно, очень важно, чтобы наш боксер мог попасть в каком-нибудь раунде, так как удар у него очень жесткий, тяжелый. Это может стать для него хорошим фактором в этом бою, – сказал Гендлин-младший.

Голосование: Как завершится бой Сергей Ковалев – Андре Уорд?

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